Deviza
EUR/HUF358,81 -0,11% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,63 +0,08% CHF/HUF394,01 +0,24% PLN/HUF84,66 -0,06% RON/HUF68,38 -0,2% CZK/HUF14,78 -0,12% EUR/HUF358,81 -0,11% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,63 +0,08% CHF/HUF394,01 +0,24% PLN/HUF84,66 -0,06% RON/HUF68,38 -0,2% CZK/HUF14,78 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46% BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Magosz
ukrán gabona
importkorlátozás
Tisza-kormány
kormányváltás
Ukrajna
Magyarország

Zelenszkij most nagyon meglepődött Magyarországon: korán örültek az ukránok, csak sikerült a Tisza-kormánynak rájuk csapni az ajtót

A hazai agrárszervezetek azonnal a korlátozások visszaállítását követelték. Napokon át ismét beáramolhattak Magyarországra az ukrán mezőgazdasági termékek, köztük gabona, baromfihús és tojás. Az ukránok pont akkor kezdtek el örömködni, amikor a Tisza-kormány végre rászánta magát, hogy bezárja a kiskaput.
VG
2026.05.22, 21:13
Frissítve: 2026.05.22, 21:51

Lejárt Magyarországon az ukrán mezőgazdasági termékek importkorlátozása, így ismét megnyílt a piac több fontos termék előtt – írta meg péntek kora este az egyik legnagyobb ukrán újság.

Grain,Harvest,In,The,Netherlands.,Dumping,Grain,In,The,Hold ukrán gabona
Új szakaszba lépett a magyar-ukrán agrárvita, miután lejárt a korábbi importtilalom / Fotó: AlbHen

A cikk arra hívta fel a figyelmet, hogy lejárt Magyarországon az a rendkívüli szabályozás, amely korlátozta több ukrán mezőgazdasági termék importját. 

A döntés nyomán ismét megnyílt a magyar piac számos olyan termék előtt, amelyek az elmúlt időszakban tiltólistán szerepeltek.

A korábbi korlátozás több mint húsz termékkategóriát érintett. A tiltás vonatkozott többek között a búzára, a kukoricára, a napraforgómagra, a repcére, a lisztre, a baromfihúsra és a tojásra is. Ezek az intézkedések eredetileg a magyar gazdák védelmét szolgálták az olcsó ukrán importtal szemben.

A rendkívüli jogrend megszűnésével azonban a szabályozás is kifutott. Bár a parlament több ideiglenes intézkedést állandó törvénnyé alakított, az ukrán mezőgazdasági termékek tilalma végül nem került be az új jogszabálycsomagba.

A Tisza-kormány napokkal később elsimerte, hogy jogalkotási hiba történt.

A magyar gazdák nem kérnek az ukrán dömpingből

Ez komoly felháborodást váltott ki az agráriumban. Az egyik legnagyobb magyar gazdaszervezet, a MAGOSZ szerint a jelenlegi rendszer nem nyújt elegendő védelmet a hazai termelőknek. A szervezet azt követeli, hogy a kormány jogszabályban rögzítse az ukrán agrártermékek importkorlátozását.

A gazdák attól tartanak, hogy a korlátozások megszűnése után jelentősen nőhet a verseny a magyar piacon. Szerintük az olcsóbb ukrán termékek letörhetik a hazai árakat, ami különösen nehéz helyzetbe hozhatja a magyar gabona- és állattenyésztő ágazatot.

Az ügy azért is érzékeny, mert az elmúlt években több európai országban is komoly feszültséget okozott az ukrán mezőgazdasági import. A kelet-európai gazdák rendszeresen arra panaszkodtak, hogy az ukrán termékek nagy mennyiségben és alacsony áron jelennek meg a piacon, miközben az uniós termelőknek szigorúbb szabályokat kell betartaniuk.

Teljesen azonban nem tűnt el az ellenőrzés: az importőröknek továbbra is jelenteniük kell a behozott termékeket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé. 

Ez valamelyest lehetővé teszi az állam számára a piac nyomon követését, de a gazdák szerint ez önmagában kevés.

Az ukrán média viszont éppen akkor kezdett el örömködni a kialakult helyzet fölött, amikor a Tisza-kormány végre reagált az ukrán gabonatermékek tilalmának feloldására és nyolc nappal a probléma keletkezése után rendeletet alkotott az embergó visszaállításáról.

Ez szombaton lép hatályba, akkortól, ha minden igaz, már nem kell tartaniuk a gazdáknak és a fogyasztóknak a sokszor véleményes ukrán agrártermékeketől.

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter az ukrán gabonáról: és ez még nem minden – visszavonta Orbán Viktor egyik legmerészebb döntését
A kormány nagyon elégedett magával, pedig jogos kritika is érheti. Magyar Péter bejelentése mindenesetre jó hír a gazdáknak, amit napok óta vártak. A Tisza-kormány ezzel párhuzamosan egy másik fontos ügyben megmásította az Orbán-kormány törekvését.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu