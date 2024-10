Mellrák: nyolcból egy nőnél megjelenik a betegség, a szűrés életbevágó

Magyarországon évente mintegy 8000 új emlőrákos megbetegedést és több mint 2000 emlőrákos halálesetet regisztrálnak. A Novartis Magyarország szakértői beszélgetésén dr. Vajdics Tímea klinikai onkológus ( Dél-pesti Centrumkórház) felhívta a figyelmet arra, hogy a hiedelmekkel ellentétben nem modernkori civilizációs betegség a mellrák.

A mellrák szűrésére a mammográfia a legalkalmasabb, nem jelent veszélyt a vizsgálat. /Fotó: Shutterstock

A doktornő a rövid történelmi áttekintés során ismertette, erről a betegségről már az ókorban is vannak adatok, de mivel csak a 19. század első harmadában fedezték fel a narkózist, utána volt csak lehetőség a radikális műtétekre. Napjainkban a műtétek radikalitása jelentősen csökkent – magyarázta. Azt is hozzátette, nem csak a sebészet fejlődött, a tudomány fejlődésével megjelent a sugárterápia is, ma már az emlőmegtartó műtét és sugárterápia kombinációjával nagyon jó eredmények érhetők el. Megemlítette a gyógyszeres terápiák fejlődését is, a hormonterápiák 80-as években jelentek meg, a célzott terápiákat pedig a 90-es évektől alkalmazzák.



A mellrák kialakulásában jelentős rizikófaktorok:

az életkor,

a dohányzás,

az elhízás,

a korai menstruáció (12 év alatt),

a késői menopauza,

a családi öröklődés,

a hormonpótlás,

a sugárterhelés fiatal korban.

Az önvizsgálat nem helyettesíti a rákszűrést

Dr. Vajdics Tímea hangsúlyozta: az önvizsgálat nem helyettesíti a szűrővizsgálatot. Ha bármilyen elváltozást talál valaki mellén, csomót, vagy bőrön valamiféle eltérést, ne bagatellizálja el, forduljon azonnal orvoshoz. Magyarországon a nemzeti program keretében 45-65 közötti nőket hívnak be szűrővizsgálatokra, de ez nem azt jelenti, hogy 65 év felett nem alakul ki a betegség. Kiemelte azt is, hogy a szűrővizsgálat akkor sikeres, ha legalább 70 százalékos a részvételi arány, ebben az esetben a halálozási rizikó 30 százalékkal csökkenhet.



A szűrővizsgálatokban a skandináv országok – a környező országok közül Szlovénia – járnak az élen, 80 százalék feletti a részvétel. Magyarország elmarad ettől, hazánkban az 50 százalékot sem éri el a szűrővizsgálaton megjelenő nők száma.

A doktornő beszélt a mammográfia körüli tévhitekről, úgy fogalmazott: a vizsgálat során olyan alacsony dózisú sugárzás éri a beteget, hogy ez nem jelent rizikófaktort. Azt is jelezte, hogy jelenleg ez a vizsgálat adja a legpontosabb eredmény, nem helyettesíthető az ultrahanggal, az MR pedig nem alkalmas szűrővizsgálatra.

Utalt arra is, hogy rengeteget fejlődött a diagnosztika is. Felidézte Angelina Jolie nagy port kavart történetét, aki a genetikai vizsgálatok után eltávolíttatta a melleit, miután nála is megtalálták azt a hibás gént, ami miatt 87 százalékos esélye volt az emlőrák kialakulására. Angelina Jolie esete ráirányította a figyelmet arra, hogy genetikai tesztekkel kimutatható az úgynevezett BRCA mutáció, amely jelentősen megnöveli az emlőrák és a petefészekrák kialakulásának esélyét. A doktornő arra is felhívta a figyelmet, hogy a korai stádiumban felismert I-II-es stádiumú betegség esetén ma már 90 százalék felett van a túlélési arány.