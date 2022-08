Egy maximum 7811 ezer megawattórás, úgynevezett különleges földgázkészletet kell Magyarországon felépíteni a technológiai és ipari miniszter új rendelete szerint. Ekkora energiatartalma nagyjából 780 millió köbméter földgáznak van, ez kicsit több, mint amennyinek a beszerzésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban felhatalmazást, illetve megbízást kapott, és amiről július 21-én tárgyalt is Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Lavrov akkor azt ígérte, hogy megvizsgálják a magyar kormány kérését.

A készlet létrehozásának kötelezettségéről már megjelent egy rendelet július 21-én, sőt egy másik is arról, hogy a magyar állam garanciát vállal a beszerzéshez felvehető, legfeljebb 1850 millió euró hitelre. (Ez mai áron 728,53 milliárd forint.) Az új regula ehhez azt teszi hozzá, hogy a különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges földgáz legmagasabb beszerzési ára a szerződéskötés időpontjában érvényes piaci árak alapján képzett, és legfeljebb a hazai földgázrendszer virtuális kereskedelmi pontjáig felmerülő, a rendszerhasználati díjakat, a kapcsolódó árfixálás költségeit tartalmazó ár.

A különleges gázkészlet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdona lesz, amely a készletet 2023. április 1-jéig tartja fenn. A kötelezettség időtartama meghosszabbodhat a legkésőbb 2023. február 15-ig elvégzendő miniszteri felülvizsgálat eredményének fényében. Magát a gázt az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek kell beszereznie, a szövetség feladata pedig a gáz tároltatása, értékesítése lesz. A különleges készletet biztonsági megfontolásból a biztonsági földgáztárolókban megosztva, de több mint felét az energiahivatal által kiadott engedély szerint üzemeltetett egyesített földgáztárolóban kell elhelyezni.

Stabil az import, de óvatosnak kell lenni

A különleges földgázkészletre az Ukrajnában folyó háború következményeivel összefüggésben van szüksége Magyarországnak, mivel fel kíván készülni arra az esetre, ha a fűtési idényben elakadna a behozatal. A mintegy 6,4 milliárd köbméteres hazai föld alatti gáztároló-kapacitások a belföldi igények kielégítésére kényelmesen nagyok, ám az adott idő alatt kitárolható mennyiség nem végtelen, vagyis az ellátás stabilitását erősíti, ha télen is folyamatos a behozatal. Miközben több európai ország jelenleg is kevesebb földgázt kap a technikai és más nehézségekre hivatkozó Oroszországtól, a magyarországi földgázimport zavartalan. Az országba a magyar–orosz hosszú távú szerződésben foglaltaknak megfelelően Szerbia és Ausztria felől küldi a Gazprom a szénhidrogént, ezenfelül lényegében folyamatos a Horvátország felőli – oda még cseppfolyós formában érkező – és a Románia felőli behozatal is.

A legfrissebb (augusztus 3-i) adatok szerint a magyarországi földgáztárolók töltöttsége 52 százalékos. Ezen belül a Magyar Földgáztároló Zrt. 47,7 százaléknál, a kisebb kapacitású Hexum Zrt. 65,6 százaléknál tart. A két nappal korábbi állapot szerint – amelyről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adott ki közleményt – a hazai tárolókban 920 millió köbméterrel több gáz volt, mint amennyit az uniós gáztárolási rendelet előír. Az augusztus 1-jéig betárolt 3,25 milliárd köbméter a lakossági éves felhasználás 82 százaléka. Mint írja, az uniós elvárás szerint Magyarországnak november 1-jéig ötéves átlagfogyasztása 35 százalékát kell kötelezően betárolnia, ami 3,65 milliárd köbméter.