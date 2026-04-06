Ha lecserélné a hagyományos hálózati elosztókat a lakásában, itt van az új megoldás

A praktikus, esztétikus és rugalmas megoldást kínáló moduláris tápcsatlakozósínek felválthatják a lakásokban a hálózati elosztókat, amivel kiküszöbölhetők az egyes helyiségeket sokszor elcsúfító, hosszan tekergő kábelkötegek.
Világgazdaság
2026.04.06, 14:36
Frissítve: 2026.04.06, 15:25

A moduláris tápcsatlakozósín (Power Track vagy sínrendszer) egy modern villamosenergia-elosztó megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a konnektorokat tetszőleges ponton helyezzük el, mozgassuk vagy adjuk hozzá egy rögzített sín mentén – írja az Origo.

Modern villamosenergia-elosztó megoldást kínál a moduláris tápcsatlakozósín / Fotó: Gemini AI

A lakásokban is terjed a moduláris tápcsatlakozósín

Ezek a rendszerek eredetileg irodákban és laboratóriumokban terjedtek el, de ma már egyre népszerűbbek a lakásokban is. Különösen a konyhákban és műhelyekben előnyösek, ahol az egyes készülékeket gyakran cserélgetik vagy mozgatják.

A lényege, hogy a lakásból eltüntethetők az esztétikailag nem éppen kellemes látványt nyújtó hosszabbító kábelek, helyettük alumíniumsínbe helyezhető, szabadon mozgatható modulokhoz csatlakoztathatók a különféle elektromos berendezések. Ez a megoldás azért is ajánlott, mert számos háztartási gépet már csak rövid kábellel látnak el.  

Mi a moduláris tápcsatlakozósín?

Ez az innovatív rendszer egy alumíniumból készült, falra, munkalapra vagy akár konyhaszigetre szerelhető sín, amelybe különféle csatlakozómodulokat lehet helyezni. A legnagyobb előnye, hogy a modulok szabadon mozgathatók, hozzáadhatók vagy eltávolíthatók, így a konnektorok elrendezése mindig az aktuális igényekhez igazítható. 

Komponensei az alábbiak:

  1. tápcsatlakozósín: a vezető síneket (általában réz) tartalmazó váz,
  2. betápláló modul: a hálózati kábel csatlakozási pontja,
  3. adapterek: konnektorfejek (EU, UK, USB), amelyek elforgatással vagy bepattintással aktiválhatók a sínen. 

A moduláris tápcsatlakozósín kifejezés a felhasználási területtől függően két fő technológiát takarhat:

  • Az esztétikai és funkcionális sínrendszerek (iroda, konyha) fali, mennyezeti vagy süllyesztett kivitelben készülnek. Lehetővé teszik dugaljadapterek, USB-töltők vagy világítótestek egyszerű bepattintását és eltolását a sín bármely szakaszán. A népszerű márkák közé tartozik például az Eubiq vagy a Nexen.
  • Az ipari és villanyszerelési sínek (elosztószekrények) szabványos fémsínek, amelyekre moduláris készülékek (kismegszakítók, tápegységek, sorozatkapcsok) rögzíthetők. 

A megoldásnak természetesen előnyei és hátrányai egyaránt vannak, ezekről itt olvashat bővebben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
