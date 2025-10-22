Újabb dráma a német autóiparban: utolérhette a csiphiány a Volkswagent, a legnagyobb gyárában áll le a termelés
Tovább gyűlnek a sötét felhők a Volkswagen fölött: nem elég, hogy a német konszern már október elején Drezdában és Zwickauban is csökkentett műszakra állt át az elektromos autók gyenge kereslete miatt, most a legnagyobb gyárában, a wolfsburgiban is hasonlóra készül – derül ki a Die Welt cikkéből.
A német lap a Bild alapján azt írta, hogy a Volkswagen a Nexperia számítógépes csipjeinek hiánya miatt tervezi a termelés leállítását.
Ez többek között a Golf modellt is érinteni fogja.
Az autógyártó azonban érdeklődésre válaszolva mindezt cáfolta, és azt állította, hogy a Golf és a Tiguan gyártásának felfüggesztése tervezett volt, és nem a Nexperia-üggyel függött össze. Eközben a Bild arról számolt be, hogy a cég képviselői már felvették a kapcsolatot a munkaerő-közvetítő ügynökséggel, hogy a munkaerő egy részének rövidített munkaidőt kérjenek. A gyártáshoz szükséges anyagok már a jövő héten kifogyhatnak.
Kezdetben néhány ezer alkalmazottat érintene a változás, később pedig több tízezer embert helyezhetnek rövidített munkaidőre
– írják, hozzátéve, ez teljes mértékben attól függ, hogy milyen gyorsan sikerül leküzdeni a válságot.
Itt lehet az újabb csiphiány a holland–kínai csörte után
A küszöbön álló csiphiány oka, hogy a holland kormány nemrégiben átvette az irányítást a Nexperia felett, hogy megakadályozza fontos technológiák átadását kínai anyavállalatának, a Wingtechnek. Erre válaszul a pekingi kormány betiltotta a Nexperia-csipek bizonyos részeinek exportját.
Bár ezeket a félvezetőket nagyrészt Európában gyártják, csomagolás és további feldolgozás céljából a Kínai Népköztársaságba szállítják őket.
Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) ezt követően megkongatta a vészharangot. A német járműgyártók készletszintjei csak néhány hétre voltak elegendők. Bár a Volkswagen szerint a Nexperia nem közvetlen beszállítója, ám a Nexperia beszállítói igen.
A történethez hozzátartozik, hogy a holland gazdasági miniszter kedden beszélt kínai kollégájával, de nem talált megoldást a csipgyártóval kapcsolatos patthelyzetre, pedig a német autóipar figyelmeztetett, hogy termelési hiányokkal néz szembe, ha a helyzetet nem oldják meg gyorsan. Vincent Karremans holland gazdasági miniszter azt nyilatkozta, hogy a két fél megvitatta a „további lépéseket egy olyan megoldás felé”, amely minden fél számára elfogadható lenne. Kínai kollégája, Vang Ventao kereskedelmi miniszter azonban kevésbé mutatkozott békülékenynek.
A Volkswagen két gyára már hetek óta tartaléklángon üzemel
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy október elején még teljesen mást kommunikált a Volkswagen. Akkor a vállalat azt közölte, hogy a zwickaui és a drezdai gyárban áll le a termelés október 6-tól egy hétre. A vállalat szóvivője elárulta, hogy a termeléscsökkentés oka Zwickauban és Emdenben is az elektromos autók iránti gyenge kereslet. Osnabrück az ott gyártott kabriók gyenge eladásaitól szenved.
Ezzel szemben a wolfsburgi gyárban éppen ellenkezőleg, a termelés fenntartását tervezték, sőt kiemelték, hogy továbbra is lesznek különleges műszakok, ami a helyben gyártott Golf, Tiguan és Tayron belső égésű motorok iránti nagy keresletnek köszönhető.
Az Emdenben és Zwickauban található, tisztán elektromosautó-gyárakkal ellentétben Wolfsburg csak olyan belső égésű motoros modelleket gyárt, amelyekre jelenleg is van kereslet. Május óta különleges műszakok vannak érvényben itt.
A Tiguan, a Tayron és a Golf iránti kereslet jelenleg nagyon jó
– mondta Thomas Schafer, a márka vezetője a hónap elején tartott vállalati találkozón. „Emiatt további műszakokat tartunk Wolfsburgban.”
Súlyos válságban a német autóipar
Az elmúlt hetekben ismét megsokasodtak a német autóiparból érkező negatív hírek. Október elején jelentette be a Bosch, hogy a tavaly beharangozott 9000-en felül további létszámcsökkentést tervez. Stefan Grosch, a cég HR-igazgatója a Stuttgarter Zeitungnak adott interjújában azt mondta, hogy a vállalatnak 2,5 milliárd eurót kell megtakarítania. Pedig a Bosch tavaly már 11 600 fővel csökkentette létszámát, Németországban 4500 álláshelyet szüntetett meg. Az autóipari beszállító multi által foglalkoztatottak száma 230 ezerre csökkent. A mobilitási részleg volt a Bosch legnagyobb ágazata 2024 végén, a csoport 90,3 milliárd eurós árbevételének közel kétharmadát tette ki. Az alapítványi tulajdonú vállalat az autóipari alkatrészek mellett háztartási gépeket, elektromos szerszámokat, valamint ipari és épületgépészeti eszközöket is gyárt.
Egymásnak ellentmondó adatok érkeztek az elmúlt hónapokban a német gazdaságból. Noha az ipari termelés egy-egy hónapra életjeleket mutat, közben a megrendelésállomány továbbra sem ad okot optimizmusra. Júliusban az ipari megrendelések 2,9 százalékkal estek vissza az előző hónaphoz képest, pedig az elemzők 0,5 százalékos bővülést vártak. Ezek után nem csoda, hogy Fridrich Merz is egyre borúlátóbb az ország jövőjével kapcsolatban. Augusztus közepén az észak-németországi Osnabrückben tartott beszédében elismerte, hogy a gazdaság sokkal rosszabb helyzetben van, mint várta.
Ezt önkritikusan is mondom – ez a feladat nagyobb, mint amit egyesek egy évvel ezelőtt elképzeltek
– fogalmazott a kancellár, aki szerint „nem pusztán a gazdasági gyengeség időszakát éljük, hanem gazdaságunk strukturális válságát”. A német elemzőházak idén 0,2 százalékos gazdasági növekedést jósolnak, azaz könnyen lehet, hogy idén is recesszióba csúszik Németország, az egymást követő harmadik évben is.