Többen meglepve azt tapasztalták, hogy a februárt is érintő gázszámlájuk meglehetősen alacsony volt – írta az Infostart. Mint írták, egy felhasználó egy gázszámlákkal foglalkozó Facebook-csoportban megkérdezte,

miért van az, hogy 300 köbméter gázt fogyasztott, mégis csak 16 ezer forintos számlát kapott.

Fotó: Shutterstock

A kommentelők gyorsan megnyugtatták, hogy nincs szó tévedésről, valóban reális számlát állítottak ki neki. Az ok nagyon egyszerű: nagyon meleg téli időszak volt Magyarországon. A részletek pontos elmagyarázása nélkül a lényeg, hogy emiatt a gázszolgáltatók a korábbi számlákat is korrigálják. Természetesen azokat nem írják át, de az akkor kapott kedvezmény nagyobb lesz, és ezt most érvényesítik. Szaknyelven

sávkorrekciót hajtanak végre,

azaz a korábban piacin elszámolt mennyiséget visszaárazzák. Ha valaki el akar merülni a számlázás rejtelmeiben, akkor ezeket az összegeket soronként is megtalálhatja korrekciós tételként, nagyjából a számla közepén láthatók.

A szakemberek egyébként azt mondják, ha marad ez az időjárás, akkor működik az a logika, hogy a melegben kisebbek lesznek a számlák, sőt, a korábban versenypiaci áron kifizetett fogyasztást is visszakaphatja az ember. Most ez zajlik, azért arányosan alacsonyabbak a számlák – ezt mutatja az FHT értékek változása is, azaz egy egység most többet ér.