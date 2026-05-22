Rendkívüli: Amerika most jelentette be a döntését a Molról, így érinti Magyarországot és az évszázad olajüzletét – a következő két hét kritikus lesz

Mi történik? A világ két nagy autógyártója egyszerre állította le az elektromos autók gyártását – pofonegyszerű a magyarázat

Két jelentős japán autógyártó jelentősen visszavett az elektromos járművek saját fejlesztésű programjából. A döntés mögött elsősorban az amerikai piac lassuló kereslete és a költségek óvatosabb kezelése áll.
VG
2026.05.22, 20:05
Frissítve: 2026.05.22, 20:14

Évek óta tartó trendet kérdőjelez meg két nagy múltú japán gyártó döntése. A Mazda harmadszor tolta későbbre saját elektromos platformjának bevezetését, míg a Subaru teljesen elvetette a 2028-as céldátumot saját fejlesztésű villanyautóira – írja az E-cars.hu.

A Mazda és a Subaru is óvatosabb az elektromos átállással / Fotó: NurPhoto via AFP

A Mazda eredetileg 2025-re tervezte a Skyactiv EV Scalable Architecture platformra épülő modelljeit, majd 2028-ra, most pedig 2029-re halasztotta a bevezetést. Sőt, a kapcsolódó beruházásokat is közel a felére csökkentette, és erőforrásait inkább a hibrid modellek, valamint a kínai Changannal közösen fejlesztett elektromos autók (például a Mazda6e és CX-6e) felé csoportosítja.

A Subaru még óvatosabb lépésre szánta el magát: nem csupán elhalasztotta, de egyelőre semmilyen új határidőt nem tűzött ki saját fejlesztésű elektromos modelljeihez. A vállalat a hibridekre és a hagyományos hajtásokra helyezi a hangsúlyt, miközben a Toyotával közös elektromos SUV-projektjeit továbbra is viszi.

Piaci realitás vagy technológiai óvatosság?

Mindkét gyártó egyértelműen az amerikai piacot jelölte meg fő okként. A Subaru elnöke, Atsushi Osaki szerint az Egyesült Államokban jelentősen lassult az elektromos autók iránti kereslet. A Mazda vezérigazgatója, Masahiro Moro pedig azt hangsúlyozta, hogy cégük „szándékos követő” stratégiát folytat, és tudatosan kerüli a korai, kockázatos beruházásokat.

Ez a megközelítés különösen a kisebb gyártóknál érthető, ahol egy rosszul sikerült technológiai váltás komoly pénzügyi kockázatot jelenthet. A döntések ugyanakkor nem jelentik az elektromos autózástól való teljes visszavonulást: mindkét márka jelen kíván maradni a piacon, csak inkább partnerségekre és hibrid megoldásokra támaszkodva a saját, drága fejlesztések helyett.

A halasztások hatással vannak a gyártási tervekre és a 2030-as hosszú távú célokra is.

A Subaru esetében például a Gunma prefektúrában épülő új üzem kezdetben hagyományos modelleket fog gyártani, és a korábban kitűzött 50 százalékos elektromos eladási arány is bizonytalanná vált. Ezek a lépések jól illeszkednek abba a globális trendbe, amely szerint több hagyományos autógyártó is óvatosabbá vált az elektromos átállás tempójával kapcsolatban, és nagyobb hangsúlyt fektet a hibrid technológiákra, amíg a piac és a technológia érettebbé nem válik.

