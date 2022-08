Nyolc év múlva a két új paksi atomerőművi blokk is termelheti az áramot annak köszönhetően, hogy indulhat az építésük, miután az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) kiadta a több mint egy éve várt létesítési engedélyüket. Arról, hogy a 2030-as üzembe állításuk érdekében fel kell gyorsítani az előkészületeket, június végén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Törökországban tárgyalt a kivitelező Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval.

Az üzembe helyezés eredeti időpontja 2024 és 2025 lett volna, először a megbízási szerződés uniós vizsgálata, majd a hazai engedélyezés elhúzódása miatt tolódott ki.

A 2029-2030-as átadásról a VG-nek Alekszandr Merten, a Paks II. projekt vezetője, a fővállalkozó oroszországi ASZE vállalat alelnöke is nyilatkozott.

Fotó: Paks II.

Az engedély kiadását Szijjártó Péter fontos mérföldkőnek nevezte a Faceebookon, és rámutatott, hogy hasonló projektek során több száz, több ezer engedélyt kell beszerezni, de ezek közül a most megkapott a leglényegesebb.

A több mint 400 ezer oldalas engedélykérelmet két éven keresztül vizsgálták magyar és nemzetközi szakemberek, mielőtt megadták a zöld jelzést.

„A létesítési engedély azt igazolja, hogy az új paksi atomerőművi blokkok építése a legmagasabb szintű és a legszigorúbb magyar és nemzetközi előírásoknak és követelményeknek is megfelel” – szögezte le, hozzátéve, hogy ezt tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi és bányászati szakfelügyeleti jóváhagyások is kiegészítik.

Fix áras szerződés az atomblokkokról

A két, nyomottvizes típusú, 1200 megawattos egység építéséről 2014. január 14-én született meg a kormányközi megállapodás, akkor még 2023-as átadásról volt szó. Két hónapra rá aláírták azt a finanszírozási szerződést is, amely szerint az orosz fél legfeljebb 10 milliárd eurónyi orosz állami hitelt ad az 5. és a 6. blokk tervezéséhez, építéséhez és üzembe helyezéséhez. A beruházás költségeit korábban sok támadás érte amiatt, hogy kérdéses lehet a ráfordítás megtérülése. Bár e félelmet akkor is elemzés cáfolta, a kételyek a tavaly ősz óta elszabadult villamosenergia-árak miatt le is kerültek a terítékről.

Az viszont felmerülhet, hogy az energia- és egyéb kiadások számottevő növekedése megdrágítja projektet is, de tudni kell, hogy a fővállalkozó fixáras szerződést írt alá, vagyis, minden költségtúllépés a Roszatom leánycégét terheli.

A beruházást érintő vissza-visszatérő kifogás a majdani létesítmény hűtése, különös tekintettel arra, hogy a Duna vízszintje és hőmérséklete esetenként már a jelenleg is működő atomerőműnek is kihívást jelent, a klímaváltozás trendje pedig egyértelműen ront a helyzeten. Ám éppen emiatt – mint a VG korábban megírta – az új blokkok kiegészítő hűtőrendszert is kapnak.

Az előkészületek javában zajlanak

Attól nem kell tartani, hogy – mint például a szintén orosz kivitelezésű, egyiptomi El-Dabaa atomerőmű esetében – fél év is eltelik a létesítési engedély kiadása és az építkezés tényleges megkezdése között. Az előkészületek ugyanis például a korábban beszerzett, más tevékenységekre vonatkozó engedélyek birtokában folyamatos, a közelmúltban megkezdődött a talajszilárdítás és a résfal-előkészítés.

Az ezekhez szükséges árkok, gödrök már jó öt méter mélyek lesznek, amikor szeptemberben valóban elindul a blokkok építése

– mondták lapunknak az ügyhöz közeli forrásból.

Külföldön sem nyílegyenes az út

Az említett El-Dabaa kapcsán a napokban felhánytorgatta a moderndiplomacy.eu az egyiptomi építkezés több éves késedelmét, illetve, hogy más afrikai Roszatom-beruházások sem az eredeti ütemterv szerint haladnak. Ezekre konkrét példát nem ír, de felsorol olyan országokat, amelyekből a Roszatom támogatásával sok diák tanul atomtechnológiát orosz egyetemeken. Ezek Algéria, Ghána, Egyiptom, Zambia, Kenya, Nigéria, Tanzánia, Uganda, Etiópia és Dél-Afrika. A cikk által hivatkozott tanulmány szerint a beruházások alapvetően projektek előkészítetlensége miatt csúsznak.

A négy, egyenként 1200 megawattos, a majdani paksiakhoz hasonló blokkokkal tervezett El-Dabaa építése ez év elején indult. Ez legjelentősebb orosz-egyiptomi vállalkozás az Asszuáni-gát építése óta. Harminc milliárd dollárba kerül, a költségek 85 százalékát orosz exporthitel fedezi. Átadását 2028-2029-re tervezik. A Roszatom épp tegnap jelezte, hogy a kivitelezéshez a Korea Hydro and Nuclear Power Co. Ltd (KHNP) szállítja a turbinagépházakat és azok berendezéseit. A megállapodás alapján a koreai vállalat összesen mintegy 80 épületet és szerkezetet épít az erőmű négy egységénél, valamint ezekhez berendezéseket és anyagokat szállít.

Most épp 34 atomblokkon dolgozik a Roszatom

Az afrikai csúszások kapcsán érdemes kiemelni, hogy – azon felül, hogy a világon gyakorlatilag minden atomerőmű később épül fel a tervezettnél – a Roszatom jelenleg 11 országban 34 atomblokk építésén dolgozik. Ennyire a finnországi projekt kiesése után van megrendelése, mellesleg az oda-vissza perekbe torkolló finn szerződésbontás mögött is az orosz előkészületek lassú mivolta állt a hivatalos indoklás szerint. Szintén ide kívánkozik, hogy

világszerte 2018 óta 24 új blokk építése indult, ezek felét a Roszatom építi.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adatai szerint 2018 óta globálisan 28 egység kezdte meg a működését, az összteljesítményük gigawattóra.