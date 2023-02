Az európai rezsinövekedés miatt nagyon sokan keresik az energiahatékony eszközöket, és egyre többen használnak klímaberendezést, hőszivattyút a nyári szezon mellett már a téli hónapokban is – mutat rá az ilyen termékek egyik gyártójának összeállításában a Panasonic Marketing Europe GmbH fűtés-szellőzés, légkondicionálás divíziójának vezetője, Kozák Tamás. A térségben tavaly rekordszintre nőtt az érintett termékek iránti kereslet, így jelentősen emelkedett az érdeklődés a Panasonic légkondicionálói, hőszivattyúi és egyéb hűtési, fűtési megoldásai iránt is, mégpedig a régió minden országában.

Fotó: Nitchakul Sangpetch / EyeEm

Az európai gyártás bővül, segítenek az állami támogatások is

A japán gyártó augusztus végén jelentette be, hogy közel 20 milliárd jent (körülbelül 55 milliárd forintot) fordít csehországi gyártásának bővítésére 2026-ig, hogy kielégíthesse a levegő-víz hőszivattyúk (A2W) iránt Európában erősödő keresletet. Az üzemben évi 500 készüléket állítanak majd elő. „Az EU-ban folyamatosak a fosszilis tüzelőanyaggal működő fűtések tiltásával kapcsolatos rendelkezések. Hazánkban 2022 júniusától 25 százalékban kötelező megújuló energiaforrást használó megoldásokat alkalmazni az új épületekben, de például Olaszországban ez 60, Németországban pedig 65 százalékban lesz kötelező 2024-től” – idézi a közlemény Bánhalmi Zoltánt, a Panasonic magyarországi kereskedelmi képviselőjét. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a leglényegesebb feladatnak az ellátási láncok megerősítését nevezte a főbb komponensek biztosítása érdekében, valamint a szakemberhálózat erőteljes növelését.

Románia az áfakulccsal támogatná a napelemek és hőszivattyúk telepítését

A közelmúltban jóváhagyták Romániában azt a projektet, amely a szokásos 19 százalékos áfakulcs helyett 5 százalékos kedvezményes áfát állapít meg a napelemes panelekre és a hőszivattyúkra magánszemélyek és közigazgatási egységek részére. Bár ezt még meg kell szavaznia a képviselőháznak, az mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy a szomszédos országban már több programot is indítottak a napelemes telepítések támogatására.

Környezetvédelmi és megtakarítási program Csehországban

A cseh állam által kezelt Új zöld megtakarítási program az ország egyik leghatékonyabb, a családi házak és társasházak energiamegtakarítására összpontosító projektje. A 2014-től 2021-ig tartó programidőszakban 77 ezer kedvezményezett részesült már a támogatásból, számukra összesen 11 milliárd cseh koronát (mintegy 183,6 milliárd forint) fizettek ki. A program középpontjában a lakóépületek energiafelhasználásának csökkentése (szigeteléssel), a rendkívül alacsony energiafelhasználású házak építése vagy vásárlása, környezetbarát fűtési módok, megújuló energiaforrások, valamint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodási és hatásmérséklő intézkedések állnak. A támogatás fő célja a környezet minőségének javítása a szennyező anyagok és az üvegházhatású gázok kibocsátásának (különösen a szén-dioxid-kibocsátás) csökkentésével. A most zajló csehországi Környezetvédelmi operatív program már a harmadik ilyen kezdeményezés, 2021 és 2027 között 2,4 milliárd eurót biztosít a csehországi pályázóknak. E forrásból az összes támogatható költségnek akár a 95 százaléka is fedezhető. Célja az energiamegtakarítással, a megújuló energiaforrások fejlesztésével, a vízi infrastruktúra kiépítésével és a hulladékkeletkezés megelőzésével kapcsolatos projektek, valamint a biodiverzitás erősítését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kezdeményezések támogatása.

Szlovénia is fűtéskorszerűsítésre ösztönöz

Szlovéniában a régebbi épületek fűtésének vissza nem térítendő pénzügyi ösztönzésére kiírt új nyilvános felhívás egymillió eurós (körülbelül 395 millió forintos) ösztönzést ad a három vagy több önálló épületrészből álló (nem csak többlakásos) épületek fűtésének felújítására. Az ösztönzők az elszámolható beruházási költségek 20 százalékát teszik ki, és egyebek mellett fűtési célú hőszivattyú telepítésére irányulnak.

Fellendítik a családok beruházási kedvét a támogatási programok

„Magyarországon jelenleg nincsen célzott támogatási rendszer, amely kifejezetten a megújuló energiás fűtés-korszerűsítéseket segítené, azonban a családok beruházási kedvét továbbra is erősítheti a CSOK, a falusi CSOK és a Babaváró program. Tavaly nagy siker volt az MNB Zöldhitel programja, így a beruházások és felújítások ösztönzéséhez az idei évben is szükség lenne hasonlóra” – mutatott rá Bánhalmi Zoltán. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy továbbra is elérhető a H-tarifa, amelynek használatával a megfelelő hatékonyságú levegő-levegő (fűtős klíma) vagy levegő-víz hőszivattyúk üzemeltetéséhez biztosítható a kedvező díjszabású elektromos energia. Szerinte ezt mindenképpen érdemes kihasználni, mert egy jó berendezéssel és a H-tarifával drasztikusan csökkenthetők a rezsiköltségek.