Boltok nyitvatartása október 23-án és 24-én: erre figyeljen, ha a hosszú hétvége alatt végezné a nagy bevásárlást

Október 23. az idén négynapos hosszú hétvége lesz a normál munkarendben dolgozók számára. A 24.hu összegyűjtötte a boltok, piacok és szolgáltatások előrelátható nyitvatartásait.

A hosszú hétvége előtt megnövekedhetnek a sorok a boltokban / Fotó: MikeDotta

Ez azt jelenti, hogy nemcsak a nemzeti ünnepen, csütörtökön nem kell dolgozni, hanem 24-én, pénteken sem. A pénteket a normál munkarendben már többnyire le kellett dolgozni egy héttel ezelőtt szombaton. Ehhez a két naphoz csapódik a hétvége a szombattal és a vasárnappal.

A boltok nyitvatartása erősen változó lesz

Hogyan lesznek nyitva a boltok október 23. és 26. között?

Október 23-án a boltok az általános szabály szerint zárva lesznek.

24-én, pénteken fő szabály szerint szombati nyitvatartás lesz érvényben,

25–26-án (szombaton és vasárnap) pedig jó eséllyel szintén a hétvégi szokásos nyitvatartás szerint vásárolhatunk.

Ha valakinek muszáj október 23-án vásárolnia, az sem lehetetlen küldetés, mert nyitva lesznek például a benzinkutakon található shopok, egyes éjjel-nappal nyitva tartó üzletek, és lehetnek még kisebb üzletek is, amelyek kinyithatnak, ha a tulajdonos áll be a pult mögé.

Ezenkívül – mint máskor – most is érvényes általánosságban, hogy az ünnepnapon is nyitva lehetnek:

a benzinkutak,

az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak (hogy melyek az ügyeletesek, arról tájékoztatás az OGYÉI honlapján található),

az önálló virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a vendéglátó- és szórakozóhelyek.

A szemétszállítás üzemelni fog

A szemetet most is a szokásos rend szerint szállítják el. Október 23-án is jön a kukásautó ott, ahol egyébként csütörtökön jár. A posták október 23-án zárva lesznek, 24–25-én szombati (pihenőnapi) munkarend lesz érvényben. Az üzletházakban működő és a postapartnerek által üzemeltetett postahelyek nyitvatartása a posta közlése alapján ettől eltérhet.

A plázák üzletei jellemzően zárva lesznek október 23-án, azonban például a vendéglátóhelyek, mozik, egyéb szabadidős szolgáltatások nyitva tarthatnak. A legtöbb piac zárva tart a nemzeti ünnepen, de nem kizárt, hogy a kisebb, helyi piacok kinyitnak a hétvégén. A többi napon a plázák és a piacok is a szokásos nyitvatartás szerint működnek, illetve, ahol van szombati nyitvatartás, ott jó eséllyel pénteki nyitvatartás alapján várják a vásárlókat, vendégeket.