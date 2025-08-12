Ennyire északra még a norvégok sem merészkedtek korábban olajért

A Barents-tengeren található Johan Castberg olajmező elhelyezkedését illetően Tromso norvég városka lehet a legfontosabb szárazföldi referenciapont. A hatalmas tartalékokkal bíró, 2011 és 2014 között feltárt lelőhelyekből azonosított olajmező jelentősége igen nagy: a hosszú távú norvég energiastratégián belül más kitermelési helyszínekkel együtt évtizedeken át szolgálhatja Norvégia energiapiaci pozícióinak megtartását a norvég kormány várakozásai szerint – írja az Origo. Az Equinor a Var Energi és a Petoro nevű partnereivel közösen üzemelteti az olajmezőn folyó kitermelést, mely néhány hónappal elindítása után már elérte tervezett, napi 220 ezer hordónak megfelelő csúcsát.
Földrajzi elhelyezkedését tekintve a Johan Castberg Norvégia legészakibb fekvésű termelő olajmezője. A harminc kútból álló tengeri hálózatot egy hatalmas FPSO-egység termeli ki, azaz egy olyan hajó, mely egyszerre képes ellátni a kitermelés, tárolás, valamint az olajszállító hajókba való átrakodás feladatait. Új kutak a tervek szerint még 2026-ban is létesülnek majd az olajmezőn. A mező kitermelését a tervek szerint harminc éven át folytatják majd a szakemberek.
Az olajmező tartaléka 450 és 650 millió hordó között van, a kitermelés elindítása után harmadik hónapban napi 220 ezer hordóra futott fel a felszínre emelt kőolaj mennyisége.
Az áttöltött kőolajat szállító hajókat három-négy naponta indítják az olajmezőről, nagyjából 500 millió norvég koronányi (mintegy 16,5 milliárd forint) kőolajjal megrakodva.
Norvégia gazdasága alapvetően függ az olaj- és gázipari szektor teljesítményétől. A várakozások szerint az ország 2025-ös GDP-jének mintegy 20,5 százalékát ez a szektor adja majd. A norvég olajmezőkről naponta nagyjából 1,6-1,7 millió hordó olajat termelnek ki, ezek jelentős részét exportálják.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.