Erőtlen a hét elején a forint, a Richter szárnyalása mellett is alig araszolt feljebb a pesti tőzsde

Gyenge indulást követően nap közben javult a befektetői hangulat hétfőn a tőkepiacokon, a zárás azonban így is vegyesen alakult a főbb európai piacokon. A forint sem tudott tartósen erőre kapna a hét elején.

Csekély mértékű emelkedéssel zárt hétfőn a pesti tőzsde, a Richter volt a nap sztárja, a forint nem tudott édemben erősödni / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az iráni helyzetről érkező hírek mellett a technológiai szektoron végigsöprő eladási hullámot követő korrekció határozták meg a tőzsdei kereskedés irányát, itthon pedig a kabinet friss döntései is fókuszba kerültek a kereskedőknél. A légitársaságok részvényei jelentősen zuhantak, miután az IATA frissen megjelent előrejelzése alapján idén felére eshet vissza a szektor profitja.

A BUX index csekély pluszban, 0,03 százalékkal 133 710 pontra emelkedve nyugtázta a napot, miközen a hazai parkett forgalma átlag alatti, 17,4 milliárd forint volt. A blue chipek közül

az OTP részvényei egy százalékkal 40 370 forintig csúsztak vissza,

a Magyar Telekom kurzusa 0,6 százalékkal 2650 forintig kapaszkodott fel,

a Mol papírjai 0,7 százalékkal 3936 forintra drágultak,

a Richter pedig 1,9 százalékkal 12 140 forintig szárnyalt.

Nyugat-Európában vegyes a kép, a főbb indexek közül csupán a milánói FTSE MIB tudott meggyőző, fél százalék kötüli pluszban zárni. A londoni FTSE 100 és a párizsi CAC 40 a pénteki záróértéke környékére ért vissza a nap végén, a frankfurti DAX pedig 0,4 zázalékkal fordult le.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint gyengülése folytatódott hétfőn is, a hazai fizetőeszköz nagyobb hullámok közepette próbálkoztt többször is erősödéssel, huzamosabb ideig azonban nem tudott a múlt hét végi szintek alá kerülni a főbb devizákkal szemben.

Az eurót 357,4 és 355,3 forinton is jegyezték a nap során, a tőzsdezáráskor a 355,7-es szinten állt a jegyzés, ami 0,15 százalékos leértékelődést jelent a magyar pénz számára.