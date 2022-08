Jön a két rezsivédelmi szolgáltató

Két szerződést köt az állam augusztus 11-ig: egyet az általa kijelölt földgáz-, egyet a villamosenergia-szolgáltatóval, mindkettővel arról, hogy a nevében lássák el gázzal és árammal a kedvezményes tarifával vásárló lakossági ügyfeleket. Erre az a múlt pénteki kormányrendelet kötelezi, amely állami közfeladattá tette az érintett felhasználói kör kiszolgálását az Ukrajnában folyó háború kapcsán kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva, a veszélyhelyzeti törvény hatályban maradásáig.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Az állam szolgáltatási kötelezettsége csak addig terjed, amíg a lakossági vásárlók átlagos felhasználási igényét elégíti ki, az átlagos felhasználás mértékét pedig a rezsicsökkentés szabályozásának minapi módosítása határozta meg. Bár az afölötti – már piaci áron fizetendő – mennyiségre vonatkozó kötelezettsége nincs az államnak, de ez nem jelenti azt, hogy az ügyfelek nem kaphatnának az átlagosnak minősítettnél több áramot vagy gázt. Természetesen kapnak, csak a rezsiregulák említett módosítása miatt piaci árat kell fizetniük érte, a kiszolgálásukat pedig nem a rezsivédelmi szolgáltatásról szóló mostani, hanem az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó korábbi törvények írják elő. A rezsiszabályok módosítása előtt – még a múlt hónapban is – a felhasználók egységes, kedvezményes áron annyi áramot és gázt vásárolhattak az egyetemes szolgáltatótól, amennyire szükségük volt. Ez a helyzet azonban tarthatatlanná vált amiatt, hogy a piaci árak elszaladása óta a szolgáltatóknak egyre nagyobb vesztesége keletkezik a lakosság által élvezett kedvezményes ellenérték, valamint a nekik eladott áram és gáz beszerzési ára közötti különbség növekedése miatt.

Elsüllyedt a mentőöv

A lakosság kiszolgálását eddig is garantálták a jogszabályok: az egyetemes szolgáltató köteles volt ellátni az ügyfeleit, ha pedig ellehetetlenült, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal úgynevezett végső menedékes szolgáltatót jelölt ki a helyére. Egy ilyen rendszer egészen jól működik addig, amíg van kit kijelölni. Ám mi történik, ha már az utolsó potenciális végső menedékes is kiesik, és nincs kit a helyére állítani? Márpedig most nincs sok: a földgáz kizárólagos hazai egyetemes szolgáltatója az MVM Next Zrt., amelynek az áramszolgáltatásban is csak egy „riválisa” van, az EON. Bár az állami energiaipari csoport leányvállalatánál kiesésről nincs szó, rossz gazdálkodási mutatókról annál inkább. A társaság saját tőkéje tavaly az áram egyetemes szolgáltatásában mínusz 56,14, a gázéban mínusz 47,12 milliárd forint volt, az adózott eredmény pedig úgy volt 8,89 milliárdos veszteség, illetve 5 milliárdos nyereség, hogy közben az eredménytartalék soron a villamos energiánál mínusz 28,9 milliárd, a gáznál pedig mínusz 53,76 milliárd forint szerepelt. Azzal viszont, hogy az egyetemes szolgáltatásának a „rezsivédett” része állami közfeladattá válik, az ezzel járó terhek, veszteségek is az államot nyomasztják majd a rezsivédelmi szolgáltatásáért nyújtandó díj definíciója alapján.

Ellentételezés áfamentesen

A rendelet nem nevesíti az MVM-et, ahogyan az árampiacon mellette szolgáltató EON-t sem, de kézenfekvő, hogy az állam e társaságokat (az áram esetén ezek konzorciumát) jelöli majd ki az állami közfeladat elvégzésére. Ekkortól tehát e szolgáltatók már nem a saját feladatukat, hanem az államét végzik, vagyis a mostaninál könnyebb helyzetben lesznek. További segítséget kaptak azzal, hogy a rezsivédett szolgáltatásért kapott ellentételezés után nem kell majd áfát fizetniük. A rezsivédelmi szolgáltatás kötelező állami feladat marad akkor is, ha „módosulnak az energiapiaci körülmények”. E szerint – úgy tűnik –, akkor is az marad, ha e körülmények javulnának a veszélyhelyzet idején. Ez utóbbi eshetőséggel nyilván azért nem számolt a jogszabály, mert minimális az esélye.

Furcsa viszont, hogy a rendelet szerint az állam a két rezsivédelmi szolgáltatót 2022. január 1-jéig visszamenőleg bízza meg egy olyan feladattal, amely a mai feltételek mellett akkor még nem is létezett. A megbízás két évre, vagyis 2023 utolsó napjáig szól, és két esztendővel meghosszabbítható.