Így készülnek a magyarok a hideg és sötét téli hónapokra

A megkérdezett magyarok mindössze 13,3 százaléka mondta azt, hogy nem tervezi az idei őszi-téli szezonban háztartási intézkedésekkel csökkenteni a költségeit – derült ki az IKEA felméréséből. A kutatásban részt vevők többsége, 47,7 százalék azonban azt mondta, hogy lejjebb fogja tekerni a fűtést a helyiségekben, amikor munkába mennek, vagy ha éppen nem használják a szobát. 43,6 százalék akkor is csökkenti az otthoni hőmérsékletet, amikor a lakásban tartózkodik, 33 százalék pedig csak a kiválasztott helyiségeket fogja fűteni. A legtöbben (27,1 százalék) a 22 Celsius-fokos hőmérsékletet tartják ideálisnak, és mindössze a válaszadók másfél százaléka mondta azt, hogy a 19 foknál alacsonyabb belső hőmérséklet lenne a tökéletes. A skála másik végén 3,1 százalék jelentette ki, hogy 25 fokos vagy magasabb belső hőmérséklet mellett érzi a komfortosan magát.

Fotó: Beata Zawrzel / AFP

A megkérdezettek 11,9 százaléka jelentősen, 58,2 százaléka pedig egy-két fokkal fogja lentebb tekerni a termosztátot az idei télen.

Annak érdekében, hogy a komfortérzetük a hűvösebb szobában is megmaradjon, a megkérdezettek 13,7 százaléka tervezi meleg takarók és plédek beszerzését, 7,3 százalék vásárol szőnyegeket is, 6,5 százalék pedig melegebb függönyök vásárlásával fog javítani a nyílászárók hőtartó képességén. A belső textilek valóban nagy segítséget nyújthatnak a meleg megtartásában a lakásban, sőt az is segíthet, ha ezeket a kiegészítőket meleg színekben választják a vásárlók, mert így még kellemesebb lehet a hőérzet a szobákban.

Egyre tudatosabbak a fogyasztók az áram- és a vízhasználat terén is.

A megkérdezettek 28,1 százaléka mondta, hogy ezentúl a kádfürdő helyett a zuhanyt választja majd, 38,8 százalék pedig rövidebb ideig tervez majd a zuhany alatt állni.

Fotó: Shutterstock

A válaszadók 6,9 százaléka energiatakarékos csaptelepekkel próbálja majd még tovább csökkenteni a vízfogyasztását. Ez egy keverőcsapra szerelhető porlasztóval például viszonylag olcsón beszerezhető. Ennél is többen, minden ötödik megkérdezett tervezi energiatakarékos izzók beszerelését. A villanykörtékre akkor is érdemes lehet ránézni otthon, ha korábban már lecseréltük őket, mert a korszerű izzók élettartama körülbelül 25 ezer óra, és 35 százalékkal energiatakarékosabbak, mint a korábbi LED-izzók.

Ezek a beruházások azért is lehetnek hasznosak, mert

a magyarok jobban ragaszkodnak az otthoni kényelmükhöz, mint bármi máshoz.

A megkérdezettek 28,1 százaléka érzi úgy, hogy ha muszáj, inkább az otthoni komfortérzetet (lakáshőmérséklet, vízfogyasztás) korlátozná, míg több mint kétszer annyian, 71,9 százalék inkább az egyéb kiadásokat (nyaralás, kultúra, ruhavásárlás) fognák vissza. Itt azonban jókora eltérés van az életkor alapján. A 18–26 év közötti korosztály közül kevesebben, 57,1 százalék spórolna ugyanis inkább az egyéb kiadásokon, míg legmagasabb arányban a megkérdezettek legidősebb csoportja, az 54–65 év közöttiek mondták, hogy ha kell, inkább a szórakozáson és egyéb költségeken spórolnak – nekik 78,1 százalékuk húzna ezen a téren a nadrágszíjon.

Hasonló minta figyelhető meg a kevesebb fogyasztás vagy az olcsóbb termékek választása kérdésében.

A magyarok 66,2 százaléka inkább kevesebbet fogyasztana, és jobban figyelne a pazarlás elkerülésére, míg 33,8 százalékuk inkább olcsóbb termékeket keresne, ha spórolásra van szükség.

Fotó: Getty Images

Ezen a téren az idősek valamivel tudatosabbnak tűnnek. Miközben legkisebb arányban (52 százalék) a 18–26 év közöttiek választották a kevesebb fogyasztást az olcsóbb termékek helyett, az 54–65 év közöttiek 72,1 százaléka mondta azt, hogy inkább kevesebbet vásárol, de nem keres olcsóbb termékeket.

A kutatás eredményei alapján úgy tűnik, a magyarok tudatosan készülnek rá, hogy otthonaikat energiahatékonyabban működtessék, és keresik azokat a megoldásokat, amelyek elősegítik a fenntarthatóságot és a kényelmi szintjük megőrzését is.