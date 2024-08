A gáz is leállhat Ukrajna felől az olaj után

Az oroszországi Kurszk régió elleni ukrán támadás célja többek között az lehet, hogy megzavarja az összes orosz gáztranzitot Európába – ezt a The Washington Post című amerikai lap írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök asszisztensére hivatkozva. A gáz ára a támadás hírére felszökött az európai piacon.

Veszélyben az Ukrajnán keresztüli orosz gáztranzit / Fotó: AFP

A gáztranzit egyetlen ukrajnai belépőpontján állhat le a szállítás

Ilyen feltételezés már az elmúlt napokban is felmerült, de hivatalosan senki nem erősítette meg. Az ukrán szándék egy orosz lap szerint kézenfekvő, hiszen Kijev megtalálta a maga szempontjából legális módját annak is, hogy leállítsa az orosz olaj egy részének Szlovákiába és Magyarországba irányuló tranzitját úgy, hogy blokkolja a Barátság olajvezetéken a Lukoil olajának a szállítását.

A gáztranzit úgy zavarható meg a mostani helyzetben, hogy megakadályozzák a gáz áthaladását a szudzsai gázmérő állomáson. Ezt már az ukrán fegyveres erők ellenőrzik. Az állomás személyzetét számos hírügynökség szerint elfogták, és voltak halálesetek is az üzem alkalmazottai között. Ugyanakkor a Gazprom továbbra is úgy tesz, mintha minden rendben lenne vele, az Európába irányuló tranzit folytatódik, csak a mennyisége csökken kissé. Nyilatkozatát az orosz Interfax hírügynökség közölte. Mindazonáltal a szállítás leállásának lehetősége máris megrángatta a gázárakat.

Sok országnak fog fájni, a gáz ára is felszökött

Az Ukrajnán áthaladó gáztranzit az év végén is leállna, mert lejár a Gazprom és az Ukrtranszgaz erről kötött megállapodása. Az orosz fél azonban időközben jelezte, hogy nyitott a tranzit folytatására, Ukrajna azonban elzárkózik ettől. Most fennáll a veszély, hogy Ukrajna még az év vége előtt megszünteti azt a lehetőséget, hogy az orosz gáz továbbítására használják a gázhálózatát. A szállítás korai leállítása komoly csapás lesz az orosz gázmonopóliumnak és számos európai országnak is, elsősorban Szlovákiának és Magyarországnak, amelyek következetesen ellenezték az ukrajnai katonai konfliktust. Más európai országok is nehéz helyzetbe kerülnek, különösen

a Cseh Köztársaság,

Ausztria,

sőt Olaszország.

Emellett az ukrán gázszállító rendszeren keresztül szállítják a gázt Dnyeszteren túlra.