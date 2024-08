Kongatják a vészharangot a szakértők: sürgősen kezdeni kell valamit a rozzant atomerőművekkel

Miközben globális konszenzus van születőben arról, hogy fel kell gyorsítani az atomerőművek telepítését, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) múlt évre vonatkozó friss adataiból az derül ki, hogy az iparág fejlődése messze nem zökkenőmentes.

Épül a kínai Tianvan atomerőmű / Fotó: Roszatom

Elöregedőben a reaktorflotta

Hiába nő ugyanis világszerte az érdeklődés a nukleáris technológia iránt, az iparág fejlődése válaszút elé került: a reaktorok több mint kétharmada legalább 30 éves. Pedig tavaly decemberben az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) dubaji éghajlatváltozási konferenciáján (COP28) született keretegyezményben 198 ország képviselői felszólítottak az alacsony kibocsátású energiatechnológiák, köztük az atomenergia használatának felgyorsítására. Ugyanott több mint húsz ország meg is ígérte, hogy törekedni fog a globális atomenergia-kapacitás megháromszorozására a 2050-es nettó nullás kibocsátás elérése érdekében.

„A NAÜ adatai azt mutatják, hogy a globális atomreaktorpark továbbra is az alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energia jelentős és nélkülözhetetlen forrása” – idézi az elemzés Rafael Mariano Grossit, a NAÜ főigazgatóját.

Szerinte ezért az is világos, hogy meg kell hosszabbítani a meglévő reaktorok élettartamát, a megszűnő létesítményeket újakra kell cserélni, és sok új kapacitást kell létrehozni ahhoz, hogy a globális éghajlatváltozással és energiabiztonsággal kapcsolatos célokat elérhessük.

Magyarországon nyitott kapukat dönget a NAÜ főigazgatója

Már a Paksi Atomerőmű is benne van a korban. Az ország áramtermelésének mintegy felét adó létesítmény négy, orosz tervezésű blokkját 1982 és 1987 között helyezték üzembe. Az atomerőmű már túl van az első, húsz évre szóló üzemidő-hosszabbításon, szakemberei most a második hosszabbításon dolgoznak. Erre vonatkozó szándékát az erőműtársaságot ellenőrző MVM csoport a múlt évben jelentette be az Európai Uniónál. Tavaly decemberben a társaság vezérigazgatója, Horváth Péter János az előkészületek időigényét nagyjából egy évtizedben jelölte meg. A terv az, hogy további húsz évig működhessen a létesítmény.

Működésének négy évtizede során a Paksi Atomerőmű közel 250 millió tonna szén-dioxid-kibocsátását váltotta ki.

Vegyesek a globális tapasztalatok

Az atomenergia-kapacitás az elmúlt évtizedben állandó szinten maradt, 2013 eleje óta további 69,8 gigawattnyi nukleáris kapacitás csatlakozott a hálózathoz – mutatta ki a NAÜ. A kapacitásnövekedés több mint 79 százaléka Ázsiában történt. Még mindig Kína a világ leggyorsabban bővülő atomenergia-termelője: a távol-keleti országban 56 atomreaktor működik, és további 27 reaktor épül.