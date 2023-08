210 tervezett fejlesztés befektetői 2065 megawattnyi új kapacitást kötöttek le a hálózati engedélyes társaságok most lezáruló első közzétételi eljárásában. A beruházások hatvan százalékában ipari naperőművek létesülnek, a fennmaradó hányad túlnyomó részét a kereskedelmi energiatárolók teszik ki. A tavaly bevezetett eljárásrend hasznosan szolgálja az új csatlakozási igények tervezhető ütemű befogadását, ezzel hozzájárul a tiszta megújuló energiaforrások kiegyensúlyozott térnyeréséhez, ami tovább erősíti Magyarország energiafüggetlenségét - közölte az Energiaügyi Minisztérium.

Fotó: AFP

Az elmúlt évtizedben jelentősen megváltoztak a hazai villamosenergia-rendszer alapvető jellemzői. Dinamikusan felfutott a decentralizált, jellemzően időjárásfüggő energiatermelés. Jelenleg több mint 5100 megawattnyi ipari és háztartási napelemes kapacitás üzemel hazánkban. 2023 első hét hónapjában mintegy 1100 MW-tal nőtt a fotovoltaikus erőművek összes beépített teljesítménye. Az idei bővülés így már most nagyobb, mint a tavalyi rekordév egészében elért gyarapodás. Az időjárásfüggő termelők biztonságos rendszerbe kapcsolását a kormány támogatásával megkezdett nagyarányú hálózatfejlesztések is elősegítik.

A most záruló eljárás célja az volt, hogy a gazdasági szereplők fejlesztési terveit a beruházási szándékok megalapozottságának, határozottságának felmérésére alkalmas módon rangsorolja. Az első közzétételi folyamatban összesen 4924 MW csatlakozási igényt erősíthettek meg pénzügyi biztosíték letételével is a beruházók a májusban és júniusban kiadott műszaki-gazdasági tájékoztatók alapján. Az induló adatokhoz képest ebben a körben a darabszámot és kapacitást tekintve is az erőművek mintegy 40 százaléka csatlakozhat a hálózatra. A már kiküldött végleges tájékoztatók rögzítik a csatlakozás részletes feltételeit, költségét és időpontját. A garantált hálózati csatlakozás minden igénylő számára 2028 végétől áll rendelkezésre. A nem időjárásfüggő termelőknek és az energiatárolóknak ennél korábbi, korlátozott csatlakozási lehetőségük van 2024 és 2027 között.

Az első eljárásban lekötött igények alapján 127 ipari naperőmű épülhet meg összesen 1588 megawatt kapacitással. A jelenlegi tárolói kapacitás több mint tízszerese jöhet létre 63 új projektben összesen 287 megawattal.

A hálózati engedélyesek a következő hasonló eljárást a hatályos szabályozásnak megfelelően szeptemberben készülnek megindítani. Az előzőleg jelzett tömeges igények alapján a naperőművek rendszerbe kapcsolása a következő években is folyamatosan zajlik. A környezetkímélő energiahordozók fokozottabb használata hozzájárul a klímavállalások eléréséhez, tovább erősíti Magyarország energiafüggetlenségét.