Újabb támadás érhette Európa gázhálózatát

Északi Áramlat: most Észak-Korea mutogat az Egyesült Államokra Az Északi Áramlat egy éve történt szabotázsával kapcsolatban minden alkalommal, amikor válaszokat kapunk, újabb kérdések merülnek fel. Ukrajna tagadja a robbantásban való részvételét, miközben Oroszország és most Észak-Korea is a Nyugatra mutogatnak.