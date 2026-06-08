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Erőtlen a hét elején a forint, a Richter szárnyalása mellett is alig araszolt feljebb a pesti tőzsde

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kis elmozdulással fejezte be a hétfői kereskedést a BUX index, a gyógyszergyártó volt a legjobban teljesítő a blue chipek között. A forint többbszöri kísérlet ellenére sem tudott irányt váltani a múlt pénteken indult gyengülést követően.
K. T.
2026.06.08, 17:22

Gyenge indulást követően nap közben javult a befektetői hangulat hétfőn a tőkepiacokon, a zárás azonban így is vegyesen alakult a főbb európai piacokon. A forint sem tudott tartósen erőre kapna a hét elején.

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Csekély mértékű emelkedéssel zárt hétfőn a pesti tőzsde, a Richter volt a nap sztárja, a forint nem tudott édemben erősödni / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az iráni helyzetről érkező hírek mellett a technológiai szektoron végigsöprő eladási hullámot követő korrekció határozták meg a tőzsdei kereskedés irányát, itthon pedig a kabinet friss döntései is fókuszba kerültek a kereskedőknél. A légitársaságok részvényei jelentősen zuhantak, miután az IATA frissen megjelent előrejelzése alapján idén felére eshet vissza a szektor profitja.

A BUX index csekély pluszban, 0,03 százalékkal 133 710 pontra emelkedve nyugtázta a napot, miközen a hazai parkett forgalma átlag alatti, 17,4 milliárd forint volt. A blue chipek közül 

  • az OTP részvényei egy százalékkal 40 370 forintig csúsztak vissza,
  • a Magyar Telekom kurzusa 0,6 százalékkal 2650 forintig kapaszkodott fel, 
  • a Mol papírjai 0,7 százalékkal 3936 forintra drágultak, 
  • a Richter pedig 1,9 százalékkal 12 140 forintig szárnyalt.

Nyugat-Európában vegyes a kép, a főbb indexek közül csupán a milánói FTSE MIB tudott meggyőző, fél százalék kötüli pluszban zárni. A londoni FTSE 100 és a párizsi CAC 40 a pénteki záróértéke környékére ért vissza a nap végén, a frankfurti DAX pedig 0,4 zázalékkal fordult le.

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A forint gyengülése folytatódott hétfőn is, a hazai fizetőeszköz nagyobb hullámok közepette próbálkoztt többször is erősödéssel, huzamosabb ideig azonban nem tudott a múlt hét végi szintek alá kerülni a főbb devizákkal szemben.

Az eurót 357,4 és 355,3 forinton is jegyezték a nap során, a tőzsdezáráskor a 355,7-es szinten állt a jegyzés, ami 0,15 százalékos leértékelődést jelent a magyar pénz számára.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárt 311 forint közelében és 308 forint alatt is váltották hétfőn, délután öt órára a pénteki szint környékén, 308,2 forinton járt a kurzus, ami minimális forintjavulást mutat.

USD / HUF árfolyam
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A környező országok pénzeihez képest alulmaradt a hazai fizetőeszköz. A cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty 0,25 százalékkal drágult.

Az Erste kommentárja szerint a forint korrekcióját döntően a dollár erősödése vezérli, sem a Fed kamatemelési várakozások erősödése, sem a közel-keleti helyzet alakulása nem tesz jót a kockázati étvágy alakulásának.

A hét legfontosabb adata a holnap esedékes májusi inflációs adat lesz. Ezt leszámítva a hétvégi eszkaláció nyomán leginkább a háborús hírek lehetnek fókuszban.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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