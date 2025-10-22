Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.46 -0.03% GBP/HUF447.03 -0.31% CHF/HUF421.41 +0.04% PLN/HUF91.69 -0.13% RON/HUF76.57 -0.03% CZK/HUF16.01 -0.05% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.46 -0.03% GBP/HUF447.03 -0.31% CHF/HUF421.41 +0.04% PLN/HUF91.69 -0.13% RON/HUF76.57 -0.03% CZK/HUF16.01 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,621.96 +0.19% MTELEKOM1,762 +0.11% MOL2,732 -0.22% OTP30,820 0% RICHTER10,340 +0.29% OPUS545 0% ANY7,180 0% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS5,000 +0.2% BUMIX9,963.5 +1.04% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,233.45 +0.21% BUX103,621.96 +0.19% MTELEKOM1,762 +0.11% MOL2,732 -0.22% OTP30,820 0% RICHTER10,340 +0.29% OPUS545 0% ANY7,180 0% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS5,000 +0.2% BUMIX9,963.5 +1.04% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,233.45 +0.21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
streamingszolgáltatás
árfolyamcsökkenés
Netflix
adótartozás

Elkaszálta a brazil NAV a Netflixet, súlyos tőzsdei bukás lett az adótartozásból

A globális piacvezető sztreamingszolgáltató Brazíliában ütötte meg a bokáját, de annyira, hogy az még a Wall Streeten is sajgott. Az adóhatóság legombolta a Netflixről még a gatyát is, így a társaság harmadik negyedéve koránt sem volt sikertörténet. Jó hír viszont, hogy új filmeknek és népszerű sorozatoknak az év végén sem leszünk híján.
Kriván Bence
2025.10.22., 08:24

A vártnál gyengébb teljesítményt nyújtott a harmadik negyedévben a sztreamszolgáltatások világelsője, amelynek a tőrdöfést egy hideg zuhanyként érkező 619 millió dolláros fizetési meghagyás jelentette, melyet a brazil adóhatóság kézbesített számára. A Netflix ugyanis határon túli szolgáltatóként olyan adók megfizetésétől tekintett el, amelyeket a helyi szolgáltatókon bevasaltak, de rajta eddig egy jogértelmezési vita miatt nem tudtak. 

Netflix
A Netflix logója virít egy varsói épület falán. Az adóhatósággal nem árt jóban lenni. /  Fotó: NurPhoto via AFP

A Netflix versenyelőnyös helyzetét a brazil NAV a befizetés előírásával "lerendezte". Ha ez nincs, akkor vállalható lett volna a Netflix gazdálkodása, de a tervezett 31,5 százalékos üzemi haszonkulcsból így csupán 28 százalék maradt. A Netflix menedzsmentje sietett megnyugtatni a befektetőket arról, hogy a brazíliai adóafférnak ezután semmilyen közvetlen és lényegi hatása nem lesz a társaság üzletmenetére. 

A piac nem tolerálta a Netflix brazíliai kisiklását

A piac azonban rosszul reagált, a Netflix idén már 39 százalékos erősödött árfolyama 6,3 százalékot esett a New York-i tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben. Még úgy is, hogy a sztreamszolgáltató a zárás után közzétett gyorsjelentésében a Wall Street várakozásait enyhén meghaladó előrejelzést tett a folyó negyedév várható gazdálkodásáról. 

Ez és az előző évit 8 százalékkal meghaladó 2,55 milliárd dolláros negyedéves adózott nyereség azonban nem tudta feledtetni a brazil csapást, s az elemzők is hoppon maradtak a 3 milliárd dolláros konszenzusukkal. Pedig arra alapoztak, hogy 

a Netflix történetének eddigi legsikeresebb, K-Pop Demon Hunters című számítógépes animációs zenés fantasyfilmje rengeteg új előfizetőt hoz, 

s ezzel új bevételi forrásokat teremt, de mint kiderült, a 236 millió megtekintés sem volt garancia erre. Ahhoz viszont jó volt, hogy franchise-t alapítsanak rá, a Mattel és a Hasbro, a két legnagyobb amerikai játékgyártó vállalattal szerződtek kedden a sorozat népszerű alakjaiból készült figurák globális forgalmazásra. 

A pluszbevételt a hirdetések és a videójátékok hozták 

A Netflix egyébként tavaly hagyott fel azzal a gyakorlattal, hogy célszámokat közöl az előfizetői tábor várható alakulásáról, mivel tapasztalatai szerint ezzel túlzott várakozásokat táplált a befektetőkben. A céltól való elmaradás vagy annak meghaladása pedig nem várt árfolyam-ingadozásokban öltött testet. 

Los Angeles Special Screening Of Netflix's 'KPop Demon Hunters'
A K-Pop Demon Hunters című Netflix produkciót 236 millióan látták eddig, ez történelmi csúcs  /Fotó: NurPhoto via AFP

A társaság negyedéves bevételét viszont jól tippelték meg az elemzők, a 11,51 milliárd dolláros tétel 17 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi időszakét. A szreamingszolgáltató több mint 300 millió előfizetője és a hozzájuk csatlakozók a folyó negyedévben 11,96 milliárd dollárt hagyhatnak a kasszában, a Netflix elsősorban a videójátékoktól és a hirdetésekből várja a többletbevételt – írja a Reuters. 

A cég megjegyezte, hogy fennállásának legmagasabb reklámbevételét érte el a a július-szeptemberi időszakban, ám pontos adatokkal nem szolgált. Az évzáró negyedévben viszont a bázisidőszakénál 26 százalékkal magasabb, 2,35 milliárd dolláros adózott nyereséggel kalkulálnak. A forgalom felpumpálása viszont egyre nehezebben megy, a sztreamingpiac telítettsége az összes nagy szereplőnek, így

  • a Netflixnek,
  • a Disney +-nak,
  • a Skyshowtime-nak,
  • az Amazon Prime Time-jának,
  • az HBO-nak,
  • a YouTube-nak
  • és az Apple TV-nek is főfájást okoz.

Nem szólva a rövid videók villámgyors elterjedéséről, ami a nézői szokásokat is megváltoztatta. A mesterséges intelligencia alkalmazása pedig új területeket nyit meg, amelyek meghódítása a piaci szereplők számára alapvető feladat és egyszersmind nagy kihívás is. 

Sorozatdömping jön az év végén 

A Netflix szekerét viszont megtolhatja a népszerű Stranger Things sorozatának utolsó évada, melynek epizódjait novembertől kezdik el vetíteni, továbbá a karácsonyi két amerikaifutball-mérkőzés is milliókat ültet várhatóan a képernyők elé, ahogy a kiemelkedő nézettséget hozhat a Jake Paul és Gervonta "Tank" Davis közötti november 14-ei floridai bokszmérkőzés is. 

Jake Paul vs. Tank kickoff press conference in New York
Gervonta "Tank" Davis és Jake Paul méregeti egymást a november közepi bokszmérkőzésük beharangozó sajtótájékoztatóján / Fotó: Anadolu via AFP

Emellett a The Diplomat (A diplomat) drámasorozat, a Nobody Wants This (Bármit, csak ezt ne) új évada és a Frankenstein horror-sci-fi film is a nézettségi ranglisták élmezőnyébe kívánkozik. Adják még Kathryn Bigelow rendezésében az A House of Dynamite (A Dinamit háza) című thrillert és Daniel Craig főszereplésével a Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery című misztikus thrillert is.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Szerbia

Orosz gáz: Brüsszel hagyott egy kiskaput, a szomszédban azonnal lecsapnak rá

Az uniós szabályok egyelőre nem akadályozzák Szerbia ellátását, de kérdéses, hogy ez meddig marad így.
5 perc
autóipar

Újabb dráma a német autóiparban: utolérhette a csiphiány a Volkswagent, a legnagyobb gyárában áll le a termelés

Bár ezt a cég tagadja, információk szerint a gyártáshoz szükséges anyagokból már a jövő héten kifogyhatnak. A német autóipar válsága egyre súlyosabb.
2 perc
munkanélküliség

Furcsa munkaerőpiaci trend rajzolódik ki a friss KSH-adatokból – reagált a minisztérium, ez áll a háttérben

Szeptemberben 4 millió 669 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalék.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu