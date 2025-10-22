Deviza
Szijjártó Péter
Becton Dickinson
Procter & Gamble
Joó István

Szijjártó Péter Washingtonban tárgyal: hamarosan amerikai óriáscégek jelentenek be beruházásokat Magyarországon, ezekről a vállalatokról van szó - három vidéki város lehet a helyszín

A magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok új aranykorát jelző bejelentéseket most konkrét tárgyalások követték Washingtonban. Két, Magyarországon már évtizedek óta jelen lévő és több ezer embernek munkát adó amerikai óriásvállalattal, a Procter & Gamble-lel és a Becton Dickinsonnal folytatódtak egyeztetések újabb beruházásokról, amelyek tovább erősíthetik a magyar gazdaság magas hozzáadott értékű termelését. Szijjártó Péter a cégek vezetőivel tárgyalt.
Schweickhardt Gyula
2025.10.22., 09:20

A Washingtonban tárgyaló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban már kilátásba helyezte, hogy a Donald Trump beiktatása óta bejelentett, kilenc amerikai beruházást hamarosan egy tizedik, majd továbbiak is követhetik. A mostani egyeztetések már ezeket a konkrét célokat szolgálták, a fókuszban két olyan vállalattal, amelyek már eddig is a magyar gazdaság és a hazai munkaerőpiac meghatározó szereplői voltak – derül ki Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója, kormánybiztos Facebook-bejegyzéséből.

Michaela Chen, a Becton Dickinson Global Public Affairs Senior Directora tárgyal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. /forrás: Facebook/Joó István
Michaela Chen, a Becton Dickinson and Company globális ügyekért felelős vezető igazgatója találkozik Szijjártó Péter külügy- és külkereskedelmi miniszterrel / Forrás: Facebook / Joó István

Szijjártó Péter Washingtonban tárgyal

Az egyik tárgyalópartner a szinte minden magyar háztartásban ismert Procter & Gamble volt. A cég a mindennapi fogyasztási cikkeken túl stabil megélhetést is jelent számos családnak: budapesti, budaörsi, gyöngyösi és csömöri telephelyein több mint 2200 munkatársat foglalkoztat. A washingtoni egyeztetések célja az volt, hogy Magyarország szerepe a jövőben tovább erősödjön a P&G globális termelési láncában.

A másik kiemelt partner a Becton Dickinson, az orvostechnológiai iparág egyik megkerülhetetlen, globális szereplője. A cég 1996 óta van jelen Környén, és mára már közel 1500 magyar munkavállalót foglalkoztat. A megbeszélések itt az új fejlesztési irányokról és a további bővítési lehetőségekről szóltak, amelyek megvalósulása esetén tovább növekedhet hazánk súlya a stratégiai fontosságú egészségiparban.

A konkrét tárgyalások megerősítik a miniszter korábbi kijelentését, miszerint a kétoldalú kapcsolatok új aranykorukat élik. A mostani egyeztetések alapján a tizedik és azt követő további amerikai beruházások bejelentése is a küszöbön állhat, amelyek a korábbiakhoz hasonlóan kutatás-fejlesztéssel kiegészülő, a magyar gazdaság dimenzióváltását segítő, magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremthetnek Csömörön, Gyöngyösön és Környén is.

A tárgyalások előzményeiről és arról, hogy miért kiemelt jelentőségűek, itt írtunk korábban.

További részletek a tárgyalásokról a videóban:

A kiemelt kép illusztráció. /forrás: Facebook/Joó István
 

