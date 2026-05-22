Nem akárki mondta ki: egyetlen oka van, hogy Putyin megtámadta Kárpátalját – Magyarország mostantól azt kapja, mint bármelyik másik NATO-tagállam

Négy éven át érintetlen maradt a magyarok lakta ukrajnai régió, most azonban drónok és rakéták csapódtak be Munkács térségében. Oroszország látványosan reagált az új magyar kormány hivatalba lépésére.
VG
2026.05.22, 20:30
Frissítve: 2026.05.22, 21:42

Orosz rakéták és drónok csapódtak be Kárpátalján alig egy nappal azután, hogy Magyar Péter kormánya hivatalosan is átvette a hatalmat Budapesten. Elemzők szerint Moszkva egyértelmű politikai üzenetet küldött az új magyar vezetésnek.

Több mint ezer kilométerre az orosz határtól csapódtak be rakéták Kárpátalján, néhány kilométerre Magyarországtól, ami szakértők szerint üzenet volt az új kormánynak / Fotó: AFP

Új szakaszba léphet az orosz-ukrán háború, miután Oroszország először mért komoly csapást Kárpátaljára, arra a régióra, amelyet a háború kitörése óta lényegében elkerültek az orosz támadások. 

A fordulat időzítése különösen feltűnő: a csapások alig 12 órával azután kezdődtek, hogy Magyar Péter kormánya hivatalosan is átvette a hatalmat Budapesten.

A támadások során orosz drónok és rakéták érték el Munkács környékét, valamint több más kárpátaljai térséget. A régió mindössze néhány kilométerre fekszik a magyar határtól, és még mindig jelentős magyar kisebbség él ott. A háború előtt mintegy 150 ezer magyar élt Kárpátalján, számuk azonban az elmúlt években csökkent.

A brit Telegraphnak nyilatkozó elemzők szerint a támadás egyértelmű politikai üzenet volt Moszkva részéről. Szerintük az orosz vezetés figyelmeztetni akarta az új magyar kormányt, amely szakítani készül az Orbán-korszak orosz politikájával.

Orbán Viktor kormánya az elmúlt években rendszeresen blokkolta Ukrajna uniós közeledését és több katonai támogatási csomagot is. Ennek számos oka volt, az egyik a kárpátaljai magyarok nyelvi és oktatási jogainak megsértése. A nyugati szövetségesek egy része viszont az állította, hogy Magyarország Moszkva érdekeit szolgálja.

Véget ért a magyar-orosz paktum?

Szakértők szerint létezett egy hallgatólagos megállapodás Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között: Oroszország nem támadja a magyarok lakta térséget, Magyarország pedig nem lép fel túlzóan Moszkvával szemben. Ezt erősítette korábban Szijjártó Péter egyik kijelentése is, amikor arról beszélt, hogy Kárpátalja megkímélése „valószínűleg nem véletlen”.

A helyzet azonban gyökeresen megváltozott Magyar Péter győzelmével. Az új miniszterelnök kampányában azt ígérte, hogy véget vet Magyarország és Brüsszel ellenségeskedésének és közelebb viszi az országot a nyugati politikai felfogáshoz.

Az új kabinet egyik első lépéseként bekérette az orosz nagykövetet a kárpátaljai támadások miatt. Ilyenre a háború négy éve alatt egyszer sem volt példa magyar részről.

Elemzők szerint Moszkva ezzel azt próbálja üzenni a magyar társadalomnak, hogy az új kormány nem képes megvédeni a határon túli magyarokat.

Ugyanakkor a lépés visszafelé is elsülhet: a támadás közelebb hozhatja egymáshoz Budapestet és Kijevet, miközben tovább romolhatnak az orosz–magyar kapcsolatok.

A korábban érinthetetlennek hitt Kárpátalja így most már ugyanúgy a háború frontvonalának árnyékába került, mint Ukrajna számos más régiója. Magyarország megítélése pedig az orosz fél szempontjából ugyanaz, mint bármelyik másik NATO-tagállamé.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
