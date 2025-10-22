A Fehér Háznak hajtott egy autó

Letartóztattak egy személyt, miután az autójával a Fehér Ház kerítésének hajtott kedd éjjel – közölte az amerikai elnök és más vezetők védelmét ellátó Secret Service.

Fotó: NurPhoto via AFP

A szervezet szóvivője szerint helyi idő szerint 10:37-kor hajtott bele egy jármű a Secret Service autói által használt kapuba. A sofőrt azonnal letartóztatták a Fox News összefoglalója szerint, míg a járművet a Secret Service és az amerikai fővárosi rendőrség emberei is megvizsgálták, és biztonságosnak ítélték, tehát az feltételezhetően nem tartalmazott robbanóanyagot.

További információt a nyomozás állásáról későbbre ígértek a hatóságok. A washingtoni tűzoltóság megerősítette, hogy részt vett egy közös nyomozásban a Secret Service-szel, és megkezdte a helyszín megtisztítását.