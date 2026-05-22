Deviza
EUR/HUF358,81 -0,11% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,63 +0,08% CHF/HUF394,01 +0,24% PLN/HUF84,66 -0,06% RON/HUF68,38 -0,2% CZK/HUF14,78 -0,12% EUR/HUF358,81 -0,11% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,63 +0,08% CHF/HUF394,01 +0,24% PLN/HUF84,66 -0,06% RON/HUF68,38 -0,2% CZK/HUF14,78 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46% BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Gazprom
szibéria
olaj

Oroszország megkezdte az egyik legnagyobb olajlelőhely kitermelését: Európa nem kap belőle, máshová küldi Putyin – 1,3 milliárd tonnát rejt a föld

Új fejezetet nyitott kelet-szibériai terjeszkedésében a Gazprom: a vállalat beindította a Csonai-mezőcsoport kőolaj-kitermelését. A teljes kapacitáson működő létesítmény évente akár kétmillió tonna olajat juttathat az ázsiai piacokra tartó csővezetékbe.
VG
2026.05.22, 21:27
Frissítve: 2026.05.22, 21:32

A Gazprom elindította a kőolaj-kitermelést kelet-szibériai mezőin. A Csonai-mezőcsoport három területet – az Ignyalinszkijt, a Timpucsikayszkit és a Vakunajszkit – fog össze, és teljes fejlesztéséért a Gazprom Neft felel. A mezőcsoport nevét a területen átfolyó Csona folyóról kapta.

RUSSIA - BURNED FOREST IN YAKUTIA Kétmillió tonna olaj évente: beindult a Gazprom új szibériai mezője
Fotó: Hans Lucas via AFP

Az újonnan üzembe helyezett komplexum több mint 150 létesítményből áll: ezek közül a legfontosabbak az olajtisztító üzem, a csővezeték, a szállítási-átvételi pont és a két saját erőmű. A kitermelt és megtisztított olaj innen egyenesen a Kelet-Szibéria–Csendes-óceán nevű, ESPO-ként ismert csővezetékrendszerbe kerül, amely az ázsiai piacokat látja el.

Ha a komplexum eléri a tervezett teljesítményt, évente akár kétmillió tonna olajat képes majd az ESPO-ba pumpálni. A Csonai-mezőcsoport területén a geológusok becslései szerint 1,3 milliárd tonnát meghaladó kőolajkészlet rejlik a föld alatt.

A csonai beruházás nem egyedi eset – Oroszország szerte bővülnek a készletek

A Gazprom szibériai terjeszkedése tágabb összefüggésbe illeszkedik. Oroszországban 2025-ben a feltárt földgázkészletek 670 milliárd köbméterrel, az olaj- és kondenzátumkészletek pedig 640 millió tonnával nőttek – ezek a számok azt jelzik, hogy az orosz energiaszektor nemcsak pótolni képes a kitermelést, hanem tartósan növelni is.

2025-ben összesen 41 új szénhidrogén-lelőhelyet fedeztek fel az országban, a feltárások Szibériától a Távol-Keleten át egészen az Északi-sarkvidékig terjednek. A növekedés ugyanakkor nem mentes a korlátaitól.

Az újonnan feltárt készletek egy része csak magasabb árak mellett válhat gazdaságosan kitermelhetővé, a tényleges termelés fenntartása így egyre inkább függ az áraktól, a technológiától és a beruházási környezettől. A Csonai-mezőcsoport beindítása mindazonáltal azt mutatja, hogy Moszkva a szankciók ellenére is képes előre haladni keleti irányú energiastratégiájában.

Enyhítette az orosz üzemanyagok importilalmát a brit kormány
Növekvő üzemanyagárak és lehetséges kerozinhiány fenyegeti Európát a Hormuzi-szoros válsága miatt. Emiatt Nagy-Britannia ideiglenesen felfüggeszti az Indiában és más országokban finomított, orosz eredetű repülőgép-üzemanyag és dízel importtilalmát.

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu