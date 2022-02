Hamarosan rekordárak is megjelenhetnének a hazai kutaknál a normál benzin és dízel február 15-ig érvényes árplafonja nélkül, így nagyon valószínű, hogy február 15. után is a ma élő hatósági árakat kell alkalmazni.

Az eredetileg három hónapra szóló intézkedés meghosszabbítására számít Pletser Tamás, az Erste csoport regionális olaj- és gázelemzője, és Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára, ám komoly fenntartásaik is vannak. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott válasz szerint az intézkedés kiterjesztésének indokoltságáról és módjáról a február közepi világpiaci és egyéb körülmények, folyamatok alapján dönthetnek.

Fotó: Dodó Ferenc / Kelet-Magyarország

Az egyik ilyen fő körülmény, az olaj világpiaci ára terén Pletser Tamás további, rövid távú drágulást vár, és Grád Ottó is csak a drágulás ütemét tartja kérdésesnek. Mint az Erste elemzője rámutatott, a piac szűkülésére utal, hogy az olaj pillanatnyi közeli határidős árai jóval alacsonyabbak a távolabbi határidősöknél, emellett emelhetik az olaj árát a geopolitikai tényezők, azaz az orosz–ukrán és a szaúdi–jemeni konfliktus, továbbá, hogy az omikron lecsengésével élénkülhet kereslet, és hogy a Fed márciusra tervezett kamatemelése erősítheti a dollárt a többi devizával, így a forinttal szemben is. Igaz, a forint és az euró viszonyát kicsit javítja, hogy a magyar jegybank kamatot emelt. Nem véletlen – mutatott rá lapunknak –, hogy a Goldman Sachs és a JPMorgan is hordónként 100 dollár feletti olajárat vár.

Hasonlóan látja Grád Ottó is, aki emlékeztetett: a Brent olaj december 20. óta 70 dollárról 90 dollár fölé nőtt ára most e szinten látszik stabilizálódni, miközben a forint a dollárral szemben 314 forintra gyengült. Szerinte a Pletser Tamás által említett, 100 dollár feletti olajár csak a geopolitikai helyzet romlása esetén fenyeget, a következő 3-6 hónapban az omikron lecsengésével erősödő kereslet pedig azért is emelheti az olaj árát, mert közben nincs jele a kínálat bővülésének.

Mindez nem sok jót jelent a hazai üzemanyagárak szempontjából.

Minél nagyobb a rés a piaci és a befagyasztott ár között, annál nagyobb a feszültség piacon

– jelezte az Erste elemzője.

A kis benzinkutak vannak rosszabb helyzetben, amelyektől, ha bezárnak, a törvény szerint az állam elveheti az eszközeiket. Pletser Tamás szerint az árbefagyasztás hosszabb távon nem tartható fenn, mert veszteségeik miatt a kisebb kereskedők eltűnhetnek, a nagyobbak visszafoghatják a tevékenységüket, összességében erodálódhat a piac, miközben beindulhat egy olyan üzemanyag-turizmus, amelyben a magyar állam az olajcégeken keresztül az átmenő forgalmat támogatja. Emiatt nem biztos, hogy a hatósági árak rövid távú politikai nyeresége hosszú távon is megmarad. A kockázatot az jelenti Pletser Tamás szerint, hogy a piaci árak nem esnek vissza az árak befagyasztása előtti szintre. Viszont kilépni is rendkívül nehéz a mostani rendszerből, mert az literenként akár 500-600 forintos árakat is jelenhet, márpedig úgy tűnik, hogy a közeli években magas energiaárak várhatók.

A MÁSZ főtitkára olyan piaci jelzéseket idézett a VG-nek, amelyek szerint a hazai üzemanyag nagykereskedelmi ára magasabb a kiskereskedelminél, ami veszteséges értékesítést jelenthet. Viszont a jelenlegi ársapka nélkül történelmi csúcson, a befagyasztás előttinél is magasabban állna a végfelhasználói ár. Hogy hol, ahhoz azért nem ad pontos fogódzót a szabadáras termékek ára, mert a forgalmazók azokat is kénytelenek voltak csökkenteni.

Őszintén remélem, hogy február 15-én kivezetik a magyarországi hatósági árat, mert már a végsőkig kifeszített állapotban van a mintegy 2500 állomást üzemeltető kiskereskedelmi hálózat

– jelentette ki Grád Ottó.