Van egy ország Európában, ahol úgy nő a lakosság létszáma, hogy már népszavazással korlátoznák

Svájc vasárnap népszavazáson dönt arról, hogy korlátozza-e lakosságát 10 millió főben. A támogatók szerint a növekvő népesség már a végletekig próbára teszi a helyi infrastruktúrát, az utakat és a tömegközlekedést, valamint növeli a bérleti díjakat és a bűnözést. A vállalatok és a munkaadók azonban attól tartanak, hogy a szigorítás korlátozná Svájc hozzáférését a képzett munkaerőhöz, és károsítaná a kapcsolatait az Európai Unióval, amely a legnagyobb exportpiaca – írta elemzésében a Reuters.

A bevándorlók és a külföldi vendégmunkások szerves részét képezik a svájci gazdaságnak, sokan mégis népszavazással korlátoznák az érkezésüket / Fotó: Davide Bonaldo / Shutterstock

A hírügynökség által hivatkozott friss közvélemény-kutatás szerint

az állás nagyon szoros: 47 százalék korlátozná a lakosság létszámát, míg 52 százalék ez ellen szavazna.

A svájci dilemma abban tér el több más európai bevándorlásellenes kampánytól, hogy nem kizárólag a menedékkérőkre és a menekültekre irányul. Ha szükséges, a korlátozás a magas jövedelmű bankárok, tudósok és mérnökök belépését is megakadályozhatná. Ez különösen érzékenyen érintené azokat az ágazatokat, amelyek a nemzetközi szakemberekre építik működésüket.

Sokat veszíthet Svájc, ha korlátozzák a lakosság létszámát

Svájc lakossága 2025 végére 9,1 millióra nőtt a 2002-es 7,3 millió főről, és a külföldiek közel 28 százalékát alkotják.

Az előrejelzések szerint Svájc lakossága 2031-re meghaladja a 9,5 milliót. A népszavazási javaslat szerint, ha ez megtörténik, a kormánynak intézkednie kell arról, hogy megakadályozza a 10 millió fő elérését. Ezt jelenleg 2042-re várják.

10 milliós létszám esetén a kormánynak fel kellene mondania a népességnövekedést ösztönző nemzetközi megállapodásokat. Ez magában foglalja annak a szerződésnek a felmondását is, amelyet az Európai Unióval kötöttek, és amely lehetővé teszi a személyek szabad mozgását az ország és a blokk között. Ez a megállapodás pedig több olyan másiknak a feltétele, amelyek hozzáférést biztosítanak Svájcnak az európai egységes piachoz.

A svájci kormány gazdasági ügynöksége szerint a vállalatok erősen függenek a külföldi munkavállalóktól, az EU-ból érkező képzett munkaerő pedig segítette a cégeket, és hozzájárult a termelékenység növekedéséhez. Patrik Lang, a genfi Global Gate Asset Management vezető befektetési stratégája úgy fogalmazott, hogy nem rövid távú katasztrófáról lenne szó, a hatások inkább lassan, a következő tíz-húsz évben jelentkeznének, és fokozatosan rontanák a svájci gazdaság vonzerejét.