Új képességgel bővült a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. tavaly bemutatott digitális monitoringrendszere. Az Intelligent Solutionst eredetileg azért fejlesztették ki, hogy távolról is folyamatosan lehessen ellenőrizni többek között a transzformátorok hőmérsékletét, terhelését, olajminőségét és hűtését – írja közleményében a nehézgépgyártó vállalat. Ám mivel a megoldás nagy sikert aratott a hazai és a nemzetközi piacon, megszületett a forgógépek állapotának figyelésére alkalmas változat is, amellyel akár a régebbi forgógépek is digitalizálhatók.

Újraépítené hajdani pozícióját a Ganz. Fotó: Schumy Csaba

Még a csapágyakba is belelát a digitális eszköz

A gépek házára szerelt digitális egységgel valós idejű információhoz jut az üzemeltető a forgógépek szigetelésének és csapágyainak működéséről, ami azért is kritikus szempont, mert e komponensek meghibásodása a berendezés kiesésével és károsodásával is járhat. A Ganz állapotfigyelő rendszere ezeket a hibákat azelőtt képes jelezni, hogy azok megtörténnének. Így lehetővé válik a gépek állapotfüggő karbantartása, segítve, hogy az akár 30-40 éves villamos gépek folyamatosan, megbízhatóan és biztonságosan működjenek. A rendszerben konfigurálható riasztásokkal testre szabható, hogy az egység milyen esetekben küldjön értesítést az üzemben tartóknak – magyarázza a közlemény.

A Ganz a nehézgépgyártás digitalizációs szegmensében is kiemelkedő szereplőként kívánja pozicionálni önmagát.

Hosszú távon kifejlesztene egy olyan szakértői flottamenedzsment-rendszert is, amellyel egyszerre több egység állapota is nyomon követhető, lényegében teljes gépparkok kezelhetők egységes szisztémában.

Újból magyar kézbe került a gyár

Hosszú út vezetett a mostani bejelentésig. A 2020-ban alakult Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. még az alakulása évében megvette a felszámolás alá került CG Electric Systems Hungary Zrt. tápiószelei Ganz-gyárát az eszközeivel együtt. Tovább foglalkoztatta a gyár közel 300 munkavállalóját is, ma már több mint 350 fős. Egyedi nagyfeszültségű villamos berendezéseket (transzformátorokat, motorokat és generátorokat) állít elő, és szolgáltatásokat kínál hozzájuk. Idei első féléves árbevétele 35,4 millió euró, azaz nagyjából 13,2 milliárd forint volt.

Nagy nevek a Ganznál: Mechwart, Zipernovszky és Bláthy

Ám a történet sokkal régebbi: a gyökereket jelentő Ganz elektrotechnikai osztály ugyanis 145 éve, 1885-ben jött létre, vagyis a tápiószelei gyár technológiai értelemben az 1844-ben Ganz Ábrahám által alapított vállalatcsoport örökségét viszi tovább.

A csoport budapesti öntödéjében működő osztály Mechwart András és Zipernowszky Károly, majd Bláthy Ottó vezetésével rövid idő alatt a közép-európai villamosság egyik bölcsőjévé és mozgatórugójává vált. Kezdetben ív- és izzólámpákat, egyenáramú dinamókat és öngerjesztésű, váltakozó áramú generátorokat gyártott, hozzájárulva az elektromosság elterjedéséhez egész Európában, a párizsi és bécsi világkiállítástól kezdve a budapesti és bécsi operaházon át a római közvilágításig. Mérnökei 1884-ben szabadalmaztatták, majd 1885-ben le is gyártották a mára a villamossági rendszer alapjává váló, a villamos energia elosztására és az energia átvitelére alkalmas, zárt vasmagos transzformátort. A következő évtizedekben a vállalat többek között olyan villamossági rendszereket vitt a piacra, mint a háromfázisú indukciós motor, a hidro- és turbógenerátor vagy a fázisváltós aszinkron hajtómotoros villanymozdony.

A 20. század elejére a Ganz Európa-szerte járult hozzá a gyárak, erőművek létesítéséhez és működéséhez.

Más termékei és fejlesztései az országos vasúti és a budapesti tömegközlekedés elterjedését is elősegítették. Eddigi legnagyobb átmenő teljesítményű transzformátora norvég megrendelésre készült, névleges átmenő teljesítménye ezer megavoltamper.