Lépett a gödi Samsung: megszüntetik, ami mindenkit zavart, megfigyelőközpontok épülnek – bevonják a lakosokat is
A Samsung gödi üzeme átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg, amely magában foglalja a zajvédelmi intézkedéseket, valós idejű zaj- és levegőminőség-mérési rendszerek telepítését, valamint helyi társadalmi szerepvállalásának további erősítését – közölte a Samsung Hungary (SDIHU) hétfőn, jelezve: negyedévente lakossági fórumon egyeztetnek a gödiekkel.
Közölték, hogy vállalat a folyamatos, valós idejű zaj- és levegőminőség-mérési eredményeket közzéteszi, gyűjti a lakosok visszajelzéseit, és ezek alapján határozza meg a további fejlesztéseket. Az SDIHU negyedévente részt vesz a helyi lakossági fórumokon, lehetőséget adva a párbeszédre a Gödön élőkkel.
Az intézkedéscsomag konkrét lépéseket és új SDIHU-beruházásokat tartalmaz, amelyek fő célja a környezet- és zajvédelem.
A bejelentés éppen tíz évvel azután történik meg, hogy a Samsung SDI 2016-ban, Magyarország első elektromosautó-akkumulátor-gyárának megépítéséről döntést hozott – közölték.
A helyi lakosok igényein és kérésein alapuló akcióterv hét területen tervez fejlesztéseket:
- zajvédelem,
- levegőminőség,
- felszín alatti vizek
- és talaj,
- szennyvíz,
- ipari vízfelhasználás,
- munkahelyi környezet,
- valamint vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR).
Az intézkedéscsomag alappillére a folyamatos, valós idejű zaj- és levegőminőség-felügyeleti rendszerek kiépítése. A zajvédelem terén a Samsung gödi gyára kéthavonta – külső szakértők által hitelesített méréseiken felül – közösen végez zajméréseket a helyi civilekkel. Emellett a lakók visszajelzései alapján kijelölt pontokon augusztus végéig zajmérő eszközöket telepít, hogy hatékonyan kezelhesse a lakók észrevételeit.
Közölték, hogy gyűjteni fogják a lakossági észrevételeket annak érdekében, hogy a további fejlesztések ezek alapján valósulhassanak meg.
Módosul a teherautó forgalom: a vállalat a lakóövezetektől távolabb vezeti át a működéséhez kapcsolódó teherforgalmat, csökkentve ezzel a zajterhelést. Folytatják a zajcsökkentő létesítmények – zajfalak és csillapítószerkezetek – telepítését is.
A tájékoztatásuk szerint a Samsung gödi gyára rendszeresen méri a környező légszennyezettséget, a külső szakértők által hitelesített értékek jóval a jogszabályi határok alatt maradnak.
Az átláthatóság fokozása érdekében a gyár területén kívül is levegőminőség-mérő rendszert alakítanak ki, amelynek adatait a lakosok valós időben követhetik nyomon.
A dolgozói buszok menetrendjének módosításával a vállalat elérte, hogy a szén-dioxid-kibocsátása 15 százalékkal csökkent.
A gödi üzem folyamatosan ellenőrzi a szennyezőanyag-kibocsátási szinteket a gyár körüli területek felszín alatti vizeiben és talajában. Az értékek jóval a jogszabályi határok alatt maradnak – közölték.
Kiderült az igazság a magyarországi akkumulátorgyárakról
Korábban beszámoltunk arról, hogy nem talált egészségügyi szempontból jelentős szennyezést a Greenpeace a magyarországi akkumulátorgyárak környezetében végzett vizsgálatai során.
A környezetvédelmi szervezet 2026 márciusában vett mintákat több olyan településen, ahol akkumulátorgyár vagy az iparághoz kapcsolódó feldolgozóüzem működik.
A vizsgálat előzménye, hogy az országgyűlési választási kampányban megjelent több sajtóhír és politikai nyilatkozat szerint egyes hazai akkumulátorgyárak működése súlyos környezeti és egészségügyi kockázatot jelent a környéken élők számára. Az Orbán-kormány ezeket az állításokat akkor visszautasította, hangsúlyozva, hogy a hatóságok rendszeresen ellenőrzik az üzemeket.
A Greenpeace összesen tíz mintát vizsgált meg.
- Három mintát Gödön, a Samsung SDI gyára közelében,
- három mintát Komáromban, az SK akkumulátorgyárak
- és az NMP-feldolgozó környezetében,
- további négyet pedig Sóskúton
- és Tárnokon, a Dongwha üzemének közelében vettek.
A laboratóriumi elemzések során többek között arzént, kobaltot, lítiumot, nikkelt és N-metil-pirrolidont (NMP) kerestek. A szervezet tájékoztatása szerint egyik mintában sem találtak határértéket meghaladó vagy egészségügyi szempontból aggályos szennyezést. Egy komáromi mintában ugyan a lítium koncentrációja az átlagosnál magasabb volt, de a mért érték még mindig jóval a kockázatos szint alatt maradt.