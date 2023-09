A Roszatom gépgyártó holdingjához, az Atomenergomas vállalathoz tartozó volgodonszki Atommas gépgyárból útjára indították az idén elkészült ötödik reaktortartályt, amelyet az épülő törökországi Akkuyu Atomerőmű 3. blokkjába építenek majd be. Az évi öt reaktortartály gyártása abszolút rekord az oroszországi atomenergetikai gépgyártás történetében – emeli ki a társaság közleménye.

Indul a reaktortartály Akkuyuba. Fotó: Roszatom

„Azáltal, hogy a Roszatom sorozatban építi az oroszországi és a külföldi atomerőműveket, többszörösére nőtt a gépgyártó részleg munkája. Rendelésállományunk jelenleg 11 országban 33 blokkra terjed ki, ezért van bőven tennivalónk. Az Atommas gépgyártó vállalat megbízható munkájának eredményeképpen biztosak lehetünk abban, hogy az összes projektet sikeresen és határidőre adjuk át, amivel megőrizzük vezető pozíciónkat a globális nukleáris energetikai piacon” – idézi a közlemény Alekszej Lihacsovot, a Roszatom vezérigazgatóját.

Az atomerőmű lelke

A reaktortartályt előbb egy speciális „százlábú” trélerrel viszik a volgodonszki gyár kikötőjébe, ahol hajóra rakják, amely mintegy 3000 kilométert tesz meg a célállomásig, a Földközi-tenger partján épülő Akkuyu Atomerőmű kikötőjéig. A török atomerőmű reaktora egy függőleges, henger alakú, alján elliptikus lezárással rendelkező, speciális acélötvözetből készült tartály, amelyben az aktív zóna és a reaktor berendezései vannak. A berendezés tetejét a reaktorfedél hermetikusan zárja, amelyen a vezérlő- és védelmi rendszer meghajtása, valamint a kábelek és a reaktoron belüli érzékelők kimeneti csövei találhatók. A reaktortartály hossza körülbelül 13 méter, átmérője 4,5 méter, tömege pedig 320 tonna.

Az Akkuyu Atomerőmű négy orosz VVER-1200-as, 3+ generációs reaktorral épül. A blokkok teljesítménye egyenként 1200 megawatt.

A Roszatom törökországi projektje az első az atomerőmű-építési projektet között, amelyet a Build-Own-Operate modell alapján valósítanak meg, azaz a Roszatom építője, tulajdonosa és üzemeltetője is az új atomerőműnek.

Alekszej Lihacsov a múlt héten a két új paksi atomblokk helyszínét is felkereste. Már az új magyarországi atomerőmű reaktortartályai is készülnek Volgodonszkban. A munka megindulásáról tavaly októberben számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, azt azonban nem tudni, hogy pillanatnyilag a munka mely részénél tartanak. A miniszter ismertette, hogy a reaktortartályok lényegében az atomerőmű szívét képezik, ugyanis ezekben zajlik majd le az a szabályozott láncreakció, amely az energiát biztosítja a működés során.

Az első paksi reaktortartály leemelése az Orlik fedélzetéről.

Fotó: MVM Paksi Atomerőmű

A reaktortartály mintegy 330 tonnás és több mint 11 méter magas lesz. Gyártásához a magyar szakemberek is elvégezték a szükséges vizsgálatokat. „Ezzel minden feltétel adott a reaktortartályok legyártásához, a munka első lépése pedig a kovácsolás” – jelezte akkor a tárcavezető. Most vasárnap arról nyilatkozott, hogy „Brüsszelből folyamatosan kapunk olyan híreket vagy híreszteléseket, amelyek arról szólnak, hogy több európai uniós tagország kitartóan napirenden tartja a nukleáris ipar szankcionálását. Ez a magyar nemzeti érdekekkel súlyosan ellentétes lenne, ezért természetesen, ha a jövőben felmerül komolyan ilyen javaslat, azt magyar részről mindig vétózni fogjuk.”