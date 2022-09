Nagy erejű robbanásokat regisztráltak svéd és dán szeizmológusok hétfőn az Északi Áramlat két vezetékének azoknál a részeinél, ahol később szivárgásokat észleltek. „Kétségtelenül robbanások voltak” – nyilatkozta az SVT svéd közszolgálati televíziónak kedden Björn Lund, a Svéd Nemzeti Szeizmológiai Hálózat (SNSN) szeizmológus docense. A Kreml sem zárja ki, hogy szabotázs történt.

Az SNSN szerint az egyik robbanás erőssége a Richter-skálán 2,3 volt, és Dél-Svédországban nem kevesebb mint 30 mérőállomás regisztrálta. Az első robbanást hétfő éjjel 2.03-kor, a másodikat hétfő este 19.04-kor regisztrálták. A gázszivárgásra vonatkozó figyelmeztetések hétfőn 13.52-kor, illetve 20.41-kor érkeztek a tengerészeti hatóságtól, miután a hajók buborékokat észleltek a felszínen.

Az SVT megszerezte a mért robbanások koordinátáit, és azok ugyanazon a területen vannak, ahol a gázszivárgást is regisztrálták.

Legutóbb 2016-ban regisztráltak hasonló szeizmológiai eseményt a területen. Lund szerint ez nem olyan terület, amelyet a fegyveres erők általában gyakorlatozásra használnak. „A víz alatt zajló robbanásokról általában kapunk információkat, de néha nem. Ebben az esetben nem kaptunk semmilyen információt” – mondta, hozzátéve, hogy a robbantásokkal kapcsolatos információkat továbbították a svéd fegyveres erőkhöz. Az SVT megkereste a svéd fegyveres erőket, hogy kommentálják a történteket.

„Jól látható, ahogy a hullámok alulról a felszínre pattannak. Kétségtelen, hogy nagy erejű volt. Még egy gnosjöi állomásunk is észlelte ezt” – tette hozzá Lund. A dán haditengerészet pedig videófelvételt is nyilvánosságra hozott a szivárgásról.