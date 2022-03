Március 21-től kilenc napon keresztül vizsgálja a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelésére kialakított hazai rendszert a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) koordinálásával hat külföldi szakemberből álló nemzetközi szakértői csoport. A hivatalos megnyitón Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) elnöke mindenekelőtt köszönetét fejezte ki a delegáció tagjainak a pandémia okozta helyzetben az ARTEMIS-misszió átütemezése terén tanúsított rugalmas hozzáállásért – olvasható az OAH közleményében –, majd ismertette a hivatal hatékonyabb feladatellátását célzó jogszabályi változásokat. Külön kiemelte, hogy az OAH mindig is nagyra értékelte a NAÜ nemzeti jogszabályok és gyakorlatok felülvizsgálatát célzó misszióinak hozzáadott értékét a nukleáris szakma különböző területein.

Fotó: RHK

A NAÜ részéről Andrej Guszkov rövid bevezetőjében kiemelte, hogy Magyarország jelentős tapasztalattal rendelkezik a kiégett fűtőelem és radioaktívhulladék-kezelés terén, és a NAÜ nagyra értékeli a magyar szakértők munkáját, amely jelentős hozzáadott értéket képvisel az ügynökség szakmai szervezeteiben végzett tevékenységekben.

A szakértői csoport vezetője, David Ulfbeck megjegyezte, hogy Magyarország elismerésre méltó lépéseket tesz a kiégett fűtőelem és radioaktívhulladék-kezelés hatékonyságának növelése érdekében.

Ismertette, hogy a misszió tagjai az előzetes önértékelés anyaga, illetve a magyar szakértőkkel folytatott tapasztalatcsere és konstruktív párbeszéd útján kívánják megfogalmazni szakértői véleményüket.

Fotó: RHK

A misszióról az OAH honlapján olvasható interjú kiemeli, hogy a Magyarországra is kötelező uniós irányelv szerint

minden tagállamnak legyen olyan nemzeti politikája és ezt megvalósító programja, amely a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok „bölcsőtől a sírig” tartó teljes kezelését – beleértve a végleges elhelyezésüket is – magában foglalja,

valamint azt is, hogy ezen nemzeti programok megvalósítását tízévente nemzetközi felülvizsgálatnak kell alávetni. Mivel ez egy jelentős új feladat volt, így a nemzetközi szervezetek új szolgáltatásokat alakítottak ki ennek érdekében. A NAÜ életre hívta az IRRS mintájára az ARTEMIS (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation) felülvizsgálati rendszerét, amelynek segítségével – egyébként a világ összes országa – már megmérettetheti a saját nemzeti rendszerének megfelelőségét.