Hamarosan útnak indul Európa reménysége, hogy megtörje a SpaceX monopóliumát

Hamarosan elindul az űr felé az Ariane 6 hordozórakéta, mely egy Airbus műholdat állít a tervek szerint Föld körüli pályára. A Francia Guayanából helyi idő szerint kedd este, de magyar idő szerint már szerda hajnalban induló rakéta lehet Európa legjobb esélye, hogy megtörje a SpaceX dominanciáját az űrbe történő szállítás területén.

Az Ariane 6 Európa legjobb esélye, hogy kiváltsa a SpaceX szolgáltatását / Fotó: AFP

Nemcsak az Ariane 6 indul el az űr felé kedden

A tavalyi kilövések világszerte több mint felét lebonyolító SpaceX Falcon 9 rakéta helyzetét nemcsak a tavaly júliusban felavatott, harmadik útjára készül Ariane 6 veszélyezteti, ugyanis az űrbéli képességekre egyre több ország és vállalat vágyik Elon Musk cégétől függetlenül is. Az európai rakétával egy napon indul például az űr felé a Boeing és a Lockheed Martin vegyesvállalatának, a United Launch Alliance-nak a rakétája, a Vulcan is, mely tavaly januárban mutatkozott be, de október óta nem repült – írja a Bloomberg.

Ha a két indítás sikerrel jár, akkor megtörhet a SpaceX évek óta tartó dominanciája a fellövések területén, bár szakértők szerint nemcsak az első indítás elérése nehéz, de a sorozatgyártás és gyakori fellövések elérése is. Az Európai Űrügynökség (ESA) számára fejlesztett és az ULA által gyártott rakéták mellett tavaly és idén január között a Blue Origin New Glenn és a Mitsubishi Heavy H3 is végrehajtotta az első repülését.

A SpaceX Falcon rakétáinak dominanciáját nem lesz egyszerű megtörni

Azonban a négy új rakéta együtt is csak mintegy tucatnyi utat járt meg, míg a SpaceX Falcon rakétacsaládja több mint száz indítást könyvelhetett el ugyanezen időszak alatt. Az Ariane 6 sikere különösen fontos az önálló indítási képességre vágyó Európának, mely szeretne űrbéli védelmi képességekre is szert tenni. Az Európai Unió mindemellett a SpaceX műholdrendszerének, a Starlinknak is szeretne alternatívát támasztani. A SpaceX ugyanakkor továbbra is számíthat jelentős amerikai hadiipari megrendelésekre, még ha a Pentagon szintén keres alternatívákat Elon Musk cégével szemben.

A vállalat indítási képességei ugyanis nélkülözhetetlenek a Donald Trump által belengetett amerikai rakétavédelmi pajzs, az Aranykupola létrehozásához.

Az Ariane 6 márciusi sikeres missziója után az ESA további négy utat tervez idén a rakétának, így az műholdak pályára állításához még sokáig szükség lesz a SpaceX szolgáltatásaira. Azonban egy újabb sikeres indítás azt is jelezheti, hogy Európa jó úton jár az önálló képességek kiépítése felé. A rakéta gyártását egy, az ArianeGroup vezette konzorcium végzi, míg az ArianeGroup az Airbus és a Safran vegyesvállalata. Ugyanakkor sokan úgy vélik, hogy az európai űrprogram sikeréhez további fúziókra lenne szükség, ám az ezek előtt álló bürokratikus akadályok túlságosan nagyok, így azok végrehajtása is túl sok időt vehet igénybe.