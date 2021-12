„Ütemterv szerint halad a Paks II. projekt előkészítése, a beruházási területen már épülnek a mellék- és egyéb épületek, a betonacélüzem és a raktárak, tart a közművesítés, és elkészült a területre vezető út is – válaszolt a VG-nek Alekszandr Merten, a Paks II. projekt igazgatója, a fővállalkozó ASZE vállalat alelnöke. A VG arra volt kíváncsi, miről tárgyalt a múlt héten a Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov Süli Jánossal, a beruházásért felelős tárca nélküli miniszterrel, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, végül Orbán Viktor miniszterelnökkel. Mint elmondta, a megbeszéléseken szóba került, hogy januárban megkezdődhet a blokkok gödrének ásása is, ugyanis lezárult a talaj megerősítése és a résfalazás tesztje. Szemmel nem látható, de a Roszatom és a Paks II. mérnökei sokat dolgoznak a beruházáshoz kapcsolódó dokumentáción és a folyamatban lévő engedélyezéseken.

Semmi akadálya annak, hogy 2029-ben és 2030-ban üzembe lehessen helyezni a két új atomblokkot.

Fotó: facebook.com/Paks2Atomeromu

A találkozókon szó volt arról is, hogy a világon felismerik az atomenergia a jelentőségét, az Európai Unió elismerte zöldnek a nukleáris energiát. A magas energiaárak ismeretében különösen fontos, hogy nukleáris forrásból nagy mennyiségű áram állítható elő olcsón, biztonságosan és a környezetet nem károsítva – hangsúlyozta Alekszander Merten.

Szó esett a megbeszéléseken arról is, hogy a Roszatom Magyarországon nemcsak Paks II-vel foglalkozik. Azontúl, hogy folyamatos és stabil üzemanyag-beszállítója a Paksi Atomerőműnek, közös cége van az MVM Zrt-vel is, ez a vegyesvállalat a hagyományos energetika terén működik, és a Roszatom további vegyes vállalatok létrehozásáról is tárgyal. Fontos – emelte ki a projekt igazgatója –, hogy azoknak a magyarországi vállalatoknak, amelyekkel a Roszatom Magyarországon valamilyen formában együttműködik, lehetőségük nyílik arra is, hogy beszálljanak az orosz társaság hasonló külföldi projektjeibe is. A Roszatom például jelenleg 12 országban 35 atomblokkot épít.

Az egyik új vegyesvállalat energiatárolással foglalkozna – válaszolt újságírói kérdésre Alekszander Merten –, továbbá nukleáris medicinára szakosodott közös céget is alapítana a Roszatom, a magyar állammal pedig egy olyan nukleáris kutatóközpontot hozna, amilyen még nincs a régióban. Ez utóbbira egyébként a 2015-ös magyar–orosz kormányközi megállapodás alapján kerülne sor. Létrehozna továbbá egy konzorciumot is a Paks II. projektben részt vevő magyarországi vállalatokkal. Az orosz társaság elsődleges célja nem az, hogy termékeket helyezzen el a magyar piacon, hanem, hogy az új vegyesvállalatok megjelenhessenek külföldön is – mondta Alekszander Merten, aki a Roszatom regionális központjának a vezetője is, további Lihacsov tanácsadója.

Többszáz millió eurót költöttünk eddig a Paks II. projektre, de a pontos adat nem nyilvános

– válaszolt a VG-nek. Közölte, hogy az összeg nagyobb, mint amennyit a magyar megrendelő kifizet, ugyanis a szerződésben nincs szó előlegről, a kivitelezés pedig hosszú. A kifizetés a teljesítés igazolása után történik. Ugyanakkor a kiadások a tervezettel arányosan folynak.