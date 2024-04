Sajátos helyzetet teremt a Paksi Atomerőmű számára az, hogy a kertje (már eladott) végében két új atomblokk épül. Amiatt ugyanis, hogy a Paks II. Zrt. már megkapott egy sor engedélyt, a projektcég tervei bizonyos értelemben elsőbbséget élveznek a működő atomerőmű által később kérendőkkel szemben. Az utóbbinak már úgy kell benyújtania a most legnagyobb projektjeként számon tartott üzemidő-hosszabbítási kérelmét, hogy számol a szomszédvár elképzeléseivel is.

Fotó: Jászai Csaba

Ez azonban nem feltétlenül okoz problémát annak ellenére sem, hogy osztozniuk kell fő hűtőközegükön, a Dunán. A két új paksi blokk ugyanis eleve úgy kapta meg a környezetvédelmi engedélyét, hogy abban már figyelembe vették, hogy a meglévő négy és a két új blokk néhány rövid éven át majd párhuzamosan üzemel. Ehhez képest csak formális változás, hogy nem néhány, hanem akár 20 éven át is egymás mellett zümmöghet a hat blokk. Ha ugyanis néhány éven át rendben megoldható a Duna vizével a hűtés, akkor megoldható hosszabb ideig is, hiszen a hűtési igény nagysága a több éven át történő párhuzamos működés miatt nem adódik össze.

Nem csak a Duna vize hűthet

Hasonlóan fontos, hogy Paks II. hűtése esetében messze nem egyedül a Duna vizére alapoztak, erről a Világgazdaság már 2019-ben írt. Lapunk akkor Kovács Pált idézte, aki a projektért felelős államtitkárként elmondta, hogy újfajta hűtési rendszert alakítanának ki, és nem kizárt a medencés megoldás sem. Tavaly decemberben ugyanerről a projekt igazgatója, Vitalij Poljanyin is nyilatkozott, arról a TASZSZ számolt be. A közelmúltban a Teol.hu közölt róla friss részleteket.

Paks II. környezetvédelmi engedélyében ezzel kapcsolatban az áll, hogy a társaság vállalása szerint a létesítményt elhagyó víz nem lesz 30 Celsius-foknál melegebb. Ez pedig illeszkedik a működő blokkokat elhagyó víz hőmérsékletéhez, ami aligha lesz magasabb az üzemidő-hosszabbítástól. Ennek alapján nemcsak az kérdéses, hogy egyáltalán bezavar-e Paks II. környezetvédelmi engedélyébe a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása, hanem az is, hogy Paks I. üzemidő-hosszabbítása kapcsán egyáltalán kell-e aggódni a hűtés további megoldásával.

Ha túltermelnek a naperőművek, most is lecsavarják Paksot

A Duna persze melegedhet, de ez sem éri váratlanul az üzemeltetőket. Ekkor vethető be a most is alkalmazott kényszermegoldás, a blokkok teljesítményének visszafogása, a „visszaterhelés”. Ez azonban aligha baj olyan időszakban – a nyári kánikula idején –, amikor amúgy is csúcsra járnak a sorra épülő naperőművek, amelyek miatt – tehát nem a Duna vizének hőmérséklete miatt – egyébként is pihentetnek egy-egy atomblokkot.