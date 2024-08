Hatalmas toborzásba fogott a Paks II.

Nem felejtett ki senki hadra foghatót a merítéséből a Paks II. Zrt. humánerőforrás osztálya. Munkát kínál szakmai gyakorlatukat végzőknek, egyetemistáknak és főiskolásoknak, valamint tapasztalt szakembereknek, azokat a fiatalokat pedig ösztöndíjjal segítené, akik olyan közép- vagy felsőoktatási tanulmányaikra összpontosítanak, amelyeket majd az új atomerőműben hasznosíthatnak. Karrierportálján pillanatnyilag is több tucat nyitott pozíció található.

Szakmai gyakorlat a Paks II. projektnél / Fotó: Paks II.

Ám miközben a fiatalok között talán könnyebben mazsolázhat a társaság, megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert nehezebben talál, sőt, éppen onnan csábíthatna el munkaerőt, ahonnan nem kellene: a Paksi Atomerőműtől. Az újabban Paks I.-ként is emlegetett létesítmény ugyanis üzemidő-hosszabbításra készül, évtizedekig szüksége lesz még a mérnökeire, éppen elég a saját nyugdíjba vonulóit pótolnia.

A multikkal kell versenyezni, nem egymással

Annak a mérnöknek, más munkavállalónak, aki a meglévő és az épülő atomerőmű között, vagy külső cég, például egy multi ajánlata közül választ, fontos szempont a fizetés. A Világgazdaság úgy tudja, hogy Magyarországon a nukleáris szakma elveszítette azt a korábbi évtizedekben élvezett előnyét, hogy a hazai átlagnál jóval többet tud fizetni. Mindennek a tetejébe az atomerőműben a szakmai előmenetelhez, így a fizetésemeléshez is több évnyi gyakorlatra van szükség az amúgy nyugdíjas állást ígérő területen. Kézenfekvő viszont, hogy ezen a területen a két atomerőmű-társaságnak inkább egyeztetnie célszerű, mint rivalizálnia. Számukra – de most elsősorban a nagy munkaerő-vadászatban lévő Paks II.-nek – elsősorban a Magyarországon működő multiknál (például a Boschnál vagy az Audinál) kell jobb feltételeket kínálnia. „Közös az érdekünk. A Paks II-nek is az a fontos, hogy Paks I. rendben működjön, és Paks I.-nek is az, hogy a Paks II. projekt sikeres legyen” – ezt korábban Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója jelentette ki. Ebből is nyilvánvaló, hogy az új társaság nem csábít el kulcspozíciókból embereket a maga számára.