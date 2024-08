Fogyasztószerek: tele van Európa hamis Ozempic injekcióval, vigyázzon, honnan vásárol

Már júniusban globális riasztás adott ki az Egészségügyi Világszervezet, amely arra figyelmeztet, hogy csak hivatalos forrásból szerezzék be a fogyni vágyók az Ozempic szert, ne vásároljanak a feketepiacon.

Hamisítják az jelentős fogyást előidéző Ozempic injekciót / Fotó: AFP

Ahogy korábban írtuk, az Ozempic injekcióval csökkenthető az ételek iránti sóvárgás, így könnyen szabályozhatóvá válik az evés, ezzel pedig elindul gyorsan a fogyás. A gyógyszert nem a fogyókúrázók számára fejlesztették, hanem azoknak, akik már a 2-es típusú diabéteszben szenvednek, és egészségügyi okokból is szükségük van a testsúlyuk csökkentésére. A cukorbetegség jelentős tömegeket érint, de amint elterjedt a köztudatban, hogy létezik egy injekció, amivel jól lehet fogyni, az átlagos fogyókúrázók is elkezdték keresni, így pillanatok alatt kiürültek a gyógyszertárak Amerikában és Európa számos országában is. Ráadásul a betegek akár testsúlyuk 20 százalékát is elveszíthetik, ez pedig azonnal felkeltette a bűnözők érdeklődését is, beindult a mozgás az illegális piacokon.

A WHO azt jelezte, már 2022 óta kap jelzéseket a hamisításról, a hatóságok Brazíliában, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is foglaltak le hamisított termékeket. A hamis termékek nem tartalmazzák az Ozempic hatóanyagát, a szemaglutidot, inzulin van bennük, így a hatásuk teljesen kiszámíthatatlan. Legalább kilenc országban történet már olyan eset, amikor a hamisított szer problémákat okozott a fogyókúrázónak.

Néhány hete az osztrák ügyészség bejelentette, hogy eljárást indítottak két férfi ellen, akiket hamisított Ozempicet árultak, darabonként 205 euróért. Áprilisban a Reuters arról írt, hogy a BrandShield, az izraeli székhelyű kiberbiztonsági vállalat több mint 250 olyan webhelyet szüntetett meg, amely hamisított fogyasztó injekciót árult.

Mennyibe kerül az Ozempic?

A WHO mindemellett nem ajánlja a szemaglutidot a cukorbetegség kezelésére, mert nagyon drága gyógyszerről van szó, a magas költségek miatt a rászorulók jelentős része nem engedheti meg magának. Márpedig az lenne a helyes cél a világszervezet szerint, ha minél többen hozzájutnának a gyógyszerhez. A WHO azt is jelezte, vannak ennél olcsóbb kezelések is, amelyek segíthetnek a vércukorszint szabályozásában vagy a szív- és érrendszeri kockázatok csökkentésében.