A dohányzás még szigorúbb tiltását jelenti be ma Brüsszel, magyar vonatkozás is van

Még több helyen tiltják be a dohányzást azok az EU-tagok, amelyek csatlakoznak az Európai Bizottság kiszivárgott, még nem hivatalos kezdeményezéséhez.

Nem csak a hagyományos cigarettára vonatkozna a dohányzás kiterjesztett tiltása, és nem is csak a nikotint tartalmazó termékekre / Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP

A tervből nem csinálnak hétpecsétes titkot, a javasolt új szabályokról szóló dokumentumot – amelyet a cikkek szerint várhatóan már kedden hivatalosan be is jelentenek – néhány órányi különbséggel az Euronews és a Politico is megszerezte.

Akár tartalmaz nikotint, akár nem, belefér az e-cigaretta is

A jelentések szerint a helyekhez, ahol a javaslat szerint betiltanák a dohányzást, hozzátennék a játszótereket, a szabadtéri medencéket, vidámparkokat, a kávézók teraszait és az állatkerteket.

A szigorítások az e-cigarettákra is kiterjednének, „akár tartalmaznak nikotint, akár nem” – idézi a Politico –, azzal a megfontolással, hogy ezzel csökkentik a gyermekek és fiatalok számára a rászokás kísértését.

Az újabb szigorítások számos üzleti szektor érdekeit keresztbevágnák, nem véletlen, hogy már előre nagy vita folyt a kérdésről.

A dohányzás új tiltása nem törvény, csak ajánlás

A dohányzás visszaszorítására már 2009-ben született bizottsági iránymutatás, abból a célból hogy csökkentse a nem dohányzók kitettségét a nyilvános helyeken, a munkahelyeken és a tömegközlekedésben.

Az új ajánlások legfrissebb változata – ami a Euronews szerint még mindig változhat – a közösen használt nyilvános helyeket minden aeroszoltól megtisztítaná, tükrözve a növekvő aggodalmakat a dohányzásra kifejlesztett új termékek egészségügyi ártalmai iránt. Különösen a rekreációs területeken, és különösen ott, ahova gyerekek is járnak.

Az iránymutatást követni nem kötelező a tagállamoknak, csak mederbe terelné az erőfeszítéseket többek közt a dohányzás okozta rák visszaszorítására. A bizottság szerint a korábbi forduló is eredményes volt, és 2009–2012 között sikerült csökkenteni az egészségügyi kitettséget.

A magyar kapcsolat: Várhelyi Olivér egészségügyi biztos lesz

Egy szintén friss hír magyar dimenziót is ad a tervnek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság régi-új elnöke kedden jelentette be a tagállamokkal folytatott hosszas egyeztetések után a biztosok új listáját, és kiderült, a magyar Várhelyi Olivér lesz felelős az új bizottságban az egészségügyért és az állatjólétért.