Alig háromszáz kilométert ér a 7800 kilométernyi magyar vasúti hálózat: az uniós források még nem mentik meg, ide jóval több kell

Meglehetősen borús képet fest a mintegy 7800 kilométernyi hazai vasúti pályahálózat értékéről Feldmann Márton vasútpiaci szakértő, rámutatva arra is, hogy mi vezetett az érintett infrastruktúra értékvesztéséhez. A Prolan Zrt. vasút-automatizálási üzletágának igazgatója nemzetközi összehasonlítással is kiegészítette az elemzését.

Nem történik elég beruházás a hazai vasúti pályahálózaton, ezért esik az értéke / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai vasúti pályákat a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. üzemelteti, mindkettőnek van saját tulajdonú pályája. Ám míg a MÁV csak állami hálózatot kezel, a GYSEV magyar állami tulajdonút is.

A MÁV, illetve a leválással létrejött MÁV Pályaműködtetési Zrt. által kezelt vagyon 2024 végén 1254 milliárd forint volt – idéz az éves beszámolóból Feldmann Márton. Ebben a nemzeti vagyonról, valamint a vasúti közlekedésről szóló törvény alapján az ingatlanok, földterületek, épületek, vasúti pályák és tartozékaik szerepelnek, azaz a felsővezeték, műtárgyak, hidak, biztosítóberendezések is. 2025. év végére ez a vagyon 1168 milliárd forintra csökkent.

A GYSEV 2024 végén 48,6 milliárd forintnyi vagyont kezelt, 2025 végén pedig 46 milliárdnyit.

Megjelent a pályaátadások hatása

A MÁV vagyona részben azért csökkent, mert a társaság 2025. július 1-jétől átadott üzemeltetésre 752 kilométer vasúti pályát a GYSEV-nek, 63,4 milliárd forint értékben. Ez kilométerre vetítve alig több mint 84 millió forint! Ez azonban 2025 végéig még nem jelent meg a GYSEV könyveiben, adminisztratív okok miatt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tartotta nyilván. További vagyoncsökkenést a természetes értékcsökkenés (amortizáció), elhasználódás okozott. Ez a vagyon típusától függően 4–15 százalék közötti, azaz egy beruházás után 7-25 év alatt használódik el az adott infrastruktúra-elem. Ennyi év alatt lesz az értéke nulla, vagy egy előre meghatározott, úgynevezett maradványérték.

Érdekes megnézni azt is, hogy az egyes projektek hogyan járulnak hozzá ennek a vagyonnak a változásához. A GYSEV 2024-ben a Macs (BMW-beruházáshoz kapcsolódó) terminált 24 milliárd forint értékben kapta meg vagyonkezelésbe, azaz ebben az évben az általa kezelt állami tulajdonú vagyon megduplázódott csak egyetlen terminál átadásával.