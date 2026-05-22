Zelenszkij most nagyon meglepődött Magyarországon: korán örültek az ukránok, csak sikerült a Tisza-kormánynak rájuk csapni az ajtót
Lejárt Magyarországon az ukrán mezőgazdasági termékek importkorlátozása, így ismét megnyílt a piac több fontos termék előtt – írta meg péntek kora este az egyik legnagyobb ukrán újság.
A cikk arra hívta fel a figyelmet, hogy lejárt Magyarországon az a rendkívüli szabályozás, amely korlátozta több ukrán mezőgazdasági termék importját.
A döntés nyomán ismét megnyílt a magyar piac számos olyan termék előtt, amelyek az elmúlt időszakban tiltólistán szerepeltek.
A korábbi korlátozás több mint húsz termékkategóriát érintett. A tiltás vonatkozott többek között a búzára, a kukoricára, a napraforgómagra, a repcére, a lisztre, a baromfihúsra és a tojásra is. Ezek az intézkedések eredetileg a magyar gazdák védelmét szolgálták az olcsó ukrán importtal szemben.
A rendkívüli jogrend megszűnésével azonban a szabályozás is kifutott. Bár a parlament több ideiglenes intézkedést állandó törvénnyé alakított, az ukrán mezőgazdasági termékek tilalma végül nem került be az új jogszabálycsomagba.
A Tisza-kormány napokkal később elsimerte, hogy jogalkotási hiba történt.
A magyar gazdák nem kérnek az ukrán dömpingből
Ez komoly felháborodást váltott ki az agráriumban. Az egyik legnagyobb magyar gazdaszervezet, a MAGOSZ szerint a jelenlegi rendszer nem nyújt elegendő védelmet a hazai termelőknek. A szervezet azt követeli, hogy a kormány jogszabályban rögzítse az ukrán agrártermékek importkorlátozását.
A gazdák attól tartanak, hogy a korlátozások megszűnése után jelentősen nőhet a verseny a magyar piacon. Szerintük az olcsóbb ukrán termékek letörhetik a hazai árakat, ami különösen nehéz helyzetbe hozhatja a magyar gabona- és állattenyésztő ágazatot.
Az ügy azért is érzékeny, mert az elmúlt években több európai országban is komoly feszültséget okozott az ukrán mezőgazdasági import. A kelet-európai gazdák rendszeresen arra panaszkodtak, hogy az ukrán termékek nagy mennyiségben és alacsony áron jelennek meg a piacon, miközben az uniós termelőknek szigorúbb szabályokat kell betartaniuk.
Teljesen azonban nem tűnt el az ellenőrzés: az importőröknek továbbra is jelenteniük kell a behozott termékeket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé.
Ez valamelyest lehetővé teszi az állam számára a piac nyomon követését, de a gazdák szerint ez önmagában kevés.
Az ukrán média viszont éppen akkor kezdett el örömködni a kialakult helyzet fölött, amikor a Tisza-kormány végre reagált az ukrán gabonatermékek tilalmának feloldására és nyolc nappal a probléma keletkezése után rendeletet alkotott az embergó visszaállításáról.
Ez szombaton lép hatályba, akkortól, ha minden igaz, már nem kell tartaniuk a gazdáknak és a fogyasztóknak a sokszor véleményes ukrán agrártermékeketől.
A kormány nagyon elégedett magával, pedig jogos kritika is érheti. Magyar Péter bejelentése mindenesetre jó hír a gazdáknak, amit napok óta vártak. A Tisza-kormány ezzel párhuzamosan egy másik fontos ügyben megmásította az Orbán-kormány törekvését.