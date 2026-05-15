Mit ér az ingatlanbefektetés bérlők nélkül? Az MNB adatai meglepő képet mutatnak

A Magyar Nemzeti Bank nemrég közzétette legfrissebb adatait a lakásbérbeadási hozamokról. A számok első pillantásra lesújtóak: Budapesten az éves bérleti hozam 2016 óta 7,8 százalékról 4,3 százalékra mérséklődött, vidéki városokban 11,7 százalékról 6,2 százalékra. Ilyen számok mellett az ingatlanbefektetés vonzereje korántsem magától értetődő – írja a Bankmonitor.

Mindez attól függ, honnan nézzük. Az ingatlanbefektetési hozam két összetevőből áll: a bérleti bevételből és az ingatlan értékváltozásából. Mindkét szám könnyen mérhető, az MNB is rendszeresen publikálja őket – a valódi kép azonban csak akkor rajzolódik ki, ha a kettőt egyszerre vesszük szemügyre.

Aki 2016 elején vásárolt egy átlagos budapesti lakást és folyamatosan bérbe adta, 2025 végére reálértéken mérve közel megháromszorozta befektetett tőkéjét. Ez önmagában figyelemre méltó eredmény – a kérdés csak az, miből keletkezett. A Bankmonitor számításai szerint a tízéves időszak teljes hozamán belül az ingatlanárak emelkedése 79,9 százalékot magyaráz, míg a

bérleti díjakból befolyó nettó bevétel mindössze 20,1 százalékot tett ki.

Ez az arány az évek során egyre szélsőségesebbé vált. Az ingatlanárak gyors emelkedésének időszakában a bérleti hozam szinte elhanyagolható tételnek látszott a képben – nem azért, mert nem létezett, hanem mert az árfelértékelődés mellett eltörpült.

Amikor viszont 2022-ben az áremelkedés megtorpant, kiderült, mennyit ér a bérleti bevétel önmagában: a bérlőkből befolyó összeg egyedül nem volt képes olyan ütemben gyarapítani a befektetést, mint ahogy azt az előző évek ingatlanpiaci konjunktúrája tette.

Mindez nem azt jelenti, hogy a bérbeadás felesleges – azt azonban igen, hogy a budapesti ingatlanbefektetők az elmúlt évtizedben valójában elsősorban az ingatlanpiac általános emelkedésére tettek, a bérlői hozzájárulás ehhez képest másodlagos szerepet játszott.

Vidéken kiegyensúlyozottabb az arány

Vidéki városokban a kép valamivel egyenletesebb: a tízéves hozamon belül az ingatlanárak emelkedése 63,5 százalékot, a bérleti bevétel 36,5 százalékot tett ki. A vidéki befektető tehát valóban jobban támaszkodhat a bérleti díjakra, mint fővárosi társa – a meghatározó tényező azonban ott is az árváltozás volt, nem a bérlő.

A 2020 és 2023 közötti időszak ezt szemléletesen megmutatta. Amikor a vidéki ingatlanárak alig mozdultak, az áremelkedésből fakadó hozamkomponens közel nullára esett vissza. Akinek kizárólag a bérleti díjra kellett számítania, azt tapasztalta, hogy befektetésének hozama a töredékére olvadt – miközben a lakása folyamatosan tele volt bérlővel.