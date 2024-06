Négy év múlva nyit az új hulladékhasznosító

Ezeket érdemes tudni a hulladékhasznosítóról A fenntartható hulladékgazdálkodást és a 10 százalék alatti lerakási arányt Európában csak azok az országok tudták elérni, amelyekben jelentős, 30-40 százalékos a hulladék energetikai hasznosítása.

Az energetikai hulladékhasznosító művek – tulajdonképpen hulladéktüzelésű fűtőerőművek – csökkentik a lerakott hulladék mennyiségét, megújuló energiát állítanak elő, valamint a helyi gazdaságra is kedvezően hatnak.

A hulladékot legalább 50 százalékban megújuló villamos és hőenergiává alakító, más energiatermelési módokkal is versenyképes hulladékhasznosító üzemekben csak máshogyan nem hasznosítható anyagokat égetnek.

Ezen üzemek nem versenytársai, hanem kiegészítői a szelektív hulladékgyűjtésnek és anyagában történő újrahasznosításnak.

Az új energetikai hulladékhasznosítókra rendkívül szigorú károsanyag-kibocsátási és egyéb környezetvédelmi előírások vonatkoznak

Az európai hulladékhasznosító üzemek száma (több mint 500) és kapacitása (mintegy 100 millió tonna évente) az elmúlt években is jócskán bővült. A nyugat-európai piac alapvetően le van fedve kapacitással, de régiónkban is folyamatosak a fejlesztések.

Az EU-ban a korábbi orosz gázból származó felhasználásnak már a 9 százalékát pótolják az ilyen típusú erőművek.

A jelenlegi uniós szabályozás olyan szigorú, hogy egy huha tizedannyi káros anyagot bocsáthat ki, mint egy átlagos vegyes tüzelésű háztartási kazán.