Deviza
EUR/HUF358,42 -0,22% USD/HUF308,64 -0,19% GBP/HUF414,94 -0,08% CHF/HUF393,39 +0,08% PLN/HUF84,55 -0,19% RON/HUF68,3 -0,32% CZK/HUF14,76 -0,24% EUR/HUF358,42 -0,22% USD/HUF308,64 -0,19% GBP/HUF414,94 -0,08% CHF/HUF393,39 +0,08% PLN/HUF84,55 -0,19% RON/HUF68,3 -0,32% CZK/HUF14,76 -0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46% BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: Amerika most jelentette be a döntését a Molról, így érinti Magyarországot és az évszázad olajüzletét – a következő két hét kritikus lesz

Tisza-kormány
ukrán gabona
Orbán Viktor
Nemzetközi Büntetőbíróság
Magyar Péter

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter az ukrán gabonáról: és ez még nem minden – visszavonta Orbán Viktor egyik legmerészebb döntését

A kormány nagyon elégedett magával, pedig jogos kritika is érheti. Magyar Péter bejelentése mindenesetre jó hír a gazdáknak, amit napok óta vártak. A Tisza-kormány ezzel párhuzamosan egy másik fontos ügyben megmásította az Orbán-kormány törekvését.
Hecker Flórián
2026.05.22, 19:25
Frissítve: 2026.05.22, 20:06

Egyszerre két rendkívüli bejelentést is tett pénteken este Magyar Péter a közösségi oldalán.

Magyar Péter
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter az ukrán gabonáról: visszavonta Orbán Viktor egyik legmerészebb döntését / Fotó: Hegedüs Róbert

A Tisza-kormány miniszterelnöke néhány perccel ezelőtt arról számolt be a Facebookon, hogy 

a kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és megtiltja a mezőgazdasági termékek importját Ukrajnából.

Mindkettő nagy horderejű, botrányt okozó ügy, amelyekről a határozatok a Magyar Közlönyben is megjelentek. Utóbbi kapcsán az agrárminiszter, Bóna Szabolcs is posztolt.

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter az ukrán gabonáról

Ő azt írta, „mi cselekszünk!”, majd kiemelte, hogy a Magyar Közlöny 56. számában megjelent az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 91/2026 (V. 22.) korm.-rendelet.

Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány nem beszél, hanem cselekszik, majd ismételten a Fideszt okolta a kialakult helyzetért, mert a rendeleti kormányzás megszűnésével az Ukrajnából származó mezőgazdasági termények behozatali tilalma megszűnt.

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, mindez nem egészen így történt, ugyanis a veszélyhelyzeti jogrendről szóló törvényjavaslatot a Tisza parlamenti frakciója nyújtotta be, annak semmi köze nem volt a Fideszhez.

„Mi megtettük azt, amit megkövetel a magyar emberek élelmiszer-biztonsága. A lehető leggyorsabban és a lehető leghatékonyabban. A probléma felismerése után azonnal megkezdődött a szükséges jogszabály előkészítése és egyeztetése. Miniszterelnök úr és a kormány hazaérkezését követően pedig az elfogadása. Ránk számíthatnak a gazdák! Felelősen cselekszünk a magyar emberek érdekében” – sorolta Bóna Szabolcs.

Ugyanakkor azt nem tette hozzá, hogy az ukrán gabonatermékek behozatalának megengedése még május 14-én lépett hatályba, 18-tól pedig már be is érkeztek az első szállítmányok, cukor és gabonafélék.

Ennek a helyzetnek a felszámolására csak ma, tehát 8 nappal később alkotott jogszabályt a Tisza-kormány, egyebek mellett azért – ahogyan azt leírta Bóna Szabolcs –, mert a fél Magyar-kormány eddig külföldön tartózkodott. Így pedig a „lehető leggyorsabban és a lehető leghatékonyabban” megfogalmazás némiképp túlzásnak hat.

A rendelet holnaptól, szombattól lép hatályba. Ez természetesen jó hír a gazdáknak, akiket a kereskedők már azzal fenyegettek, hogy ha nem csökkentik az áraikat, ukrán gabonát hoznak be helyette.

180 fokos fordulat: Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból

A másik fontos döntés, hogy a Tisza-kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). Ahogy azt a Telex felidézte, az Orbán-kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta.

Amikor tavaly áprilisban hivatalos látogatásra érkezett Budapestre az ICC-által körözött Benjamin Netanjahu, nem tartóztatták le, pedig a nemzetközi jog szerint ICC-tagként erre Magyarország köteles lett volna.

Magyarország kilépési folyamata júniusban ért volna véget, de Magyar Péter már korábban jelezte, hogy a Tisza-kormánynak az a célja, hogy bennmaradjon az ICC-ben. 

A kilépési szándék visszavonását most az fogja követni, hogy a Tisza az Országgyűlés elé viszi a Fidesz által tavaly megszavazott kilépési javaslatot, hogy azt helyezzék hatályon kívül.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu