Ukrajna atomerőművei a Richter-skála szerinti akár 7. fokozatú földrengésnek is képesek ellenállni – szögezi le a Telegram-csatornán az e létesítményeket üzemeltető ukrajnai Enerhoatom társaság. Ugyanakkor – mint írja – a törökországi és a világ más térségeiben történt rengéseket Ukrajnában is érzékelték, a Hmelnickij és a dél-ukrajnai atomerőművek szeizmikus megfigyelőrendszerei is kimutatták.

Érzékelték az ukrajnai atomerőművek is a törökországi rengést.

Fotó: Enerhoatom

A legbiztonságosabb helyszíneken épültek az atomerőművek

Az Enerhoatom tájékoztatása szerint Ukrajna minden atomerőműve fel van szerelve olyan berendezéssel, amely rögzíti a földkéreg rengését. A Központi Speciális Irányítási Központ valós időben figyeli és regisztrálja a normálistól eltérő szeizmikus történéseket azokon a területen, amelyeken az atomerőművek találhatók. „Az összes ukrán atomerőművet a régió szeizmikus aktivitásának figyelembevételével tervezték” – idézte a hír a társaság elnökét, Petro Kotint, aki hozzátette, hogy az építkezés helyszínéül eleve a legbiztonságosabb területeket választották.

A földrengésvédelmi rendszer figyel

Az ukrajnai atomerőművek vészvédelmi rendszere szükség esetén hat ponton azonnal leállítja és biztonságos állapotba helyezi a blokkokat. Az Enerhoatom NAEC szeizmikus veszélytanulmányával kapcsolatos munkát a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) nemzetközi ajánlásainak figyelembevételével végezték, és az Ukrán Állami Atomenergia-szabályozási Bizottság hagyta jóvá.

Tízévente minden reaktor biztonságát újraértékelik a szeizmikus ellenállás szempontjából, és szükség esetén további intézkedéseket tesznek az erőművek védelmére.

Az Enerhoatom azt is írja, hogy a „nyugati szakértők” által használt skála a földrengés okozta pusztítás fizikai hatásait veszi figyelembe, nem pedig a jelentkező energia nagyságát, mint a Richter-skála. Ennek alapján a törökországi 8-9-es erősségű földrengés a Richter-skála 6-7-es fokozatával egyenlő. (A hétfő hajnali törökországi rengést a nemzetközi és a hazai hírek is a Richter-skála szerint 7,8-es fokozatúnak írták, az ezeket követők kevésbé erősek, ám szintén pusztítók voltak – a szerk.) Mint a Világgazdaság beszámolt, a rengést észlelték a Törökország déli részén, a rengés epicentrumától mintegy 400 kilométerre, Akkuyuban épülő atomerőmű területén is, de ott sem okozott problémát.

A Paksi Atomerőmű sokat kibír

Az ukrajnai – és nyilván a világ számos részén működő – atomerőművekhez hasonlóan a Paksi Atomerőművet is ellátták olyan védelmi rendszerrel, amely adott mértékű szeizmikus mozgásra reagálva leállítja a létesítményt. „Nem tudok róla, hogy most bármit érzékeltünk volna” – válaszolt a Világgazdaságnak Kovács Antal, a társaság kommunikációs igazgatója. Egyben közölte, hogy olyan földmozgás korábban sem volt, amelyre a paksi műszer reagált volna. Egy esetleges rengéskor működésbe lépne az említett védelmi rendszer.

Magyarázata szerint Paks és a török földrengés helyszíne olyan távol van egymástól, hogy legfeljebb a szeizmológusok eszközei észlelhettek valamit.

A Paksi Atomerőmű ilyen mozgásoknak való ellenálló képességét egyébként 0,25 G vízszintes gyorsulásban határozták meg, ami a Richter-skálára lefordítva durván annyit jelent, hogy az atomerőmű kibírna egy fukusimai erősségű rengést is. (A 2011. március 11-i baleset nagyságáról az akkori hírek több adatot is közöltek, a legnagyobb fokozat 9,1-es volt. Maga az atomerőmű-baleset a Nemzetközi Nukleáris Eseményskála (INES) szerinti legsúlyosabb, 7-es fokozatot kapta.)

Ugyanakkor – idézte fel Kovács Antal – nem Fukusimát követően, de volt az atomerőműben egy nagyon komoly földrengésvédelmi program, amikor olyan szilárdságú acélelemekkel erősítették meg a létesítményt, amilyeneket a Szabadság hídnál is használtak. Ez része volt az atomerőműben egyébként is folyó fejlesztéseknek.