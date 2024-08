A beteg gyerekek súlyos tüneteket produkálnak, ha nem látogatják őket – de hol vannak a szülők?

„Az önkéntesek egymással is kommunikálnak, sőt, minden fokozottabb törődést igénylő gyermek kap egy önkéntest, aki csak hozzá jár be. Így kialakul a gyermek és az önkéntes között egy szorosabb kötődés, és ők azok, akik tudják akár fejleszteni is a gyereket, mert a hospitalizációnál fontos, hogy nemcsak érzelmi veszteséget élnek meg a gyerekek, de kimutathatóan a kognitív és a mozgási fejlődésük is lelassul, vagy visszaesik – mondja el Kőműves Glória. – A Nevetnikéknél most három vagy négy olyan gyerek van a „pótmami-programban”, akit legalább fél vagy egy éve nem látogatnak. Az önkénteseink jelzései alapján 20-30 gyerekre jut átlagosan egy, akit nem, vagy nagyon ritkán látogatnak.” A Nevetnikék Alapítvány programja működtetéséhez jelenleg is önkénteseket toboroz az NN Biztosító támogatásával.