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Samsung
Göd
lakosság

Lépett a gödi Samsung: megszüntetik, ami mindenkit zavart, megfigyelőközpontok épülnek – bevonják a lakosokat is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Átfogó környezetvédelmi akciótervet indított a Samsung SDI gödi üzeme. A cég negyedévente lakossági fórumokon egyeztet a gödiekkel.
VG
2026.06.15, 12:32
Frissítve: 2026.06.15, 12:47

A Samsung gödi üzeme átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg, amely magában foglalja a zajvédelmi intézkedéseket, valós idejű zaj- és levegőminőség-mérési rendszerek telepítését, valamint helyi társadalmi szerepvállalásának további erősítését – közölte a Samsung Hungary (SDIHU) hétfőn, jelezve: negyedévente lakossági fórumon egyeztetnek a gödiekkel.

Samsung SDI
Átfogó környezetvédelmi akciótervet indított a Samsung SDI gödi üzeme / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Közölték, hogy vállalat a folyamatos, valós idejű zaj- és levegőminőség-mérési eredményeket közzéteszi, gyűjti a lakosok visszajelzéseit, és ezek alapján határozza meg a további fejlesztéseket. Az SDIHU negyedévente részt vesz a helyi lakossági fórumokon, lehetőséget adva a párbeszédre a Gödön élőkkel.

Az intézkedéscsomag konkrét lépéseket és új SDIHU-beruházásokat tartalmaz, amelyek fő célja a környezet- és zajvédelem. 

A bejelentés éppen tíz évvel azután történik meg, hogy a Samsung SDI 2016-ban, Magyarország első elektromosautó-akkumulátor-gyárának megépítéséről döntést hozott – közölték.

A helyi lakosok igényein és kérésein alapuló akcióterv hét területen tervez fejlesztéseket: 

  • zajvédelem, 
  • levegőminőség, 
  • felszín alatti vizek 
  • és talaj, 
  • szennyvíz, 
  • ipari vízfelhasználás, 
  • munkahelyi környezet,
  • valamint vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR). 

Az intézkedéscsomag alappillére a folyamatos, valós idejű zaj- és levegőminőség-felügyeleti rendszerek kiépítése. A zajvédelem terén a Samsung gödi gyára kéthavonta – külső szakértők által hitelesített méréseiken felül – közösen végez zajméréseket a helyi civilekkel. Emellett a lakók visszajelzései alapján kijelölt pontokon augusztus végéig zajmérő eszközöket telepít, hogy hatékonyan kezelhesse a lakók észrevételeit. 

Közölték, hogy gyűjteni fogják a lakossági észrevételeket annak érdekében, hogy a további fejlesztések ezek alapján valósulhassanak meg.

Módosul a teherautó forgalom: a vállalat a lakóövezetektől távolabb vezeti át a működéséhez kapcsolódó teherforgalmat, csökkentve ezzel a zajterhelést. Folytatják a zajcsökkentő létesítmények – zajfalak és csillapítószerkezetek – telepítését is.

A tájékoztatásuk szerint a Samsung gödi gyára rendszeresen méri a környező légszennyezettséget, a külső szakértők által hitelesített értékek jóval a jogszabályi határok alatt maradnak. 

Az átláthatóság fokozása érdekében a gyár területén kívül is levegőminőség-mérő rendszert alakítanak ki, amelynek adatait a lakosok valós időben követhetik nyomon. 

A dolgozói buszok menetrendjének módosításával a vállalat elérte, hogy a szén-dioxid-kibocsátása 15 százalékkal csökkent. 

A gödi üzem folyamatosan ellenőrzi a szennyezőanyag-kibocsátási szinteket a gyár körüli területek felszín alatti vizeiben és talajában. Az értékek jóval a jogszabályi határok alatt maradnak – közölték.

Kiderült az igazság a magyarországi akkumulátorgyárakról

Korábban beszámoltunk arról, hogy nem talált egészségügyi szempontból jelentős szennyezést a Greenpeace a magyarországi akkumulátorgyárak környezetében végzett vizsgálatai során

A környezetvédelmi szervezet 2026 márciusában vett mintákat több olyan településen, ahol akkumulátorgyár vagy az iparághoz kapcsolódó feldolgozóüzem működik.

A vizsgálat előzménye, hogy az országgyűlési választási kampányban megjelent több sajtóhír és politikai nyilatkozat szerint egyes hazai akkumulátorgyárak működése súlyos környezeti és egészségügyi kockázatot jelent a környéken élők számára. Az Orbán-kormány ezeket az állításokat akkor visszautasította, hangsúlyozva, hogy a hatóságok rendszeresen ellenőrzik az üzemeket.

A Greenpeace összesen tíz mintát vizsgált meg. 

  • Három mintát Gödön, a Samsung SDI gyára közelében, 
  • három mintát Komáromban, az SK akkumulátorgyárak 
  • és az NMP-feldolgozó környezetében, 
  • további négyet pedig Sóskúton 
  • és Tárnokon, a Dongwha üzemének közelében vettek. 

A laboratóriumi elemzések során többek között arzént, kobaltot, lítiumot, nikkelt és N-metil-pirrolidont (NMP) kerestek. A szervezet tájékoztatása szerint egyik mintában sem találtak határértéket meghaladó vagy egészségügyi szempontból aggályos szennyezést. Egy komáromi mintában ugyan a lítium koncentrációja az átlagosnál magasabb volt, de a mért érték még mindig jóval a kockázatos szint alatt maradt.

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