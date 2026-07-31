Csőre töltik a bolti készleteket: máris kezdődik az iskolakezdési támogatás vizsgája – mire lesz elég Magyar Péterék első ötvenezer forintja?

Az iskolakezdés minden évben jelentős kiadást jelent a családok számára. Bár a 2026/27-es tanévben is teljesen ingyenesek a tankönyvek a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő diák számára, a tanszereket, írószereket, iskolatáskákat, ruházatot és testnevelési felszerelést a szülőknek kell megvásárolniuk. A nagy áruházláncok kedvezményekkel és akciós tanszercsomagokkal készülnek a rohamra, ugyanakkor az iskolák által előírt egyedi felszerelések tovább növelhetik a költségeket.

Jön az iskolakezdés, készülnek az áruházak az augusztusi vásárlói rohamra (illusztráció)

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Könnyítést adnak az Orbán-kormány által hozott intézkedések, jön az iskolakezdési támogatás is

A családok terheit idén is mérséklik az Orbán-kormány korábban bevezetett intézkedései, köztük a megduplázott családi adókedvezmény és a több édesanyát érintő személyijövedelemadó-mentesség. Emellett új elemként jelenik meg a TISZA-kormány iskolakezdési támogatása, amely a korábban Magyar Péter által megígért 100 ezer forintos juttatás megvalósítását jelenti.

Ezt a támogatást a legutoljára közöltek szerint két részletben folyósítják:

augusztusban 50 ezer forint készpénzes juttatást kapnak a jogosultak,

a másik 50 ezer forintot pedig novemberben, célirányosan elkölthető utalvány formájában kapják meg.

A kabinet ígérete szerint az első részlet augusztus 24-ig megérkezik az érintettekhez. A kifizetés időzítése ugyanakkor a kiskereskedelemben is érezhető hatással járhat:

minél később jutnak hozzá a családok a pénzhez, annál nagyobb, pontosabban koncentráltabb vásárlási roham alakulhat ki a szaküzletekben és a kiskereskedelmi áruházakban.

A program pedig végül a korábban említett 700 ezer család helyett mintegy 400 ezer gyermek után nyújt támogatást.

Tavaly mérséklődött a tanszerinfláció

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány korábbi elemzése szerint a 2024–2025-ös tanévre a tanszerek ára mintegy 7 százalékkal, a gyermekruházat 2–4 százalékkal, a gyermekcipők pedig körülbelül 2 százalékkal drágultak az előző évhez képest, miközben az iskolakezdéshez kapcsolódó infláció már akkor is jelentősen lassult 2023-hoz viszonyítva.