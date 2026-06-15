Lépett a gödi Samsung: megszüntetik, ami mindenkit zavart, megfigyelőközpontok épülnek – bevonják a lakosokat is

A Samsung gödi üzeme átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg, amely magában foglalja a zajvédelmi intézkedéseket, valós idejű zaj- és levegőminőség-mérési rendszerek telepítését, valamint helyi társadalmi szerepvállalásának további erősítését – közölte a Samsung Hungary (SDIHU) hétfőn, jelezve: negyedévente lakossági fórumon egyeztetnek a gödiekkel.

Átfogó környezetvédelmi akciótervet indított a Samsung SDI gödi üzeme / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Közölték, hogy vállalat a folyamatos, valós idejű zaj- és levegőminőség-mérési eredményeket közzéteszi, gyűjti a lakosok visszajelzéseit, és ezek alapján határozza meg a további fejlesztéseket. Az SDIHU negyedévente részt vesz a helyi lakossági fórumokon, lehetőséget adva a párbeszédre a Gödön élőkkel.

Az intézkedéscsomag konkrét lépéseket és új SDIHU-beruházásokat tartalmaz, amelyek fő célja a környezet- és zajvédelem.

A bejelentés éppen tíz évvel azután történik meg, hogy a Samsung SDI 2016-ban, Magyarország első elektromosautó-akkumulátor-gyárának megépítéséről döntést hozott – közölték.

A helyi lakosok igényein és kérésein alapuló akcióterv hét területen tervez fejlesztéseket:

zajvédelem,

levegőminőség,

felszín alatti vizek

és talaj,

szennyvíz,

ipari vízfelhasználás,

munkahelyi környezet,

valamint vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR).

Az intézkedéscsomag alappillére a folyamatos, valós idejű zaj- és levegőminőség-felügyeleti rendszerek kiépítése. A zajvédelem terén a Samsung gödi gyára kéthavonta – külső szakértők által hitelesített méréseiken felül – közösen végez zajméréseket a helyi civilekkel. Emellett a lakók visszajelzései alapján kijelölt pontokon augusztus végéig zajmérő eszközöket telepít, hogy hatékonyan kezelhesse a lakók észrevételeit.

Közölték, hogy gyűjteni fogják a lakossági észrevételeket annak érdekében, hogy a további fejlesztések ezek alapján valósulhassanak meg.

Módosul a teherautó forgalom: a vállalat a lakóövezetektől távolabb vezeti át a működéséhez kapcsolódó teherforgalmat, csökkentve ezzel a zajterhelést. Folytatják a zajcsökkentő létesítmények – zajfalak és csillapítószerkezetek – telepítését is.