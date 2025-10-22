Öntudatra ébredhet-e az AI, hol húzódnak a technológia korlátai?

Kérdés, mit várunk egyáltalán a mesterséges intelligenciától (MI; angolul: AI). Valószínűleg sokan úgy gondolnak rá, mint KITT-re a Knight Riderből, aki pikpakk megadja minden felmerülő kérdésünkre a választ, legyen az irodalom, biológia vagy kvantummechanika.

Az AI még nem ébred öntudatra / Fotó: Anadolu via AFP

Amikor az AI már a saját írásait idézi

Ez még lehetségesnek is tűnhet a mostani modellek esetén, de a pontosság és kapott válasz nagyban függ attól, hogy milyen adatokon trenírozták az adott nyelvi modellt, és emellett legalább annyira fontos, hogy milyen módon fogalmaztuk meg pontosan a kérdésünket.

Sokaknak van olyan tapasztalatuk, hogy pontatlan választ kapnak az AI-tól, vagy pedig hallucinál, az alkalmazott modelltől függetlenül. Ugyanakkor tény, hogy az újabb, még szélesebb tanításon átesett modellek, mint például a GPT-5 vagy a Claude 4.5, illetve a Google Gemini és a Grok, pontosabb és jobb válaszokat tudnak adni, mint a korábbi változataik,

de nagyon úgy fest, mintha most már elfogyott volna az adat, amivel be lehet őket tanítani.

Egyesek véleménye szerint már az egész internetet felhasználtuk arra, hogy betanítsuk őket, és a pontosság most már Paréto-hatékonnyá is vált, azaz exponenciálisan több új adatra volna szükség ahhoz, hogy csak egy kicsit pontosabb választ tudjon adni ugyanarra a kérdésre az AI.

Ami a betanítást tovább nehezíti, hogy most már elég sok AI által generált írás is megjelent az interneten, ami ha szintén tananyaggá válik, akkor egy rekurzív – azaz ismétlődő lépésekből álló műveletsorozaton alapuló – problémával szembesülünk, ami nem fogja már a pontosságot tovább növelni.

Kreativitást ne várjunk a mesterséges intelligenciától

Kicsit visszakanyarodva, valószínűleg elég sokan egy általános mesterséges intelligenciára vágynak (AGI), de nagyon úgy fest, hogy a nagy nyelvi modellek nem tudják elhozni az AGI-t, ahhoz alapjaiban más megközelítésre lehet szükség.

A nagy nyelvi modellek előnyei a specifikus feladatok elvégzésében rejlik, ez az, amit ügynököknek (agent) hívunk. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy

ezek működésükből fakadóan csupán az intelligencia látszatát keltik, és nem alkalmasak olyan feladatok elvégzésére, amelyekben kreatívnak kell lenni, új elméletet kell alkotni.

Ezek ugyanis kívül esnek a betanítási adattömegen, és rohamosan növelik a hallucinációk esélyét. Persze az emberek által gyártott elméletek sok esetben pontatlanok vagy épp hibásak, ám mi ezekből képesek vagyunk tanulni, szemben az LLM-ekkel (nagy nyelvi modellek), amelyek csak akkor és annyit tanulnak, amennyit megengedtünk nekik.