Csőre töltik a bolti készleteket: máris kezdődik az iskolakezdési támogatás vizsgája – mire lesz elég Magyar Péterék első ötvenezer forintja?
Az iskolakezdés minden évben jelentős kiadást jelent a családok számára. Bár a 2026/27-es tanévben is teljesen ingyenesek a tankönyvek a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő diák számára, a tanszereket, írószereket, iskolatáskákat, ruházatot és testnevelési felszerelést a szülőknek kell megvásárolniuk. A nagy áruházláncok kedvezményekkel és akciós tanszercsomagokkal készülnek a rohamra, ugyanakkor az iskolák által előírt egyedi felszerelések tovább növelhetik a költségeket.
Könnyítést adnak az Orbán-kormány által hozott intézkedések, jön az iskolakezdési támogatás is
A családok terheit idén is mérséklik az Orbán-kormány korábban bevezetett intézkedései, köztük a megduplázott családi adókedvezmény és a több édesanyát érintő személyijövedelemadó-mentesség. Emellett új elemként jelenik meg a TISZA-kormány iskolakezdési támogatása, amely a korábban Magyar Péter által megígért 100 ezer forintos juttatás megvalósítását jelenti.
Ezt a támogatást a legutoljára közöltek szerint két részletben folyósítják:
- augusztusban 50 ezer forint készpénzes juttatást kapnak a jogosultak,
- a másik 50 ezer forintot pedig novemberben, célirányosan elkölthető utalvány formájában kapják meg.
A kabinet ígérete szerint az első részlet augusztus 24-ig megérkezik az érintettekhez. A kifizetés időzítése ugyanakkor a kiskereskedelemben is érezhető hatással járhat:
minél később jutnak hozzá a családok a pénzhez, annál nagyobb, pontosabban koncentráltabb vásárlási roham alakulhat ki a szaküzletekben és a kiskereskedelmi áruházakban.
A program pedig végül a korábban említett 700 ezer család helyett mintegy 400 ezer gyermek után nyújt támogatást.
Tavaly mérséklődött a tanszerinfláció
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány korábbi elemzése szerint a 2024–2025-ös tanévre a tanszerek ára mintegy 7 százalékkal, a gyermekruházat 2–4 százalékkal, a gyermekcipők pedig körülbelül 2 százalékkal drágultak az előző évhez képest, miközben az iskolakezdéshez kapcsolódó infláció már akkor is jelentősen lassult 2023-hoz viszonyítva.
A 2025/2026-os tanévkezdéskor a családok gyermekenként átlagosan 50–75 ezer forintot költöttek az iskolakezdésre, amely már a ruházatot és az iskolatáskát is magában foglalta. A Központi Statisztikai Hivatal tavaly kiadott adatai szerint a tanszerek és írószerek ára akkor egy év alatt 6,1 százalékkal emelkedett. Az alapvető tanszervásárlás jellemzően 40–60 ezer forintba került gyermekenként, a teljes beiskolázás azonban ennél is többe kerülhetett.
Idén a papír- és műanyagipari alapanyagok árának stabilizálódása miatt elmaradtak a korábbi években megszokott, két számjegyű áremelkedések.
A mérséklődő infláció következtében – érdemes emlékeztetni a jegybank által várt konszolidált idei inflációs pályára – a tanszerinfláció is visszafogottabb lett, ugyanakkor a szakértők szerint az iskolatáskával együtt számolt teljes iskolakezdés költsége gyermekenként így is elérheti az 55–60 ezer forintot. A prémium kategóriás, márkás vagy logózott taneszközök és tornafelszerelések választása esetén a kiadás akár a százezer forintot is meghaladhatja.
Mennyibe kerülnek a legfontosabb tanszerek?
Érdemes tehát megnézni, milyen árakkal találkozhatnak az iskolaszerek piacán idén a családok, amikor augusztusban megkezdik a felkészülést az iskolára. Ez a piac (ideértve a testneveléshez szükséges termékeket is) összességében több ezer, sőt, tízezres nagyságrendű különféle áru kínálatát jelenti, amivel kapcsolatban nem lehet cél azok katalógusszerű bemutatása, inkább néhány alapvető vonásra lehet rámutatni azokkal kapcsolatban.
A nagy áruházláncok már megkezdték az iskolakezdési akciókat, bár a teljes kínálat több helyen csak augusztus elejétől lesz elérhető. A Világgazdaság összeállítása néhány nagy, a beszerzést egy helyen lehetővé tevő áruházlánc aktuális, ma is, vagy mától (július 30-tól) érvényes áraira vonatkozik, méghozzá az alapvető, saját márkás vagy legolcsóbb termékekre nézve az adott árkategóriában. Minden kínálatbból egy-egy, életszerűen összehasonlítható terméket választottunk ki online katalógusból, elsősorban az iskolát most kezdő gyerekeknek ajánlottakból. További fontos megjegyzés, hogy a megadott árak minden esetben az adott áruházlánc legolcsóbb, vásárlói hűségprogrammal vagy klubkártyával elérhető árait jelentik (ezeket az egyszerűség kedvéért „hűségprogramnak” nevezzük, függetlenül attól, az adott áruházláncnál mi a megnevezése).
Az Auchanban a töltött tolltartó 2999 forintba kerül, a mintás füzet hűségprogrammal 349 forint, a vonalzókészlet 699 forint, az első osztályos tanszercsomag pedig 1699 forint. A tornazsák 1599 forint, a tornapóló 849 forint, a rövidnadrág 2190 forint.
A Tesco egyelőre kisebb választékot kínál, de augusztustól bővíti iskolakezdési kínálatát. A töltött tolltartó 3999 forint, a sima füzet hűségprogramban 139 forint, a mintás füzet 349 forint, a vonalzókészlet 1099 forint, az első osztályos tanszercsomag pedig 3490 forint. A tornazsák 799, a tornacipő 2490 forint.
Az Intersparban a töltött tolltartó 4999 forint, a mintás kisalakú füzet 299 forint, a mintás füzet 349 forint, a sima füzet 215 forint, a vonalzókészlet 699 forint. Előre összeállított első osztályos tanszercsomag nem szerepel a kínálatban. A testnevelési felszerelések közül a mintás tornazsák 1499, a tornacipő 2500, a tornapóló 1200, a rövidnadrág 1500 forint, ugyanakkor az áruház jelzi, hogy az egyes termékek készlete üzletenként eltérhet.
A Lidl kínálatában a töltött tolltartó 2999 forint, a mintás kisalakú füzet 49 forint, a mintás füzet és a sima füzet egyaránt 99 forint, a vonalzókészlet 699 forint, az első osztályos tanszercsomag pedig 1799 forint. A mintás tornazsák 1999 forint, a tornapóló 1198 forint, a rövidnadrág kisfiúknak 999, kislányoknak 1598 forint.
Az Aldi magyarországi üzletei is készülnek az iskolakezdésre, de aktuális kínálatukban még csak néhány termék található; várható, hogy az áruházlánc hamarosan szélesbb ajánlati katalógussal jelentkezik.
Tornafelszerelés: a sportszer-szaküzletek jelenthetik az alternatívát
A testnevelési felszerelések beszerzésénél a sportszaküzletek ajánlatát is érdemes lehet megnézni. Ezt a Decathlon, valamint a volt Hervis üzletekből Sports Directre váltó hálózat (online) kínálatában tettük meg. Ezeknél a tételeknél is a kisiskolásoknak ajánlott, alapvető funkcionalitással bíró termékekre koncentráltunk (melyeket ha más miatt nem, a méretbeli növekedés miatt időnként újítani kell, tehát hasonló nagyságrendű kiadásokkal többször is kell számolni).
A Dechatlonban a póló 990 forint, a tornanadrág 1990 forint, a tornazsák 1290 forint, a tornacipő pedig 3990 forint. (A tornacipő egyébként külön alműfaj a tornafelszerelések világában, mert számos iskolában ragaszkodnak a fehér talpú cipőhöz a tornaterem parkettájának védelme miatt, vásárlás előtt erre érdemes rákérdezni az intézményben.)
A Sports Direct – amely Magyarországon a korábbi Hervis üzletek egy részét vette át – most nagyjából 7000–10 500 forintból kínál teljes, márkás tornafelszerelés-szettet a futó akcióktól függően. A legalapvetőbb összeállításban a pólók 1300–2500 forint, a tornanadrágok 1350–2000 forint, a tornacipők 3500–4500 forint, a zsinóros tornazsákok pedig 800–1500 forint közötti áron érhetők el (a láncnál a webshopból történő rendelésnél a külföldi szállítási díj tovább növelheti a költségeket, míg a fizikai üzletek – a korábbi Hervis áruházak átalakítása miatt – eltérő választékkal rendelkezhetnek).
Az alábbi grafikonon a gyűjtésünkben szereplő tornaruházati tételek árait mutatjuk (ahol ismert).
Az idei árak alapján az augusztusban érkező 50 ezer forintos iskolakezdési támogatás a legtöbb család számára az alapvető tanszerek és a kötelező testnevelési felszerelés jelentős részének finanszírozására elegendő lehet, ugyanakkor a teljes tanévkezdés – különösen több gyermek vagy prémium termékek választása esetén – ennél továbbra is jóval magasabb kiadást jelenthet.
Ekkora tanszerinfláció várható idén – így számol a Világgazdaság
Az iskolakezdés továbbra is az első osztályba készülő gyermekek családjainak jelenti a legnagyobb egyszeri anyagi megterhelést, hiszen számukra a teljes felszerelést az alapoktól kell beszerezni. A 2026/2027-es tanév előtt ugyanakkor kedvező fejlemény, hogy a tanszerek és a tornafelszerelések áremelkedése már jóval visszafogottabb a korábbi évekhez képest, és bár még némileg magasabbnak látni, de várhatóan belesimul az általános fogyasztói inflációs tendenciákba.
Az idei tanévre érvényes tanszerinfláció megállapítása konszenzuális kérdés, nagyban függ az adatgyűjtésől. Ehhez a 2025/26-os tanév vonatkozásában elérhető összesítéseket használtunk a kínálati árakkal való összevetésben. A bázisnak tekintett adatokból fakad, hogy a mostani, előzetes kalkuláció alapján a tanszerinfláció magasabb az aktuális inflációnál.
A nagy áruházláncok aktuális akciós kínálatának összevetése alapján az idei iskolakezdési bevásárlás költsége mérsékelten emelkedett a tavalyi évhez képest.
A konkrét, aktuális adatok alapján összeállított, szűkített termékkosár szerint a tanszerek ára 4,35, míg a tornafelszereléseké 3,82 százalékkal nőtt egy év alatt.
Az elemzés a fenti adatok szerint az áruházláncok azonos vagy összehasonlítható akciós termékeit vizsgálta, így nem a teljes piaci átlagot, hanem a ténylegesen elérhető kedvezményes árakat hasonlította össze. A számítás szerint a szülők által gyakran keresett, iskolakezdő gyerekek esetében alapfelszerelésnek számító eszközök ára lényegében az általános inflációs környezethez igazodott, jelentős áremelkedés nélkül.
A vizsgált tanszerkosár egy töltött tolltartóból, mintás füzetből, vonalzókészletből és egy első osztályos tanszercsomagból állt.
A 2026-os akciós árak alapján ennek átlagos értéke 6760 forint lett, szemben a 2025-ös, azonos termékekből számított 6478 forintos bázissal.
Ez mindössze 282 forintos különbséget jelent, vagyis a szigorúan meghatározott tanszerkosár inflációja 4,35 százalék volt.
A legkedvezőbb árakat a vizsgált láncok közül a Lidl és az Auchan kínálta: előbbinél egyes mintás füzetek 49 forintos akciós áron voltak elérhetők, míg az Auchan 1699 forintos elsős csomaggal segítette az iskolakezdő családokat. A kedvezmények jelentős részben ellensúlyozták a papíripari költségek emelkedését.
A tornafelszerelések esetében a vizsgált kosár egy tornazsákból, pamut pólóból, rövidnadrágból és tornacipőből állt. A 2026-os átlagár most 7480 forintot tesz ki, míg a 2025-ös összehasonlítható érték 7205 forint volt.
A 275 forintos éves drágulás 3,82 százalékos inflációnak felel meg.
A legolcsóbb ajánlatokat ebben a kategóriában az Interspar, valamint a Sports Direct alapcsomagjai adták, miközben a szaküzletekben – például a Decathlonnál – is elérhetők maradtak a kedvező árú alapdarabok. Egyes tornacipők ára 2500–4000 forintos sávban maradt, ami megakadályozta a jelentősebb költségnövekedést.
A két kategóriát együtt vizsgálva az itt rögzített iskolakezdési alapcsomag tavaly 13 683 forintba került volna, míg 2026-ban ugyanez a kosár 14 240 forintból vásárolható meg.
Ez 557 forintos többletet, vagyis 4,07 százalékos éves áremelkedést jelent – szigorúan erre a nem teljes körű tanszerlistára számolva.
Az adatok alapján azok a családok, amelyek a nagy áruházláncok saját márkás termékeit és akciós ajánlatait választják, az iskolakezdés költségeinek növekedésénél nagyjából a jelenlegi általános inflációs környezetet némileg meghaladó árszintre kell, hogy számítsanak. A célzott akciók és hűségprogramok így érdemben fékezték a tanszerek és alapvető tornafelszerelések drágulását. A mérsékeltebb drágulás hátterében elsősorban az áll, hogy a pamuttermékek és más textilipari áruk importköltségei csak kisebb mértékben növekedtek, miközben a tornacipők ára lényegében az általános fogyasztói árindexet követi.
Fontos azonban ismét hangsúlyozni: az itt bemutatott kalkuláció nem a teljes piaci szegmensre, s nem is az iskolák által kért valamennyi eszközre vonatkozik (füzetből bizonyosan több kell, és az intézmények egyedi kéréseivel nem is próbálunk számolni). Hanem néhány kiválasztott, jellemző iskolakezdési, első osztályos taneszköz, valamint a tornafelszerelés alapvető elemeinek árazása alapján kívánja bemutatni azt, hogy milyen jellegű árváltozásokra kell számítani a családoknak az iskolakezdés előtt.
Az adatok alapján a beiskolázás költségei továbbra is jelentős terhet rónak a családokra, ugyanakkor a drágulás üteme már részben beleolvad a 2–4 százalék közötti jegybanki általános inflációs célsávba (a júniusi 1,7 százalékos adat meglepetés volt), bár egyes termékcsoportoknál még a szolgáltatások inflációjához áll közelebb. Ez számottevő változást jelent a 2023-ban tapasztalt, sok esetben kétszámjegyű, sokkszerű áremelkedésekhez képest, amikor a tanszerek és az iskolakezdéshez kapcsolódó termékek ára jóval gyorsabb ütemben nőtt.
Az idei árak alapján az augusztusban érkező 50 ezer forintos iskolakezdési támogatás a legtöbb család számára az alapvető tanszerek és a kötelező testnevelési felszerelés jelentős részének finanszírozására elegendő lehet, ugyanakkor a teljes tanévkezdés – különösen több gyermek vagy prémium termékek választása esetén – ennél továbbra is jóval magasabb kiadást jelenthet.