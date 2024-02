A francia Veolia megállapodott egy 430 megawattos, gáztüzelésű magyarországi erőmű megvásárlásáról a német Uniper energetikai cégtől – közölte a francia közszolgáltató hétfőn a Reuters beszámolója szerint.

Magyarország legnagyobb hatékonyságú gázüzemű erőműve lett a Veoliáé.

Pont passzolt az ügylet a Veolia terveibe

A gáztüzelésű, kombinált ciklusú erőmű az északnyugat-magyarországi Gönyűn található, és elsősorban a villamosenergia-termelése miatt kulcsfontosságú. A pénzügyi részleteket nem hozták nyilvánosságra. Az adásvételi szerződés a Veolia magyarországi leányvállalatán keresztül történt, a tranzakció a szükséges engedélyek megszerzéséhez és az előírások betartásához kötött.

A gönyűi kulcsfontosságú erőmű a magyar áramrendszer egyensúlya szempontjából

A rugalmasan szabályozható létesítménynek fontos szerepe van Magyarország villamosenergia-rendszere egyensúlyának fenntartásában, egyúttal számottevő piaci szereplő a folyamatosan nagy mennyiségű, úgynevezett zsinóráram termelésében – idézi a hírügynökség a Veoliát. A társaság vezérigazgatója, Estelle Brachlianoff közlése szerint a megállapodás jól illeszkedik a Veolia azon ambiciózus tervei közé, amelyek a rugalmas kapacitások bővítését célozták meg. A rugalmasság az európai áramrendszerek elengedhetetlen feltétele.

A közlemény nem tér ki rá, de a gönyűi Magyarország legfiatalabb, egyben legnagyobb hatásfokú gázüzemű erőműve. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal havi piaci elemzése szerint az erőmű tavaly novemberben (ez a legfrissebb adat) 59 százalékos kihasználtsággal működött, míg egy éve még 64 százalékossal. A rendszerszabályozásban részt vevő erőművek működését értelemszerűen a szabályozási igények, másik oldalról pedig az határozza meg, hogy az általuk vásárolt ág és a termelt áram ára közötti különbség mellett mennyire éri meg a piacra termelniük. (Adott időszakban a kisebb kapacitáskihasználást a karbantartás, ritkább esetben üzemzavar is okozhatja.)

Veolia: „Stratégiai piacon erősít a társaságunk”

Honlapján a Veolia a fentieken kívül egyebek mellett kiemeli, hogy az EU villamosenergia-rendszerének rugalmassági kapacitása 2030-ra várhatóan megduplázódik, hogy lépést tartson a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia mennyiségének növekedésével. A társaság ezen a növekvő és stratégiai piacon jelenleg 2,4 gigawattnyi rugalmas kapacitással rendelkezik, ami 2,6 millió lakos fogyasztásának felel meg.

Mivel az európai villamosenergia-mixen belül nő a megújuló energiaforrások súlya, a termelés egyre nagyobb része is időszakossá válik, ami növeli a kiegészítő szolgáltatások és különösen a villamosenergia-rugalmasság iránti keresletet.

Jobb elektromos kapcsolatokra és élvonalbeli digitális szakértelemmel rendelkező üzemeltetőkre van szükség ahhoz, hogy több áramtermelő egység termelési kapacitását összesítsék, és rugalmas energiamennyiséget biztosítsanak a hálózatnak, amely szükség szerint bevezethető vagy eltávolítható – mutat rá a közlemény.

Kellett egy kis anyavállalati segítség

Az erőmű eddigi (és még pillanatnyi) tulajdonosa, az Uniper Hungary Energetikai Kft. határozatlan időtartamra jött létre áramtermelésre és egyéb, nem engedélyköteles tevékenységre. A társaság 2011. május 12-én, a sikeres próbaüzem lezártával vette át a Siemens konzorciumtól a 433 megawatt bruttó teljesítményű kombinált ciklusú gönyűi erőművet, amelyet azóta üzemszerűen működtet – olvasható az Uniper éves jelentésében. A létesítmény 2022-ben 2,5 terawattóra áramot termelt, 7 százalékkal többet az előző évinél. Az év egészében a magyar átviteli rendszerirányító (Mavir) rendelkezésére bocsátotta a

black start (teljes villamos hálózat újraindítását biztosító)

és meddő energiakapacitásait,

illetve primer,

szekunder és

tercier szabályozási feladatokat is ellátott.

(Mindazonáltal közvetve a hazai felhasználók hatalmas pénzeket fizetnek a rendszeregyensúly fenntartásához szükséges áramért, erről nemrég részletesen is írt a Világgazdaság.) Az erőmű azonban 2022. november első felében nem állt rendelkezésre egy hiba miatt, ami egy nagyobb karbantartás idején következett be. A vizsgált év II–III. negyedévében (különösen a III.-ban) jelentős energiaár-növekedés volt az európai piacokon, elsősorban a földgáz ára emelkedett, de az áram nagykereskedelmi ára is.

Ez rövid távú likviditási problémákat okozott a társaságnak, amit 2022. szeptemberében megoldott az anyavállalati hitelkeret megemelésével.

Ám az erőmű nyereségességében nem érzékelt negatív változást a társaság. Az energiaárak növekedésének köszönhetően jelentősen növekedett az értékesítésiár-bevétele, illetve ELÁBÉ-ja az előző évhez képest.

