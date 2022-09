Időbe telik, míg lecseng az áram és a gáz újfajta számlázására vonatkozó lakossági érdeklődésroham az MVM Nextnél, de az első számlák kézhezvételét követő dömping ereje talán már szelídül.

Miközben a VG-hez befutó panaszok szerint a biztosítékot főleg a kizárólag piaci áron elszámolt augusztusi gázfelhasználás verte ki, a társaságtól kapott tájékoztatás szerint a panaszok között nem mutatható ki egyértelműen domináló kérdés, a megkeresések pedig jellemzően nem panaszok, hanem érdeklődések, amelyek például a számla értelmezésére vonatkoznak, vagy az éves felhasználási mennyiség módosítását célozták.

A kontaktok megnövekedésére az idő rövidsége miatt az MVM Next nem tudott új munkatársak felvételével felkészülni, hiszen e munkaterületen egy-egy kolléga betanítása, vizsgáztatása hónapokat is igénybe vesz.

Visszakapja az ügyfél a túlfizetést

Az említett piaci áras gázszámla úgy landolt sok felhasználónál, hogy abban egyetlen molekulát sem számoltak el a kedvezményes árszabás szerint, holott az ügyfél időarányosan kényelmesen belefért az augusztus 1-jétől egy éven át rezsicsökkentett áron vásárolható 63 645 megajoule, legalább 1729 köbméteres gázmennyiségbe. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a kedvezményes mennyiség elvész. A „megfejtés” korábbi cikkünk szerint az, hogy az elosztóhálózattal kötött szerződések megkülönböztetnek csak fűtési és vegyes földgázfelhasználási célt, az adott ügyfél pedig – vélhetőleg a legtöbb – kizárólag fűtési célú gázra szerződött. Ám ez nem jelenti azt, hogy a földgáz ára eltérő lenne, az a felhasználás módjától független.

A kétféle célú fűtésre vonatkozó kitételt azonban az ügyfél később sem tartotta számon, pedig fűtésre a fűtési idényen kívül nem jogosult kedvezményes árú gázvételezésre, így már a teafőzésre használt első molekula elégetésével is túllépte a normáját.

Az emiatt fizetett piaci árat a szolgáltató az éves elszámolás után ugyan visszatéríti, ha az ügyfél egyébként nem lépte túl az éves keretét, mégis felmerülhet, hogy az MVM Next miért nem tájékoztatta előre az ügyfeleit a fűtési és egyéb célú felhasználás közötti, már feledésbe merült, sőt, sokakban talán nem is tudatosult különbségre.

Miért nem szólt az MVM Next?

„Amikor az ügyfél szerződött az elosztóval, megválaszthatta a súlykulcsot, vagyis hogy a vételezett gázt milyen arányban kívánja a két említett célra használni” – válaszoltak a VG-nek a szolgáltatónál. Emlékeztettek, hogy ez nem egy újfajta elszámolási mód, ezt a módszert alkalmazta a szolgáltató korábban is, az augusztus 1-jét megelőző időszakban. Az ügyfelek a kérdéses részre korábban nyilván azért nem figyeltek, mert elenyésző, köbméterenként 12-13 forint volt a különbség az I. és a II. díjszabás között, a megosztás nem okozott nagyobb különbséget a számlában.

Ez a differencia most több mint 500 forint.

Ám aki csak fűtési súlykulcsra volt bejelentve, a tavaly júliusi számláján azt látja, hogy csak a II. kategória szerint számolták el a felhasználását. Ugyanígy most, 2022. augusztus 1. után is azt látja, hogy csak a versenypiaci költségeket tükröző áron számolták el a felhasználását. Tehát a nem egyenletes részszámlás (átalánydíjas) fizetési mód választása esetén a szolgáltató alkalmazkodik az ügyfelek átlagos fogyasztási szokásaihoz. Ez az elszámolási mód az ügyfél érdekében a nyári hónapokra alacsonyabb, a téli hónapokra pedig magasabb kedvezményes mennyiséget biztosít.

Ezért fordult elő, hogy ha a nem átalánydíjas ügyfél a fogyasztási profilja alapján csak fűtésre használja a gázt, akkor augusztusra kizárólag versenypiaci árat számlázott a társaság. Ekkor a súlykulcs úgy van beállítva, hogy például augusztusban nulla köbméter mennyiség jár kedvezményes áron.

Ellenben ezáltal a jóval nagyobb fogyasztású téli hónapok során arányosan magasabb kedvezményes mennyiségre lesznek jogosultak.

Jogosultsági gond nemigen volt

Olyan problémába jellemzően nem futott bele az MVM Next, hogy adott felhasználó be kívánt volna kerülni a kedvezményes tarifára jogosító körbe, hiszen az áram- és a gáztörvény is egyértelműsítette, hogy mi minősül lakáscélú, garázs- vagy nyaralóhasználatnak, és mi nem. A pénzszerzési célú használat, például a kisbolt semmiképpen. Egyszerűnek tűnik azon egyéni vállalkozók és mikrovállalkozások esete is, amelyek székhelye azonos a tulajdonos lakásával, vagyis a lakáshoz mégiscsak kötődik üzleti tevékenység. Ebben az esetben a tulajdonos mint magánszemély továbbra is jogosult lakossági ügyfélként igénybe venni az egyetemes szolgáltatást.

Másfelől a társaságnál emlékeztettek, hogy a 217/2022-es kormányrendelet épp e kör – a tíz fő alatti és legfeljebb kétmillió eurós árbevételű mikrocégek – hóna alá nyúlt. Maradhattak az egyetemes szolgáltatásban, kedvezményes áron felhasználható áram- és gázmennyiséget használhatnak, de a lakosságitól eltérő áron.

Több háztartás, egy gázórával

Szintén a gázfelhasználás elszámolását érinti az a minapi módosító rendelet, amely az egy mérőórával rendelkező, de több háztartásból álló ingatlanokra vonatkozik. Ezekben az egy fogyasztási helynek minősülő esetekben akkor igényelhető többletkedvezmény, ha a település jegyzője az ügyfél kérésétől számítva nyolc napon belül kiállít egy hatósági igazolást arról, hogy hány lakáscélú egység tartozik az adott helyrajzi számon az adott mérőhöz. Legfeljebb egyébként négy tartozhat. A kérelmezőnek a jegyző által kiállított bizonyítvány mellett egy nyilatkozatot is be kell adnia az MVM Nexthez, a társaság az igény beadása utáni hónap 1-jétől, időarányosan alkalmazza a kedvezményes többletmennyiséget, és nem visszamenőlegesen teljesíti.

A nem lakáscélú, de mérőórával ellátott helyiségek – például a garázsok, nyaralók – évente ugyanannyi áramot vagy gázt használhatnak fel, mint egy lakáscélú ingatlan: gáz esetében 63 645 megajoule-t, illetve legalább 1729 köbmétert, áram esetében 2523 kilowattórát.

Évente frissülhet a piaci ár

A rendelet szerint a kedvezményes mennyiséget túllépő villamosenergia- és földgázmennyiség lakosság által fizetendő piaci árát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) negyedévente vizsgálja felül, de nem módosítja feltétlenül. Induláskor viszont, mivel az új szabályozás nem egy adott negyedév kezdetétől hatályos, a piaci áramtarifák augusztus 1. és december 31. között érvényesek, a gáztarifák pedig augusztus 1. és szeptember 30. között, illetve október 1. és december 31. között.

Nem kell 26 fokban, mezítláb parádézni januárban a lakásban

Már sok ügyfél kisebbre módosíttatta a korábban beállított éves felhasználását azért, hogy beleférjen a kedvezményesen elszámolható mennyiségbe. Ám ez abban az esetben felesleges volt a részéről, ha egyébként sem lépné túl a keretét, akkor viszont jól tette, ha valóban és érdemben csökkenti az áram- vagy a gázvételezését. Ezt egyébként könnyen megteheti a lakosság azon, vélhetőleg nagyobb része, amely eddig nem takarékoskodott különösebben, mostantól viszont kicsit odafigyel.

Ön minden esetben a ténylegesen felhasznált energiát fogja kifizetni, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig havonta diktált vagy havi átalányt fizetett.

„Diktálás esetén mindig azt az energiamennyiséget fizeti a következő számlában, amelyet az előző hónapban ténylegesen felhasznált. Ha szeretné, hogy télen-nyáron kiegyenlítettek legyenek a havi költségei, és ezáltal tervezhetőbbé válhassanak a kiadásai, válassza az átalánydíjas, egyenletes számlázást. A havi mennyiség meghatározásánál viszont mindenképpen vegye figyelembe fogyasztási szokásait!” – írja honlapján a társaság.

A kedvezmények bővülnek

A nagycsaládos kedvezmény változatlanul csak földgázellátás esetében vehető igénybe. A kedvezményre vonatkozó kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. Az igényt csak annak kell benyújtania, aki nem részesül a támogatásban.

A külön rendeletben meghatározott gyógyászati segédeszközök használata után évente plusz 1697 kilowattóra áram vásárolható rezsicsökkentett áron személyenként és egy felhasználási helyen, de egy felhasználási helyen több személyre is jár kedvezmény. Igénybevételéhez kormányhivatali határozat szükséges. A tűzhely-átalánydíjasokat nem érinti az áremelkedés.

Az MVM Next minden előre fizetős mérőt használó ügyfelének egységes elszámolási módot biztosít.

Az előre fizetős mérőknél a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban fogyasztott áramot 2523 kilowattóra feltöltésig a kedvezményes rezsicsökkentett, efölött lakossági piaci áron számolják el. Ha az ügyfél augusztusban nem csak rezsicsökkentett áron tudta feltölteni előre fizetős árammérőjét, a társaság automatikusan jóváírja a különbözetet. Az előre fizetős árammérők napokra kiszámolt elszámolása megszűnt.

Kényelmes az átalánydíjas fizetés

Az átalánydíjas fizetés választása esetén az ügyfél a várható éves fogyasztását időarányosan havi egyenlő összegekben fizeti ki, és nem a bediktált mennyiség után. A várható éves fogyasztást a szolgáltató a korábbi fogyasztási szokások alapján határozza meg, ezt az ügyfél bármikor megemelheti vagy lecsökkentheti. Ám ha valaki úgy csökkenti a várható fogyasztását, hogy azt valójában nem fogja vissza, akkor, bár havonta kisebb számlát kap, az éves elszámolás után egy összegben számlázzák ki neki a korábbi részszámlákban meg nem fizetett, de felhasznált gázt.

A VG.hu további cikkein keresztül folyamatosan beszámol a rezsiszabályok módosulása utáni helyzetről, problémákról és azok kezeléséről.