Atomerőmű a mangóliget mellett, Kína az élre áll reaktorkapacitásban

Kína 10-15 évvel jár Amerika előtt

Manapság Kína a harmadik generációs Hualong One típusra összpontosít, amely olyan fokozott biztonsági rendszerekkel rendelkezik, amelyek megakadályozzák a leolvadást még akkor is, ha az erőmű felett teljesen megszűnik az irányítás. Az épülő vagy tervezés alatt álló reaktorok csaknem fele ebbe a kategóriába tartozik – beleértve a hainani Linglong One-t is. Bár ez a technológia messze nem forradalmi, de Peking már nem is csupán másol.

Egy épülő moduláris kis reaktor Csengduból / Fotó: AFP

Stephen Ezell, a washingtoni székhelyű Információs Technológiai és Innovációs Alapítvány globális innovációs politikáért felelős alelnöke szerint Kína valószínűleg 10-15 évvel Amerika előtt jár a negyedik generációs atomreaktorok nagyszabású telepítésére való képességét tekintve. Ezek kínai verziója víz helyett héliumot melegít fel az energiatermeléshez, ami fontos előny a tengerparttól távolabbi erőművek esetében.

Noha a kínai típusú erőművek nyugati építését akadályozza, hogy Kína nem csatlakozott egyik olyan nemzetközi egyezményhez sem, amely a balesetek esetén a felelősség megosztását szabályozza, illetve a kiégett fűtőelemeket sem veszi át, ám a Bloomberg szerint – még ha a fejlett országok vonakodnak is a kínai nukleáris technológia importjától – az ott kidolgozott fejlesztési modell átvételével segíthetik saját energetikai átalakulásukat.

A kínai példa ugyanis azt igazolja, hogy a már rendelkezésre álló nukleáris technológiával nagy lépéseket lehet tenni az éjjel-nappal működő tiszta energia felé, ha nagyvonalú finanszírozással, következetes állami támogatásokkal és szigorú biztonsági előírásokkal egyengetik az útját.