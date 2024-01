Budapesten kell élnie, ha a legalacsonyabb uniós áram- és gáztarifát akarja fizetni

Hosszú ideje meglévő pozícióját tartva decemberben is Budapest került ki nyertesen az uniós fővárosoknak abból az összehasonlításából, amely azt vizsgálta, hogy hol a legolcsóbb a villamos energia és a földgáz a háztartások számára. Az EU-n kívüli országok fővárosait is figyelembe véve azonban a budapestinél az áramért és a gázért is kevesebbet kellett fizetni Kijevben.

2024.01.04. 15:51 | Szerző: B. H. L.