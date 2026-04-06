Ha lecserélné a hagyományos hálózati elosztókat a lakásában, itt van az új megoldás

A moduláris tápcsatlakozósín (Power Track vagy sínrendszer) egy modern villamosenergia-elosztó megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a konnektorokat tetszőleges ponton helyezzük el, mozgassuk vagy adjuk hozzá egy rögzített sín mentén – írja az Origo.

A lakásokban is terjed a moduláris tápcsatlakozósín

Ezek a rendszerek eredetileg irodákban és laboratóriumokban terjedtek el, de ma már egyre népszerűbbek a lakásokban is. Különösen a konyhákban és műhelyekben előnyösek, ahol az egyes készülékeket gyakran cserélgetik vagy mozgatják.

A lényege, hogy a lakásból eltüntethetők az esztétikailag nem éppen kellemes látványt nyújtó hosszabbító kábelek, helyettük alumíniumsínbe helyezhető, szabadon mozgatható modulokhoz csatlakoztathatók a különféle elektromos berendezések. Ez a megoldás azért is ajánlott, mert számos háztartási gépet már csak rövid kábellel látnak el.

Mi a moduláris tápcsatlakozósín? Ez az innovatív rendszer egy alumíniumból készült, falra, munkalapra vagy akár konyhaszigetre szerelhető sín, amelybe különféle csatlakozómodulokat lehet helyezni. A legnagyobb előnye, hogy a modulok szabadon mozgathatók, hozzáadhatók vagy eltávolíthatók, így a konnektorok elrendezése mindig az aktuális igényekhez igazítható.

Komponensei az alábbiak:

tápcsatlakozósín: a vezető síneket (általában réz) tartalmazó váz, betápláló modul: a hálózati kábel csatlakozási pontja, adapterek: konnektorfejek (EU, UK, USB), amelyek elforgatással vagy bepattintással aktiválhatók a sínen.

A moduláris tápcsatlakozósín kifejezés a felhasználási területtől függően két fő technológiát takarhat:

Az esztétikai és funkcionális sínrendszerek (iroda, konyha) fali, mennyezeti vagy süllyesztett kivitelben készülnek. Lehetővé teszik dugaljadapterek, USB-töltők vagy világítótestek egyszerű bepattintását és eltolását a sín bármely szakaszán. A népszerű márkák közé tartozik például az Eubiq vagy a Nexen.

Az ipari és villanyszerelési sínek (elosztószekrények) szabványos fémsínek, amelyekre moduláris készülékek (kismegszakítók, tápegységek, sorozatkapcsok) rögzíthetők.

A megoldásnak természetesen előnyei és hátrányai egyaránt vannak