Ralival indította a napot a 4iG és a Rába, lendületesen kezdett a forint is

Kedvező a nemzetközi befektetői hangulat szerda reggel a tőkepiacokon, emelkedéssel indult a kereskedés a pesti tőzsdén is. A BUX 0,1 százalékos pluszban, 103 551 ponton rajtolt.

Felfelé indult a pesti tőzsde, kilőtt a 4iG és a Rába is a rajtnál. A forint javított az euróval és a dollárral szemben / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető hazai részvények közül az OTP kurzusa 0,1 százalékkal, 30 790 forintra ereszkedett, a Mol részvényei pedig 0,3 százalékkal, 2730 forintog csúsztak vissza.