Dömötör Csaba: rekordösszeg menne Ukrajnának az új uniós költségvetésből – cserébe kivéreztetnék a magyar gazdákat

A kövektező hét évre szóló uniós költségvetés a jelenlegi tervek szerint kevesebbet fordítana az agrár- és kohéziós támogatásokra, miközben jelentősen növelné a kiadásokat Ukrajna támogatására, a korábbi uniós hitelek visszafizetésére, valamint a brüsszeli bürokrácia létszámának bővítésére – mondta Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő kedden a Facebookon közzétett videójában.
A politikus szerint az Európai Bizottság úgy időzítette a tervezet nyilvánosságra hozatalát, hogy arról az EP már ne tudjon vitázni. A dokumentum értelmében hét év alatt 360 milliárd euró jutna Ukrajnának , ebből 100 milliárd vissza nem térítendő támogatás, 160 milliárd más uniós forrásból, 100 milliárd pedig hitel formájában. Ez a teljes költségvetés közel 20 százalékát tenné ki, ami forintban mintegy 144 ezermilliárdot jelentene.
Dömötör kiemelte: bár az uniós költségvetés történelmi csúcson lenne, a többletforrásokat szinte teljes egészében a Next Generation EU-hitel törlesztése emésztené fel. A koronavírus-járvány idején felvett hitel visszafizetése a vártnál kétszer nagyobb részletekben történne, a büdzsé 10-15 százalékát kitéve.
A politikus szerint az agrártámogatások 33 ezermilliárd forintos csökkentése súlyosan érintené a gazdákat, Magyarországon például 150 ezer termelőtől venné el a területalapú támogatás biztosította jövedelmi támaszt. Ezzel párhuzamosan már az uniós tagság elérése előtt megnyitnák a piacokat az ukrán mezőgazdasági termékek előtt.
Dömötör úgy véli, a kohéziós támogatások is csökkennének, miközben az Európai Bizottság nagyobb hatalmat kapna.
A támogatási programokat a jelenlegi hét helyett négy fejezetbe vonnák össze, ami csökkentené a tagállamok vétójogát, és növelné a brüsszeli átcsoportosítási lehetőségeket. A jogállamisági feltételek alkalmazását is kiterjesztenék.
A fideszes EP-képviselő szerint a központosítást szolgálja az a terv is, hogy megadóztatnák a legnagyobb európai vállalatokat, növelnék a költségvetési tartalékokat – amelyek felhasználásáról szintén a bizottság döntene –, valamint 2500 fővel bővítenék a brüsszeli bürokráciát.
Dömötör az egész tervezetet a Magyar Péterhez köthető politikai körök, az Európai Néppárt és a baloldali nagykoalíció művének nevezte. Úgy látja, a javaslat figyelmen kívül hagyja az európai ipar, vállalatok és családok helyzetét, miközben a brüsszeli intézmények hatalmát tovább növeli.
Az EU történetének legnagyobb költségvetése lehet a következő – Ukrajna pedig a legnagyobb haszonélvezője
A 2028–2034 közötti időszakra javasolt költségvetés célja, hogy megerősítse az EU képességét a stratégiai kihívások kezelésére. A büdzséről 2027 végéig kell megállapodni a tagállamoknak, annak elfogadásához az uniós vezetőknek egyhangú támogatásra van szükségük.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.