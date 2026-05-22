Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter az ukrán gabonáról: és ez még nem minden – visszavonta Orbán Viktor egyik legmerészebb döntését
Egyszerre két rendkívüli bejelentést is tett pénteken este Magyar Péter a közösségi oldalán.
A Tisza-kormány miniszterelnöke néhány perccel ezelőtt arról számolt be a Facebookon, hogy
a kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és megtiltja a mezőgazdasági termékek importját Ukrajnából.
Mindkettő nagy horderejű, botrányt okozó ügy, amelyekről a határozatok a Magyar Közlönyben is megjelentek. Utóbbi kapcsán az agrárminiszter, Bóna Szabolcs is posztolt.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter az ukrán gabonáról
Ő azt írta, „mi cselekszünk!”, majd kiemelte, hogy a Magyar Közlöny 56. számában megjelent az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 91/2026 (V. 22.) korm.-rendelet.
Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány nem beszél, hanem cselekszik, majd ismételten a Fideszt okolta a kialakult helyzetért, mert a rendeleti kormányzás megszűnésével az Ukrajnából származó mezőgazdasági termények behozatali tilalma megszűnt.
Ahogy azt a Világgazdaság megírta, mindez nem egészen így történt, ugyanis a veszélyhelyzeti jogrendről szóló törvényjavaslatot a Tisza parlamenti frakciója nyújtotta be, annak semmi köze nem volt a Fideszhez.
„Mi megtettük azt, amit megkövetel a magyar emberek élelmiszer-biztonsága. A lehető leggyorsabban és a lehető leghatékonyabban. A probléma felismerése után azonnal megkezdődött a szükséges jogszabály előkészítése és egyeztetése. Miniszterelnök úr és a kormány hazaérkezését követően pedig az elfogadása. Ránk számíthatnak a gazdák! Felelősen cselekszünk a magyar emberek érdekében” – sorolta Bóna Szabolcs.
Ugyanakkor azt nem tette hozzá, hogy az ukrán gabonatermékek behozatalának megengedése még május 14-én lépett hatályba, 18-tól pedig már be is érkeztek az első szállítmányok, cukor és gabonafélék.
Ennek a helyzetnek a felszámolására csak ma, tehát 8 nappal később alkotott jogszabályt a Tisza-kormány, egyebek mellett azért – ahogyan azt leírta Bóna Szabolcs –, mert a fél Magyar-kormány eddig külföldön tartózkodott. Így pedig a „lehető leggyorsabban és a lehető leghatékonyabban” megfogalmazás némiképp túlzásnak hat.
A rendelet holnaptól, szombattól lép hatályba. Ez természetesen jó hír a gazdáknak, akiket a kereskedők már azzal fenyegettek, hogy ha nem csökkentik az áraikat, ukrán gabonát hoznak be helyette.
180 fokos fordulat: Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból
A másik fontos döntés, hogy a Tisza-kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). Ahogy azt a Telex felidézte, az Orbán-kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta.
Amikor tavaly áprilisban hivatalos látogatásra érkezett Budapestre az ICC-által körözött Benjamin Netanjahu, nem tartóztatták le, pedig a nemzetközi jog szerint ICC-tagként erre Magyarország köteles lett volna.
Magyarország kilépési folyamata júniusban ért volna véget, de Magyar Péter már korábban jelezte, hogy a Tisza-kormánynak az a célja, hogy bennmaradjon az ICC-ben.
A kilépési szándék visszavonását most az fogja követni, hogy a Tisza az Országgyűlés elé viszi a Fidesz által tavaly megszavazott kilépési javaslatot, hogy azt helyezzék hatályon kívül.